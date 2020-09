Kopstuk Bende van Venlo blijft voorlopig in de cel

De tot levenslang veroordeelde Frenkie P. mag niet meedoen aan een traject ter voorbereiding op een terugkeer in de maatschappij. Dat heeft de rechtbank van Den Haag vrijdag besloten in een kort geding. P., die wordt gezien als het kopstuk van de Bende van Venlo, zit al ruim 25 jaar vast voor zeven moorden. De bende trok in 1993 en 1994 een spoor van geweld door het noorden van Limburg.

De nu 47-jarige P. had een kort geding aangespannen nadat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) zijn kans op reïntegratie had ontzegd. De minister volgde hierin een advies van het Adviescollege Levenslanggestraften. Dit advies kwam tot stand nadat P. afgelopen jaar niet meewerkte tijdens een onderzoek in het Pieter Baancentrum, waarbij moest worden ingeschat of P. klaar was voor het resocialisatietraject.

De Bende van Venlo werd begin jaren negentig verantwoordelijk gehouden voor zeker 250 misdrijven in Noord-Limburg. De delicten varieerden van diefstal, brandstichting, drugshandel, afpersing en mishandeling van homoseksuelen tot moord. Meerdere bendeleden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de tien jaar en levenslang.