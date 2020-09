Reinoud Roscam Abbing bleef altijd observeren

‘De jaren op het magisch-realistische continent van Gabriel García Márquez waren de mooiste van mijn loopbaan”, schreef Reinoud Roscam Abbing in 2011 bij zijn, door ziekte geforceerde, afscheid van de krant. Maar in zijn eerste jaar als correspondent in Latijns-Amerika was er weinig magie en vooral veel grimmig realisme.

Vanuit Lima, waar zijn echtgenote sociaal-economisch onderzoek deed, berichtte hij vanaf 1990 over verpletterende armoede, corruptie en constante aanslagen van terreurbeweging Lichtend Pad.

Hij was blij toen ze er na een jaar konden vertrekken. Maar Roscam Abbing, die vorige maand op 62-jarige leeftijd is overleden, schreef er fantastisch over. „De Peruaan zucht en zwijgt en heeft het eind van de dag als zijn horizon. Maar ik heb ook vaak gedacht dat hij als stil protest met opzet in het nog natte cement van de straattegels stapte. Duizenden voetstappen versieren de trottoirs van Lima, een Boulevard of Fame voor de onbekenden en kanslozen.”

Mexico was in de zes jaar erna een zonniger standplaats voor hem en zijn jonge gezin, tevens uitvalsbasis voor talloze reizen naar vrijwel elk land in ‘zijn’ gigantische continent met never a dull moment.

„Door onze correspondent” – het stond gevolgd door zijn naam meer dan vijfhonderd keer in NRC Handelsblad. Veel landen in Midden-Amerika worstelden met (de nasleep van) burgeroorlogen, terreur en contraterreur. Pablo Escobar werd de bekendste Colombiaan. Er waren revoluties (Haïti), bootvluchtelingen (Cuba), monetaire crises (Argentinië) en impeachment (Brazilië).

Als je hem las, wist je hoe het zat: hij liet de feiten het werk doen. En hij wist de klassieke valkuil voor diplomaten en correspondenten te vermijden die going native wordt genoemd: hij werd nooit te intiem met zijn onderwerp. Hij was wel degelijk een insider maar stelde zich niet zo op. Hij bleef observeren, ook zichzelf, waardoor hij de lezer paradoxaal genoeg soms dichtbij in zijn eigen leven toeliet.

Over de vermeende gastvrijheid van de Mexicanen schreef hij eens: „De buitenlander in Mexico is dan ook een eenzaam mens, voor wie de deur van het huis van zijn buurman altijd openstaat, maar de deur naar buurman zelf altijd gesloten zal blijven.”

‘Reinoud verwezenlijkte zijn droom”, zegt Joost Oranje, oud-NRC-collega, nu hoofdredacteur van Nieuwsuur en bevriend met hem sinds ze elkaar in 1982 leerden kennen op de School voor Journalistiek in Utrecht. „Hij had maar één doel”, herinnert hij zich: „een baan bij NRC Handelsblad, dat hij ‘de beste journalisitieke omgeving van Nederland’ noemde, en dan dat correspondentschap. Tussen spijkerjasjes en PSP-buttons paste Reinoud als keurige jongen, met altijd nuance in zijn redeneringen, al naadloos in het NRC-profiel.”

Roscam Abbing in 2008

Na terugkeer schreef hij nog eens 250 stukken; een breed scala, veel economie. Latijns-Amerika bleef. Zo deed hij voor de krant baanbrekend onderzoek naar de vader van een vrouw die toen alleen nog maar ‘een vriendin’ van de kroonprins was.

Roscam Abbing coachte graag en goed jonge collega’s. Friederike de Raat herinnert zich dat ze als aankomend NRC-journalist op een zondag naar Wijk bij Duurstede werd gestuurd voor een bezoek van een groep indianen. Toen Roscam Abbing op maandagochtend haar kopij las vroeg hij alleen: „Hoe was het daar?” Ze vertelde dat het vreemd was, indianen in zo’n stil dorp. Hij: „En waarom staat dat dan niet in je stuk?”

Tussen 1984 en 2011 werkte hij op de Haagse redactie, als buitenlandredacteur, correspondent, economieredacteur en op de centrale eindredactie, de ‘middentafel’. Hij beheerste het hele spectrum, maar vóór alles was hij nieuwsman. „Jongens, hebben we dat”, riep hij dan, wijzend op Teletekst. Iemand ook die zich kon opwinden als hij vond dat een onderwerp er te bekaaid vanaf kwam. Toen hij eens met een rood hoofd de redactie afbeende was dat maar 1 procent karakter en 99 procent engagement.

In de jaren waarin de krant zocht naar vernieuwing, bleef hij tegelijkertijd een redacteur van het klassieke stempel. Oranje: „Hij zei altijd: ‘Lifestyle, daar zijn we niet zo goed in, en dat is niet erg’. Voor hem was en bleef de kern van NRC: buitenland, onderzoeksjournalistiek, economie en bestuur – ‘Uitzoeken, opzoeken, onthullen’.”

Het was ook de tijd dat de ziekte van Parkinson zich aandiende. Hij knokte om zo lang mogelijk op de redactie te kunnen zijn. „Het vooruitzicht op een leven zonder journalistiek en de krant is een schrikbeeld voor me”, schreef hij aan Oranje.

In april stond hij nog eens in de krant, in een dagboek uit het verzorgingstehuis dat zijn vrouw had bijgehouden, over het dubbele isolement van zijn verstikkende ziekte en de coronaregels. Niettemin ving je tussen de regels nog een glimp op van de man die hij was geweest. En zo zullen we hem op de krant blijven herinneren: een bevlogen, betrokken collega en vakman met een heldere pen die het NRC-dna tot het laatst in zich droeg.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020