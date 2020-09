Jan Nagel: ‘Soms neem je risico om de race te winnen’

Jan Nagel is nog niet uitgestreden. Hij zit op zijn tuinstoel en spreekt als iemand die niet kan ophouden. In zijn ogen een olijkheid die soms ineens omslaat in vuur. Ik hoop, zegt hij al gauw in het interview, „dat ik niet de indruk maak van een uitgebluste man”. De vraag was waarom Nagel – 81, prostaatkankerpatiënt, al zestig jaar politiek actief – toch weer „ja” zei toen hij in mei gevraagd werd partijvoorzitter te worden van 50Plus. Hij richtte de partij elf jaar geleden op, was voorzitter, senator, en stopte vorig jaar. Er waren lovende woorden, het „politieke monument” (Radio 1) hield ermee op, de „godfather van het populisme” (De Volkskrant) ging zijn laatste jaren besteden aan zijn vrouw Yvonne, zijn twee kleinkinderen en het schaken. Begin augustus werd hij weer gekozen tot partijvoorzitter, hij blijft tot volgend jaar mei.

Dus, waarom?

Omdat hij zegt te vrezen voor het einde van de partij, die na vier maanden ruzie 20 procent van haar leden verloor (er zijn nog zo’n 2.700 betalende leden over). Omdat er niemand anders was die 50Plus van de ondergang kan redden. Omdat hij wéét hoe je een verkiezingscampagne voert. Omdat ze dat bij 50Plus ook weten: zij vroegen hem, niet andersom.

En omdat zijn vrouw Yvonne, ze zijn al 58 jaar samen, zei dat als hij het níet zou doen, hij er toch de hele tijd mee bezig zou zijn.

Toch, Yvonne?

Yvonne Nagel: „Ik stond niet te trappelen. Maar hij kan het niet loslaten. Dat snap ik. We zijn hier elf jaar geleden in de huiskamer begonnen met de partij, dat mocht niet de vernieling in gaan.”

Oké Yvonne, zegt Nagel, „je kunt gaan”, en ze staat op. (Ze zal nog terugkomen om broodjes op tafel te zetten.)

50Plus kan niet zonder u, en u niet zonder 50Plus?

„Er komt een moment dat ik zonder 50Plus kan, als ik volgend jaar mei aftreed. Maar ja, Sjaak Swart hoort ook nog steeds bij Ajax, toch?”

Hoe reëel is het einde van de partij? 50Plus heeft nu 3 zetels in de Kamer en één in de peilingen.

„Als we volgend jaar twee zetels halen, dan zakt de motivatie onder de leden. Kijk naar de LPF, naar Rita Verdonk, naar DS’70: als de lijn naar beneden is ingezet, dan verliezen de mensen het vertrouwen, dat gaat maar door.”

Hoe kan dat einde voorkomen worden?

„We moeten een goede lijsttrekker hebben, een goede kandidatenlijst en een goede campagne. Daar moet je ervaring voor hebben, het gaat om kleine dingen als ballpoints kopen of rozen uitdelen. Na vijftig jaar weet ik wat effectiever is. En ik weet hoe je radio- en tv-spotjes maakt, hoe je een krantencampagne voert. Hoe je lijsttrekkers aan tafel krijgt bij de talkshows. Daarom doe ik het.”

Hoe komt het dat de partij zo diep gezonken is?

„Bij een ouderenpartij speelt mee dat mensen willen meedoen omdat hun kandidatuur de laatste kans in het leven is. Als je het op je 28e niet haalt bij D66, probeer je het over vier jaar weer. Dat is bij ons anders. Het is niet allemaal kommer en kwel trouwens, het komt alleen vaak naar voren. Bij alle partijen is er gedoe, kijk naar het CDA, of hoe bij de PvdA Lodewijk Asscher Diederik Samsom een dolk in de rug stak. Maar bij 50Plus krijgt dat altijd de stempel van ‘alweer’, vanwege het gedoe bij ouderenpartijen in de jaren negentig. Toen we met z’n drieën met 50Plus begonnen [met oud-VARA-directeur Maurice Koopman en journalist Alexander Münninghoff, red.] en er nog helemaal geen ruzie was geweest, zat dat stigma er al op.”

Is het een stigma, of hebben de recente incidenten bij 50Plus dat beeld bevestigd?

„Er is ook veel gebeurd, hoewel er sinds ik voorzitter ben geen ruzie meer is geweest, haha. Maar goed, als zich morgen iemand aandient die denkt goed genoeg te zijn om lijsttrekker te worden maar het niet wordt, zal die zich in de pers ook beklagen over de procedures.”

Drie dagen na het interview gebeurt precies dat. 50Plus kondigt op maandagmiddag aan dat directeur Liane den Haan van seniorenbond ANBO de lijsttrekkerskandidaat namens het partijbestuur is. Die avond uit fractievoorzitter en Tweede Kamerlid, Corrie van Brenk haar onvrede: zij wil ook lijsttrekker worden, maar voelt zich gepasseerd door de partijleiding.

