Laat mij met rust

Mijn vader hield van bomen, op zijn rouwkaart stond niet voor niets een foto van de oprijlaan naar kasteel Biljoen in Velp. De herfst was zijn seizoen. Hij kon verrukt thuiskomen na zijn dagelijkse wandeling. Ik dacht aan hem toen ik een stuk van Marcel ten Hooven in De Groene Amsterdammer las. Heel kort samengevat, maar lees het zelf: Staatsbosbeheer kapt ons kaal voor geld.

Tijdens het lezen kreeg het kwaad een gezicht. De vercommercialisering van onze bossen begon onder Henk Bleker, een wat merkwaardige man die wellicht in het geheugen is blijven hangen vanwege het briefje dat hij in de talkshow Pauw & Witteman aan de jonge Angolees Mauro schreef.

„Ga je mee naar FC Twente-PSV?”

Nee, natuurlijk niet, Mauro had iets anders aan zijn hoofd, een verblijfsvergunning.

Dezelfde Bleker, hij werd staatssecretaris van Landbouw namens het CDA, heeft, waarschijnlijk met dezelfde naïviteit onze bomen verkwanseld. Hij leverde Staatsbosbeheer uit aan het ministerie van Economische Zaken. Met maar één doel: winst maken.

Ik wist natuurlijk allang dat er steeds meer bomen gekapt werden, ik las er ook over, maar ik wilde niet in het frame van de tegenstanders van de biomassacentrales stappen.

Eigenlijk wantrouwde ik mijn eigen waarneming. Toen mijn moeder in Groesbeek zat opgesloten, zag ik op de weg ernaartoe bergen boomstammen, op het fietspad naar de zee bij Bergen constateerde ik deze zomer dat er soms hele happen bos weg waren en tussen Wageningen en Arnhem werd er vorige week naast de snelweg ook alweer vrolijk gezaagd. Ik heb lang willen geloven dat ze de zieke bomen eruit pikken, dat het kappen van bomen goed is voor de biodiversiteit, maar het is dus gewoon een ordinair verdienmodel.

Wat we zien klopt, en ze doen het doelbewust. Oude eiken worden vervangen door lariksen omdat die zo lekker snel groeien, waardoor ze sneller kaprijp zijn. Ze kappen onze herinneringen en vervangen ze door jonge aanplant, waarvan ik het in ieder geval niet meer zal meemaken dat het zal uitgroeien tot volwassen bomen.

Ze zeggen dat je gezichten in bomen kan zien.

Dat klopt.

In de oude kastanje op het schoolplein naast ons huis zie ik het gezicht van mijn vader. Het is dan net alsof zijn laatste woorden eindelijk betekenis hebben gekregen: „Laat mij met rust.”

