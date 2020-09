Ook dicht bij huis kan alles kapot gaan

‘Dit kan onmogelijk een verrassing voor je zijn”, had Loes gezegd nadat Bruno haar in Nancy’s armen had aangetroffen. Maar het was wél een verrassing, en die avond in bed leek er iets mis met zijn hart. Hij voelde dat het machtig snel klopte en hij moest heel stil liggen tot het ophield. De nachten daarna waren vol ingehouden agressieve rusteloosheid.

Loes ziet er daarentegen elke ochtend uit alsof ze fantastisch heeft geslapen. Ze zegt dat het goed is om niet alles voor lief te nemen, wat ze daar ook mee bedoelt. In zijn bijzijn hebben Nancy en zij elkaar niet meer aangeraakt, alleen gepraat over mensen die ze allebei kennen. Hij had gedacht dat Nancy nu wel zou vertrekken, maar dat doet ze niet, ze kan natuurlijk ook nergens heen.

Vandaag is Loes met Ollie naar haar ouders en Nancy zit al de hele ochtend in bad. Bruno loopt als gewoonlijk naar de achterkant van de boot om de rotzooi in het water te fotograferen, maar voor de verandering drijft er dit keer niets. Hij neemt een tuinstoel en zet hem op de laagste stand, zodat hij de lucht kan zien.

Hij besluit een stukje te wandelen.

Dit lieflijke pad heeft aan weerszijden van de weg een paar dichte bosjes. Minder dan een maand geleden is hier nog iemand verkracht, een vrouw van in de veertig die aan het joggen was. Verderop in het water huist een zwanenpaar dat in het voorjaar rondzwom met drie pluizige bolletjes dons, een dag later met nog maar twee en daarna heeft Bruno geen enkel kleintje meer gezien. En dichter bij huis was er onlangs die duif geweest. Allemaal door Bruno in de wind geslagen waarschuwingen dat ook dicht bij huis alles kapot kan, dat iets plots kan omslaan, zoals de sfeer in een nachtclub (een pop-up-gedachte uit de tijd dat Bruno jong was en men zulke ondenkbare dingen nog kon doen).

In diezelfde jonge jaren dacht hij altijd dat buitensporige liefde voor één persoon duidt op een hebberige persoonlijkheid, en dat het goed is om je liefde te verdelen over zoveel mogelijk mensen. Maar toen hij eenmaal met Loes was, had deze juveniele gedachte zichzelf als een kat naar buiten gelaten.

Nancy is ook jong. Het is heel goed mogelijk dat haar hart nog ergens in Maastricht rondhangt, waar haar geliefde zonder met Nancy te overleggen naartoe is verhuisd, en dat ze zich nu door Loes laat troosten. Maar wat Nancy denkt, kan Bruno niets schelen. Ook heeft hij er geen behoefte aan om Loes’ computer te openen om te zien hoe lang dit alles al speelt.

Bruno wordt langzaam ingehaald door een zwarte jongen op een meisjesfiets. Het kratje aan het stuur is helemaal versierd met plastic bloemen, roze en witte. Hij kijkt om zich heen en slipt een beetje in de fijne steentjes op de weg.

„Zoek je iemand?” vraagt Bruno. Hij knijpt met zijn ogen tegen het zonlicht. „Nancy misschien?”

„Nancy? Is Nancy hier?” Hij grijnst op een manier die Bruno onbeschoft vindt en trapt verder. Waarom denkt Bruno ook dat een zwarte jongen op zoek is naar een zwarte meid, en nog wel de enige zwarte meid die hij kent en van wie hij op dit moment dolgraag af wil?

