‘Laat het nu over racisme gaan, niet meer over Wilders’

„Wilders is passé.” Youssef el-Messaoudi ergert zich aan de blijvende aandacht voor Geert Wilders. Het raadslid voor GroenLinks in Amersfoort was een van de duizenden burgers die aangifte deden na de minder-Marokkanen-oproep van de PVV-politicus in 2014. Maar 6,5 jaar later en twee gerechtelijke uitspraken verder is hij het zat.

„In de wereldwijde discussie die nu gaande is over racisme is Wilders een voetnoot, een komma”, zegt el-Messaoudi. „Er is nu een veel grotere strijd gaande. Dáár zou het over moeten gaan. Over de ongelijkheid man-vrouw, over het ontbreken van etnische afspiegeling in bestuurslagen, over het bestaan van compleet witte managementslagen, ook in het stadhuis van Amersfoort.”

Ook Fouad Sidali had „geen zin” in het proces. Sidali, in 2014 lid van het landelijk PvdA-partijbestuur, deed geen aangifte, maar raakte zelf in opspraak door de uitspraken van de PVV-voorman op Twitter in een opwelling met die van Hitler te vergelijken. Hij bood toen vrijwel meteen zijn excuses aan, maar werd toch door Wilders aan de schandpaal genageld. „Schuldig zonder straf, nou oké”, zegt Sidali nu over de veroordeling van vrijdag. „Wilders kon die 6,5 jaar wel z’n boodschap brengen. Ook zijn tegenstanders kregen de ruimte om hun verhaal te doen. Dus ja, misschien hebben de uitersten hier voordeel van gehad.”

Het politieke ongemak over het proces lijkt in de loop der jaren alleen maar gegroeid. De roep om en behoefte aan gerechtigheid voert hevig strijd met het gevoel dat Wilders er dankzij het proces een heel podium, bij heeft gekregen. Voorlopig blijft dat ook zo: Wilders kondigde vrijdag vrijwel meteen aan in cassatie te gaan. „Niets en niemand zal me stoppen”, twitterde hij. „En tegen mijn politieke tegenstanders zoals Rutte en zijn VVD zeg ik: juich niet te vroeg. Het maakt me alleen maar sterker!”

Nog onder de rechter

Denk verklaarde het vrijdag „meer dan terecht” dat Wilders schuldig is bevonden aan ‘groepsbelediging’. Hoewel de rechter Wilders niet schuldig achtte aan het ‘aanzetten tot haat en discriminatie’ en de PVV’er verder ook geen straf krijgt, is het volgens Denk desondanks nu toch wel „helder dat racisme geen plek heeft in Nederland”.

FVD-leider Thierry Baudet vindt de uitspraak desgevraagd juist „schokkend”. Groepsbelediging is „een onzinnig identitair concept”, zegt hij. „Je kunt alleen een individu beledigen.” Hij ziet er een zorgelijk precedent in. „En ik wil geen samenleving van klagende en claimende burgers”, zegt Baudet, die zelf overigens klaagde over minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en tv-programma Nieuwsuur na hem onwelgevallige uitspraken.

Verder werd er vrijdag in Den Haag weinig gereageerd of ‘gejuicht’. In Den Haag althans.Partijleiders als Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) wilden desgevraagd niet reageren. Ook premier Mark Rutte (VVD) hield zich afzijdig. Het argument was steeds hetzelfde: Wilders is in cassatie gegaan, de zaak is daarmee nog steeds onder de rechter. Lees: er wél iets over zeggen, levert al snel het verwijt op dat je de rechtsgang aan het beïnvloeden bent. Veel politici voelen zich ironisch genoeg op dit moment daarom niet vrij om hun mening te uiten over dit proces, dat volgens Wilders juist draait om de vrijheid van meningsuiting. Of zoals Rutte het op zijn wekelijkse persconferentie zei: „Ik kan natuurlijk niet mijn persoonlijke opvattingen daarover delen zonder daarmee ook commentaar te geven op de rechtsgang vanaf 2014. Dus dat ga ik ook niet doen.”

De SP wilde vrijdag ook niet op de rechtszaak zelf reageren, maar de partij herhaalde wel dat zij de uitspraken van Wilders nog steeds streng veroordeelt. „Ik vind juist dat je daar als politicus je eigen oordeel over moet hebben, ook als niemand aangifte doet of als iemand niet veroordeeld wordt”, zegt Kamerlid Michiel van Nispen. De SP heeft nog wel vragen over de „bemoeienis” van het ministerie van Justitie met de strafzaak, ook al zegt de rechter nu dat er geen bewijzen zijn voor ambtelijke beïnvloeding. Op de langetermijnagenda van de Tweede Kamer staat nog een debat hierover.

Procedures oprekken

De CDA-burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, deed destijds in het gezelschap van bijna 300 burgers aangifte tegen Wilders en zegt nu: „Het is van het grootste belang dat de rechtbank heeft gesproken – en nu ook het hof – en dat duidelijk is geworden dat de uitspraken van Wilders niet deugen. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, en dus óók voor Tweede Kamerleden.”

In Amersfoort zegt El-Messaoudi: „Al 6,5 jaar gaat het hierover. 6,5 jaar! Terwijl dit soort zaken, met betrekking tot discriminatie of belediging, normaal hooguit tien maanden duren.” Volgens het GroenLinks-raadslid wordt er met Wilders, maar met populistische politici in het algemeen, „heel voorzichtig” omgesprongen. „Uit angst voor het beeld dat ze de mond wordt gesnoerd.”

Wilders heeft het bovendien „heel slim gespeeld”. El-Messaoudi: „De man die steeds zegt dat het rechtssysteem hapert doet precies wat hij asielzoekers steeds verwijt: procedures eindeloos oprekken. Maar dan wel met behulp van een onbetaalbare advocaat die gewone mensen zich helemaal niet kunnen veroorloven.”

