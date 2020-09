Op een vreemde avond wint Oranje in de Nations League van Polen (1-0)

De hoofdingang van de Johan Cruijff Arena is verlaten, zoals de brede straten rond het stadion ook leeg zijn. Het is alsof deze vrijdagavond een geheim genootschap samenkomt, op een plek die doorgaans juist het decor is van publieke vreugde en verdriet.

De merkwaardigheid van voetbal zonder publiek toonde zich in volle omvang, bij de interland van Nederland tegen Polen (1-0) in de Nations League, het Europese landentoernooi met semivriendschappelijke duels. Het staat zo ver af van de essentie van voetbal, in een stadion dat als een spookhuis voelt, dat de vraag zich opdringt of organisator UEFA dit zo wel moet willen.

Tegelijkertijd moest ergens weer een beginpunt worden gezet, na negen maanden zonder interlands. De brede opvatting in het voetbal is dat het verre van ideaal is, maar in ieder geval beter dan helemaal geen voetbal.

Maar het gegeven dat de ploeg van het volk, het zonder volk moet doen, stemt weinig vrolijk. Nederland speelt nog zeven interlands tot half november, waarvan de eerstvolgende komende maandag tegen Italië, ook in Amsterdam. De UEFA bepaalde eerder dat tot eind september interlands helemaal zonder publiek worden gespeeld. In het betaald voetbal in Nederland zijn toeschouwers wel beperkt toegestaan.

Virgil van Dijk

Pompende beats dreunen bij de opkomst, nadat aanvoerder Virgil van Dijk in de spelerstunnel zijn ploeg heeft opgepept. Het klinkt hol en leeg. Enkele bondsbestuurders zitten verdwaald op de hoofdtribune. Grote oranje doeken dekken de lege stoeltjes af, met de sponsorlogo’s van de KNVB zichtbaar voor de tv-kijkers.

Organisator UEFA verplicht overal mondkapjes in het stadion, behalve op en direct rond het veld. Twee meter afstand moet in acht worden gehouden, tot bij het zingen van de volksliederen aan toe. Op de perstribune zingen twee Poolse mediavertegenwoordigers fanatiek mee, en houden de rood-witte vlag in de lucht.

De omstandigheden, niet het voetbal zelf, maken het een van de vreemdste avonden in de moderne historie van het Nederlands elftal.

Spits Memphis Depay wijst even naar boven als hij het veld opkomt. Een filmpje van de KNVB is net daarvoor getoond om te benadrukken dat deze beloftevolle selectie op weg was naar iets moois, en dat het coronavirus dat niet mag doorbreken. „We started something. Let’s get back to it”, klinkt het.

Drinkbidons zijn genummerd, zodat spelers niet van elkaars bus drinken, wat de kans op besmetting moet verkleinen. De bubbel van Oranje wordt streng bewaakt. Een tiental terreinknechten met mondkapje en grasprikker loopt voor de aftrap over het veld, geduldig gaan ze ieder polletje na en prikken links en rechts in de mat, die de afgelopen maanden nauwelijks is belast.

Even later domineert Virgil van Dijk met zijn zware stem, die machtig door de Johan Cruijff Arena schalt.

„Draaien, draaien!”

„Mem!”, zegt hij tegen Memphis Depay. „Hou vast!”

„Lopen Hans”, roept hij naar rechtsback Hans Hateboer.

„Hallo hé, ref!”, klinkt het fel richting scheidsrechter Georgi Kabakov, als hij het niet eens is met een beslissling.

Bijna alles is te horen onder het open dak van de Arena. Ook het gekerm van middenvelder Marten de Roon na een stevige botsing met een Poolse speler. Van Dijk loopt woedend naar de scheidsrechter. „Unbelievable.”

Een kwartier na rust tikt Steven Bergwijn de 1-0 binnen, na aangeven van Hans Hateboer. Oranje, dat duidelijk ritme en automatismen miste, houdt die stand vast tegen het taaie, strijdende Polen.

Na het eindsignaal blijft het angstig stil. Onwerkelijk was het, maar dit is voorlopig de nieuwe werkelijkheid.