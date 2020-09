Politie zoekt naar vrienden die 46 jaar geleden verdwenen

De Brabantse politie doet na het weekend een ultieme poging om de bevriende stratenmakers Piet Hölskens en Hans Martens, die al 46 jaar vermist zijn, boven water te krijgen. Omdat de vrienden mogelijk in een auto begraven liggen onder het zand en het water van het meer De Brink in Liessel, gaat een gespecialiseerd bedrijf op twee specifieke plekken zoeken. Dat bevestigt de politie na vragen van NRC.

Op 16 maart 1974 vertrekken Hans Martens (21) en Piet Hölskens (22) vanuit de Zanzibar in Deurne, in een rode Fiat Coupé. Ze komen nooit meer terug. Zes jaar geleden zijn familieleden door de politie op de hoogte gesteld van nieuwe informatie: de twee vrienden zouden vermoord zijn vanwege een geheime relatie die Hans Martens heeft gehad met een getrouwde vrouw. Als vergelding zou Martens naar een verlaten plek zijn gelokt, waar hij is vermoord. In dat scenario is ook Hölskens omgebracht omdat hij er getuige van was. Als er een misdrijf gepleegd blijkt te zijn, kan er niemand meer veroordeeld worden, omdat de zaak verjaard is.

Privédetective

Jan Hölskens, de broer van Piet, nam privédetective Judith Houben in de arm, die na onderzoek kwam op een plek waar de vrienden mogelijk begraven liggen: het meer De Brink in het Brabantse Liessel, vlakbij Deurne. Kirsten van Eijden, coördinator vermiste personen bij de politie Oost-Brabant, heeft de informatie van de privédetective beoordeeld. „Er wordt door verschillende mensen een naam genoemd van een mogelijke dader”, zegt ze. „Wij kunnen, omdat het zo lang geleden is, niet meer controleren of deze persoon daadwerkelijk de dader is. Maar als dat het geval is, achten wij het aannemelijk dat Hans en Piet in De Brink in Liessel liggen.”

De politie is de afgelopen twee jaar met speciale apparatuur al het water op geweest. Daaruit blijkt dat er twee plekken zijn waarvan vaststaat dat er een metalen voorwerp onder de bodem ligt, mogelijk een auto. „Daar gaan we na het weekend met duikers het zand wegzuigen om de bovenkant van deze objecten bloot te leggen”, zegt Van Eijden. „Het is erg spannend.” Op sommige plekken is het mogelijk dat objecten wel zeven meter onder de zandbodem liggen.

De verwachting is dat de zoektocht op dinsdag begint en maximaal vier dagen zal duren.

Voor Jan Hölskens zijn het zenuwslopende dagen, zegt hij. „Ik denk de laatste tijd wel af en toe aan hoe het zou zijn als ze worden gevonden. Misschien dat ik dan weer tijd heb om aan andere dingen te denken. Ik ben hier de afgelopen jaren dag en nacht mee bezig geweest. En nu kan het zomaar zijn, dat we eindelijk antwoorden krijgen.”