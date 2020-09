KU Leuven start nieuw onderzoek naar dood Sanda Dia

De Katholieke Universiteit Leuven is een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek gestart naar de studenten die betrokken waren bij een ontgroening die aan een medestudent het leven kostte. Dat meldt de onderwijsinstelling vrijdagavond op haar site. Bij het ritueel van de Leuvense studentenclub Reuzegom kwam in 2018 de twintigjarige Sanda Dia om het leven.

De studenten die betrokken waren bij de ontgroening mogen dit semester niet meer op de universiteit komen. Ze mogen alleen op afstand studeren, zonder contact met medestudenten. De KU Leuven gaf hen eerder een taakstraf van dertig uur en de opdracht een paper te schrijven. In België leidden deze straffen de afgelopen maanden, nadat in aanloop naar een mogelijke rechtszaak meer details over de ontgroening naar buiten zijn gekomen, tot ophef. Volgens critici waren die veel te mild voor wat Dia moest ondergaan. Met de hashtag #JusticeForSanda vragen zij om berechting van degenen die verantwoordelijk zijn voor Dia’s dood.

IJskoud water

Dia en twee andere aspirant-leden moesten bij de ontgroening in 2018 onder meer urenlang in ijskoud water zitten, de kop afbijten van een levende aal en visolie drinken. Ook moesten ze alcohol drinken tot ze buiten bewustzijn raakten en waren in het huis waar ze sliepen alle kranen afgeplakt zodat ze geen water konden drinken. Dia belandde uiteindelijk in het ziekenhuis waar hij in coma raakte. Twee dagen later overleed hij aan orgaanfalen.

In het centrum van Leuven was vrijdagavond een wake georganiseerd voor de omgekomen student. Enkele honderden belangstellenden waren daarbij aanwezig. Eerder op de dag zou een Belgische rechter bepalen of de achttien betrokken studenten van Reuzegom vervolgd zouden worden. Op het laatste moment werd de beslissing uitgesteld, omdat de advocaten van enkele verdachten een verzoek om nieuw onderzoek hebben ingediend. De studenten riskeren celstraffen tot vijftien jaar.

Lees ook: Hoe zijn ontgroening student Sanda Dia fataal werd