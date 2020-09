Sifan Hassan verbetert werelduurrecord

De Nederlandse atlete Sifan Hassan heeft tijdens de Memorial Van Damme in Brussel het werelduurrecord verbeterd. Ze snelde in het lege Koning Boudewijnstadion naar een afstand van 18 kilometer en 930 meter. Dat was ruim een rondje verder dan het vorige record van 18 kilometer en 517 meter van de Ethiopische Dire Tune uit 2008 in Ostrava.

De 27-jarige Hassan liep vrijwel het hele uur gelijk op met de Keniaanse Brigid Kosgei, die het wereldrecord op de marathon in handen heeft. In de laatste minuut wist ze flink te versnellen en pakte ze voor Kosgei het werelduurrecord.

In juli zei Hassan nog tegen NRC dat ze 2020 als een verloren jaar beschouwt. Ze had willen schitteren op de Olympische Spelen van Tokio, waar ze haar kunststukje van het WK van vorig jaar met twee gouden medailles wilde herhalen.

Later op de avond zal de Brit Mo Farah een poging doen het werelduurrecord bij de mannen te verbeteren.