Scholieren hebben meer te besteden maar zien tekorten

Gemiddeld hebben scholieren maandelijks 147 euro te besteden, een stijging van 35 euro ten opzichte van vier jaar geleden. Toch is het aantal scholieren dat geld tekortkomt gestegen. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Bijna 90 procent van de scholieren krijgt zakgeld, gemiddeld 31 euro per maand. Dat percentage is ongeveer even hoog als vier jaar geleden. Het percentage scholieren dat kleedgeld krijgt is wel toegenomen: van 38 procent naar 50 procent. Daarnaast heeft 45 procent van de scholieren een bijbaan, ongeveer evenveel als in 2016. Gemiddeld zijn ze een uur per week extra gaan werken en meer gaan verdienen: van 136 euro per maand naar 174 euro. Een bijbaantje in de supermarkt is het populairst.

Het meeste geld wordt uitgegeven aan kleding en schoenen, gemiddeld 48 euro per maand. Volgens het Nibud hebben scholieren voldoende inkomsten maar zegt meer dan de helft (55 procent) dat ze geld tekortkomen. „Het geldtekort zit niet zozeer in de portemonnee, maar vooral tussen de oren”, zegt bijzonder hoogleraar Wilco van Dijk die aan de Universiteit Leiden de Nibud-leerstoel bekleedt. „Jongeren kijken naar wat anderen doen en willen ook doen wat anderen doen. Als het dagelijks lijkt alsof anderen meer geld kunnen uitgeven dan jij, frustreert dat.”