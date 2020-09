Moet je plassen over een kwallensteek?

Dat werkte dus niet. Over de vurige rode striemen die paarse kwallen op mijn dijen hadden geëtst tijdens een zwempartij in de azuurblauwe Middellandse Zee, kiepten we een bekertje vers getapte plas. Maar de pijn en zwelling werd niet minder.

Klopt, urine helpt niet tegen een kwallensteek, zegt Bart De Smet, marien bioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee in België. Sterker nog, het kan de pijn juist verergeren.

Maar wat helpt dan wel? Wie op zee te rade gaat bij Google krijgt de meest uiteenlopende adviezen. In zee blijven. Juist niet in zee blijven. Azijn erop. Zout water. Ammoniak. Heet water. Een icepack. Alcohol. Baksoda. Plakjes tomaat, adviseerde zelfs een langsvarende Fransman. Niet verwonderlijk, vindt De Smet. „Het is vaak niet eenduidig wat de juiste behandeling is, wees een overzichtsstudie van ons instituut uit. Het hangt af van de kwallensoort welke remedie de beste is.”

Harpoentjes in je huid

De oorzaak van de pijn en roodheid is het gif dat in netelcellen op de tentakels van een kwal zit. „Die netelcellen hebben een gifblaasje met een opgekruld harpoentje eraan”, zegt de Nederlandse zeebioloog Lodewijk van Walraven. „Als je ze aanraakt, schieten die harpoentjes in je huid, tot bijna een millimeter diep.” Elke soort heeft zijn eigen gif, afhankelijk van wat ze eten. „Kwallen die kreeftachtige prooien eten, hebben sterke netelcellen die door dat harde pantser kunnen prikken. Een steek van die kwallen doet veel meer pijn dan een steek van kwallen die alleen andere kwallen eten, of plantaardig plankton.”

In de Nederlandse wateren zijn de gele en de blauwe haarkwal zulke kreefteters. Ook de kleine kruiskwal heeft sterke netelcellen. „Dat is ook een soort waar mensen nog wel eens een ernstige allergische reactie tegen krijgen en in het ziekenhuis belanden”, zegt Van Walraven. Dan zijn snel medicijnen nodig.

Na een kwallensteek is het zaak om eerst de netelcellen weg te halen en te inactiveren. „Vaak is maar een paar procent afgegaan”, zegt Van Walraven. Tentakelresten kun je met een pincet van de huid halen, ze wegschrapen met een creditcard, of ze wegspoelen met zeewater.

Hard wrijven of spoelen met zoet water – of urine – helpt juist niet. „Daarmee activeer je de overgebleven netelcellen, omdat de zoutconcentratie verschilt van zeewater.”

De beruchte zeewesp

Spoelen met azijn is soms verstandig: bij de beruchte zeewesp en bij kompaskwallen deactiveert dat de netelcellen – voor het beruchte Portugese oorlogsschip is het onderzoek niet eenduidig. En bij sommige soorten werkt azijn juist niet. Lastig, want vaak weet je niet welke het was.

Mijn Franse belager was waarschijnlijk de venijnige parelkwal, met acht meterslange tentakels die sterk gif bevatten. Bij die soort, en bij bijvoorbeeld kruiskwallen, maakt azijn juist dat de achtergebleven netelcellen alsnog ontladen. Ook een papje van baksoda helpt bij veel kwallensteken, maar niet bij deze.

De pijn verzacht door het gif dat wél in de huid is beland te inactiveren. Meestal lukt dat met warm water van 40 tot 45 °C. Door de hitte verliezen de eiwitten in het gif hun werking. De huid 20 minuten lang verhitten helpt beter dan koelen met ice-packs, volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht.

Dat nut van heet water is waarschijnlijk ook de bron van de hardnekkige fabel dat plassen helpt tegen een kwallensteek, zegt De Smet. „Urine rechtstreeks uit het lichaam is 37 graden.” Warm zeewater helpt dus het beste. En geduld.