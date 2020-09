Miss Etam en Steps maken doorstart met nieuwe eigenaar

Onder meer Miss Etam, Steps en Promiss maken een doorstart onder een nieuwe eigenaar. De Nederlandse tak van FNG, dat vorige maand failliet ging, wordt overgenomen door investeringsbedrijf FLV Group. Ook Claudia Sträter en Expresso vallen onder de nieuwe holding.

Bij de Nederlandse bedrijven die onder FNG vallen werken tussen de 1.300 en 1.500 werknemers. Het is nog onduidelijk of zij hun baan behouden in de nieuwe situatie. FLV Group wordt bestuurd door ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom, die eerder probeerde Free Record Shop over te nemen. Ook probeerde hij een doorstart te maken met McGregor en de Op = Op Voordeelshop, beiden mislukten.

Tientallen zaken in Nederland

Het failliete FNG heeft meer dan vijfhonderd winkels, waarvan tientallen in Nederland. De zaken bleven ondanks de faillissementsaanvraag open terwijl naar een nieuwe eigenaar werd gezocht. Het personeel werd doorbetaald door het UWV.

De Belgische FNG-winkels werden al eerder failliet verklaard. Het concern verkeerde al langer in financiële problemen en leed in 2019 een nettoverlies van bijna 300 miljoen euro. De schulden van het bedrijf lopen inmiddels in de honderden miljoenen.