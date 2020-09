Quinsy Gario wil namens Bij1 de Tweede Kamer in

Activist en kunstenaar Quinsy Gario wil namens de politieke partij Bij1 de Tweede Kamer in. Op de concept-kieslijst, die vrijdag naar leden is gestuurd, staat Gario op de tweede plaats na lijsttrekker Sylvana Simons. De leden van Bij1 kunnen 31 oktober bij een vergadering een stem uitbrengen op de kandidaten.

Gario startte in 2011 samen met dichter Jerry Afriyie het kunstproject ‘Zwarte Piet is Racisme’. Dat jaar werd hij landelijk bekend toen hij bij de Sinterklaasintocht in Dordrecht gearresteerd werd vanwege zijn protest tegen Zwarte Piet, die hij als racistische karikatuur ziet. De Nationale Ombudsman oordeelde later dat die arrestatie onterecht was. Gario ontving voor zijn acties tegen Zwarte Piet door de jaren heen honderden bedreigingen en beledigingen via sociale media. In 2018 kregen drie mannen daarvoor een boete.

Plannen Gario

In een e-mail van Bij1 aan haar leden vertelt Gario meer over zijn politieke plannen. „De politeke partjen in de kamer willen ons allemaal doen geloven dat er niet genoeg geld is”, zegt hij. „Er worden plannen bedacht vanuit schaarste terwijl dit kabinet gulle giften doet aan sectoren en bedrijven met goede lobbyisten. Ik denk dat we daar niet alleen een stokje voor moeten steken maar ook moeten laten zien dat het anders kan.”

Sylvana Simons wilde in 2017 ook de Kamer in met haar partij, toen nog onder de naam Artikel 1, maar behaalde te weinig stemmen. In 2018 behaalde Bij1 één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. De Tweede Kamer-verkiezingen zijn volgend jaar maart.