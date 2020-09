Wat was hét ‘eurekamoment’ dat NRC u ooit heeft bezorgd?

Dat ene krantenknipsel, dat zoeken wij. Hét verhaal. Liever nog: die ene zin of alinea, dé foto of tip die uw leven of in ieder geval een dag in uw leven heeft veranderd. Waarom? NRC is jarig, binnenkort. We vieren dit op zaterdag 26 september, met bijzondere verhalen (in woord, beeld en geluid). Verhalen van onze lezers zullen hierin centraal staan. Vandaar deze oproep: stuur ons hét ‘eurekamoment’ dat NRC u ooit heeft bezorgd. Wij ontvangen het graag met een korte toelichting (van max. 150 woorden), het liefst met een foto van of link naar het betreffende ‘knipsel’. Stuur uw bijdrage naar achterpagina@nrc.nl onder vermelding van NRC50.

NRC Handelsblad bestaat 50 jaar (sinds 1 oktober 1970) en 25 jaar geleden (in 1995) kwam nrc.nl online. Deze verjaardagen vieren wij voor en met onze lezers.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020