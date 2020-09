Kluun is nu een goede zoon

De critici vonden er niks aan, maar lezers hadden daar lak aan. Komt een vrouw bij de dokter werd de best verkochte Nederlandse debuutroman ooit. Ook de nieuwe roman van Kluun lijkt voorbestemd om een bestseller te worden.

Kluun dus. Twee jaar geleden kondigde de schrijver aan dat hij voortaan zou werken onder zijn eigen naam, Raymond van de Klundert. Maar hij heeft zich blijkbaar bedacht. Wie ook terug is: Stijn van Diepen, de hoofdpersoon van Komt een vrouw bij de dokter. Je moet twintig jaar in een isoleercel hebben gezeten om de hoofdlijn van dat boek (en de film die ervan gemaakt werd) niet te kennen: terwijl zijn vrouw ongeneeslijk ziek is, verslindt de hoofdpersoon de ene na de andere vrouw. Stijn is het alter ego van Van de Klundert.

Stijn is wel ouder geworden, midden vijftig is hij nu, maar niet wijzer wat betreft vrouwen. Deze keer vergrijpt hij zich onder meer aan de ex van zijn beste vriend. Van een van zijn scharrels kan hij zich zelfs de naam niet meer herinneren – ze staat in zijn contactlijst met een emoji van twee meloenen, een verwijzing naar haar cupmaat.

De bestseller-kenmerken zijn ruimschoots aanwezig: Familieopstelling is vlot geschreven. Want wat je ook mag denken van Kluun, schrijven kan hij wel. Er is dus seks. En de lezer wordt voorzien in zijn behoefte aan voyeurisme – wie heeft daar geen behoefte aan? De auteur is immers uitgegroeid tot BN’er. Al blijft natuurlijk ongewis welk deel van het verhaal precies autobiografisch is en welk niet. Op de achterflap lezen we dat Kluun tegenwoordig gelukkig is in de liefde. Dat kun je van zijn hoofdpersoon niet zeggen.

Kluun speelt met zijn imago van Bekende Schrijver, de auteur van Komt een vrouw bij de dokter. Bijvoorbeeld wanneer hoofdpersoon Stijn vertelt: „Ik heb bibliotheken, boekwinkels, ziekenhuizen, collegezalen, aula’s, leesclubjes en dorpszalen overleefd. Honderden keren heb ik er gestaan. Altijd was er wel een vrouw in de zaal van wie ik bij binnenkomst al zag dat haar avond pas geslaagd zou zijn als ze bevestigd zou worden in haar visie dat de auteur die hier op het podium stond het grootste monster was sinds Josef Mengele.”

Toch speelt het seksleven van Stijn in Familieopstelling een ondergeschikte rol. Het boek gaat vooral over zijn oude moeder, die lijdt aan alzheimer. Ze zit in Padua, een verzorgingstehuis in Tilburg (dat echt bestaat). Hij vergeet nogal eens om haar te bellen, maar de buitenwereld krijgt een ander beeld, vertelt Stijn. „Ik plaats een video van mezelf met ons mam in de neven en nichten-appgroep. Post een foto op Insta als ik naast haar zit, mijn arm om haar heengeslagen. Ik schrijf een lief stukje over haar op Facebook, met een foto van ons samen. Het levert veel likes op. Mijn Facebookvrienden en Instagramvolgers vinden mij een goede zoon.”

Hoe ga je om met een oude, zieke moeder die niet meer voor zichzelf kan zorgen? Kluun behandelt een thema dat voor veel lezers herkenbaar zal zijn. Hij doet dat eerlijk, zo lijkt het, en met humor, waardoor het nooit zwaar wordt. Zouden de filmrechten al verkocht zijn?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020