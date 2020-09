Messi blijft toch bij FC Barcelona

Lionel Messi (33) blijft ondanks zijn eerdere vertrekwens dit seizoen toch spelen voor FC Barcelona. Dat maakte de speler zelf bekend in een interview met voetbalsite Goal.com.

De speler heeft nog een contract tot het einde van het seizoen en heeft besloten deze uit te dienen. Hij wil naar eigen zeggen de club niet voor de rechter slepen om te kunnen vertrekken. „Barcelona is de club van mijn leven”, zegt Messi tegen Goal.com. Ook vertelt hij dat hij al langer een vertrekwens had en dacht gratis te mogen vertrekken na dit seizoen, maar dat presidentsvoorzitter Josep Maria Bartomeu bleef vasthouden aan een afkoopclausule van 700 miljoen euro.

Ook aan het thuisfront verliep zijn vertrekwens niet zonder slag of stoot. „Mijn kinderen en vrouw moesten heel hard huilen toen ik zei te willen vertekken”, zegt Messi. „Het was een ongelooflijk drama.” Maar toch wilde hij vertrekken om op het hoogste niveau te spelen, titels te winnen en te kunnen strijden om de Champions League-titel.

Messi speelt al twintig jaar voor FC Barcelona en was in 731 wedstrijden goed voor 634 doelpunten. Komend seizoen is Ronald Koeman de trainer van de sterspeler. Koeman raakt waarschijnlijk wel met Louis Suárez een andere belangrijke basisspeler kwijt.