Sigrid Kaag is lijsttrekker van D66 voor Tweede Kamerverkiezingen

Sigrid Kaag (53) is vrijdag door de D66-leden verkozen als lijsttrekker van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Ze kreeg 95,7 procent van de stemmen. De enige tegenkandidaat, Ton Visser, verwachtte voorafgaand aan de verkiezing al geen kans te maken op het lijsttrekkerschap.

Kaag is de huidige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze maakte medio juni bekend lijsttrekker te willen worden van D66 en premiersambities te hebben. 11.577 D66’ers brachten een stem uit, bijna de helft van de stemgerechtigde leden. Kaag volgt Alexander Pechtold op als lijsttrekker die eind 2018 de politiek verliet.

Ton Visser (57) stelde zich in 2002 en 2016 ook al kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66, omdat „er dan wat te kiezen is”. In een interview met NRC deze week zei Visser niet te verwachten dat hij lijsttrekker zou worden. „Laten we eerlijk zijn, daar gaat helemaal niemand van uit”. Hij stelde zich kandidaat om „mensen aan te spreken die niet tot onze natuurlijke achterban horen”.

Lees ook het interview met Ton Visser: Als het aan Ton Visser ligt, is de verkiezing van Sigrid Kaag bij D66 geen uitgemaakte zaak