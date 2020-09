Moskou wil van geen aanslag op Navalny weten

Jurist Vjatsjeslav Gimadi is nog maar net begonnen met pleiten of hij wordt al onderbroken door de geïrriteerde rechter.

„Waar heeft u het over?”

Gimadi heeft verteld dat sinds zijn aangifte van 20 augustus bekend is geworden dat Aleksej Navalny is vergiftigd met novistjok: „De Duitse regering laten weten dat...”

„Dit staat niet in uw klaagschrift!”, zegt de rechter boos. „Laten we het houden bij wat dáár in staat.”

Het is vrijdagmorgen in de rechtbank van de wijk Basmanny in Moskou, twee weken en één dag nadat oppositieleider Aleksej Navalny onwel werd op een vlucht naar de Russische hoofdstad.

Terwijl Navalny werd opgenomen in een ziekenhuis in Omsk, deed zijn advocaat Gimadi aangifte van moord en een aanslag op een publieke figuur. Het Russische Openbaar Ministerie had binnen drie dagen een beslissing moeten nemen over de aangifte.

Maar Gimadi heeft al vijftien dagen niets gehoord.

Op 22 augustus, bijna 48 uur nadat Navalny was opgenomen in het ziekenhuis van Omsk, gaven de Russische artsen toestemming tot evacuatie naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Specialisten van de Duitse Bundeswehr hebben inmiddels monsters onderzocht. Daaruit blijkt „zonder twijfel”, zo zei bondskanselier Angela Merkel deze week, dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgif uit de „novistjok-groep”.

Novitsjok op een waterfles

Het Duitse weekblad Der Spiegel publiceerde vrijdag nieuwe details over de aanslag. Het chemische wapen is aangetroffen in Navalny’s bloed, urine en in huidmonsters die bij de Russische politicus zijn genomen. Verder zijn er sporen van novitsjok aangetroffen op een waterfles die Navalny bij zich had – de oppositieleider doet aan hardlopen. De Duitse onderzoekers gaan er niet van uit dat het gif in het water zat, maar dat Navalny de fles heeft besmet nadat hij was vergiftigd.

Het ziekenhuis in Omsk houdt ondertussen vol geen enkele giftige stof te hebben aangetroffen gedurende de bijna twee dagen dat ze Navalny hebben onderzocht. Volgens het ziekenhuis is de politicus in een coma geraakt als gevolg van een plotselinge daling van zijn bloedsuikerspiegel. Toxicoloog Aleksandr Sabajev liet vrijdag nog eens weten dat Navalny zichzelf een streng dieet had opgelegd – vandaar de coma.

Toen de Russische politicus Boris Nemtsov op de avond van 27 februari 2015 zes kogels in rug en achterhoofd kreeg, stelde het ‘onderzoekscomité’ van de Russische Federatie nog de volgende dag een onderzoek in. Hoewel de opdrachtgever nooit werd gevonden, werden vijf verdachten – allen Tsjetsjenen – veroordeeld voor de moord.

Ditmaal blijft het echter angstvallig stil van de kant van de Russische opsporing. En dat terwijl het ‘onderzoekscomité’ bij elke calamiteit standaard een strafrechtelijk onderzoek begint – ook al zijn de omstandigheden van een incident nog niet opgehelderd. Rusland onderzocht zelfs het neerschieten van MH17 – let wel, ‘door Oekraïense gevechtsvliegers’.

Nu heeft Moskou geen haast. Van een misdrijf is immers nog niets gebleken, lieten zowel Poetins woordvoerder Dmitri Peskov als de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov weten. „Ons wordt verweten dat wij deze zaak niet onderzoeken”, zei Lavrov deze week. „Dat klopt niet. Onze politie is meteen begonnen met het nalopen van de feiten. Zodra duidelijk is wat er is gebeurd, kan het strafrechtelijk onderzoek beginnen.”

Deze ‘feiten’ moeten wat het Kremlin betreft worden geleverd door Berlijn. Het Russische ministerie van Justitie heeft de Duitse autoriteiten gevraagd om inzage in alle onderzoeksresultaten. Een klassieke truc: in het MH17-dossier beklaagt Rusland zich er al jaren over dat het ‘niet betrokken wordt’ in het onderzoek.

Onaangename verrassing

Op 1 september, twaalf dagen nadat hij aangifte had gedaan voor moord op Navalny, begon advocaat Vjatsjeslav Gimadi de Russische variant op de Nederlandse ‘artikel-12-procedure’: hij diende een klacht in wegens ‘passiviteit’ van de Russische justitie.

Maar tijdens de zitting voor de Moskouse rechtbank wacht hem een onaangename verrassing. Op 27 augustus heeft Justitie hem laten weten dat zijn ‘verzoekschrift’ is doorgestuurd naar het OM in Omsk. Gimadi heeft deze brief niet ontvangen.

En trouwens: een ‘verzoekschrift’ is bepaald wat anders dan aangifte van een misdrijf. Door het verwarren van twee procedures heeft het OM tijd gewonnen, en de rechtbank keurt dat goed – Gimadi’s klacht wordt verworpen.

Intussen gaan Russische politici in de aanval. „De situatie rond Navalny […] is een geplande actie tegen Rusland”, zei parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin donderdag. Nog dezelfde dag kreeg Moskou hulp uit onverwachte hoek: tijdens een ontmoeting met de Russische premier Michaïl Misjoestin in Minsk, zei de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko dat zijn geheime diensten een telefoongesprek tussen Berlijn en Warschau hebben opgevangen: de vergiftiging van Navalny is ‘in scène gezet’. Zelfs Misjoestin leek nogal verrast door die mededeling.