Het conflict dat leidde tot Nagels terugkeer draaide om de inmiddels vertrokken partijvoorzitter Geert Dales en de eveneens vertrokken politiek leider en fractievoorzitter, Henk Krol, die een eigen partij oprichtte: de Partij voor de Toekomst. Minutenlang leest Nagel voor uit een mailwisseling die hij in juni met Dales had, nadat die al was opgestapt. Dales stelt daarin voor om 50Plus nieuw leven in te blazen, door hem en Krol terug te halen en andere vermeende ruzieschoppers, zoals zittend fractievoorzitter Corrie van Brenk, uit de partij te zetten. Nagel reageerde afwijzend: „Iedereen ter zijde schuiven is niet mijn methode. 50Plus ontbreekt het aan kameraadschap en solidariteit. Daar wil ik aan gaan werken.”

Had u, met al uw ervaring, niet kunnen zien aankomen dat deze conflicten zouden ontstaan?

„Krol kwam destijds met het voorstel om Dales partijvoorzitter te maken. Ik kende hem niet, we hebben zijn antecedenten nagetrokken en dachten een goede te hebben. Hij was wethouder geweest in Amsterdam, burgemeester in Leeuwarden, dus we dachten: die kan vergaderingen leiden. Maar al snel bleek zijn ware aard, daarom stapten zeven partijbestuursleden op. Hij is goed gebekt, maar kan in e-mails om zich heen slaan en tien seconden later weer omschakelen als er een journalist voor hem staat.”

Het is niet de eerste keer dat u zich lijkt te vergissen in mensen die u bij uw partijen betrekt. Pim Fortuyn vertrok bij Leefbaar Nederland, Krol en Dales bij 50Plus. Hoe komt dat?

„Dat is niet zo. Henk heeft aan de verwachtingen voldaan door twee verkiezingen voor ons te winnen, maar na tien jaar komt er een moment dat het voorbij is. In mijn PvdA-periode heb ik tien jaar in het hoofdbestuur en zes jaar in de Eerste Kamer prima met mensen samengewerkt. Ik heb twaalf jaar lang een lokale partij aangestuurd [Leefbaar Hilversum, red.], dat ging goed.”

Maar conflicten met drie hoofdrolspelers in uw partijen, is toch best veel?

„Bij Pim Fortuyn wisten we dat we een risico namen. Kijk, Romario was een onmogelijke voetballer, die niet kwam trainen en altijd te laat was. Maar hij maakte PSV wel kampioen. Zo was Fortuyn ook. Maar hij zei dingen waarvoor je je schaamde, dat asielzoekers in kooien tentoongesteld moesten worden. Dat was voor de leden onacceptabel. Hij dacht dat hij zijn gang kon gaan, dat al het succes van hem zelf kwam.”

Recent reageerde u in de Volkskrant geagiteerd toen de vraag gesteld werd of het soms aan u zelf ligt, de conflicten bij uw partijen. Waarom?

„Ik vind het heel vervelend dat je het alleen maar hebt over die conflicten. Terwijl het fantastisch is hoe we in elf jaar tijd 50Plus hebben opgebouwd, de partij heeft alleen maar gewonnen. En dan zit je alleen maar te zeuren over ruzietjes.”

Maar u concludeerde net zelf dat het volgend jaar voorbij kan zijn met 50Plus.

„Dat komt doordat er een beeld wordt gecreëerd waarin eenzijdig de rancuneuze Geert Dales aan het woord komt. Ik kan dat er nu wel bij pakken, maar dan wordt het gesprek erg vervelend. Ik ben hierheen gelokt… Nou ja, het is mijn eigen huis natuurlijk… We zouden het hebben over mijn carrière, jij praat alleen maar over incidenten (Nagel tikt hard met zijn vingers op de tuintafel). Dat ik veertien zetels in Hilversum heb gehaald, dat ik een geweldige carrière heb gehad, daar hoor ik jullie geen vraag over stellen. Het gaat alleen maar over incidenten.”

Ik heb al tweeduizend keer uitgelegd hoe het met Fortuyn ging. Soms moet je een risico nemen om de race te winnen

De vraag is of al die incidenten samen niet een patroon vormen?

„Nee. Ik heb hier in Hilversum twaalf jaar in de raad gezeten. Bij de VARA kreeg ik het grootste afscheidsfeest dat iemand gehad heeft. Ik heb bij een grote partij als de PvdA jarenlang in het partijbestuur gezeten. In de Eerste Kamer was ik de senator die de meeste publiciteit kreeg.”

Hoe is dat beeld van u dan gekanteld, van succesvol politicus naar man die bij veel partijconflicten betrokken was?

„Er ís niks gekanteld. Jullie vertekenen doelbewust, maken een karikatuur van me met lekkende pennen waar de honden geen brood van lusten. Ik heb al tweeduizend keer uitgelegd hoe het met Fortuyn ging. Soms moet je een risico nemen om de race te winnen.”

Bij welke races is dat gelukt?

„Ik heb André van der Louw bij de PvdA naar voren gehaald. Fantastische partijvoorzitter, geweldig populaire burgemeester in Rotterdam. Hier in Hilversum heb ik twaalf jaar lang leiding gegeven aan de grootste partij in de gemeenteraad, ongekend. Laatst zei campagnedeskundige Kay van de Linde op Radio 1: let maar op, Jan Nagel heeft het Fingerspitzengefühl om een goede lijsttrekker voor 50Plus te vinden.”

Kan een 50Plus-lijsttrekker scoren bij een verkiezing die volgend jaar waarschijnlijk door corona gedomineerd wordt?

„Natuurlijk! Weet je, ik heb Leefbaar Hilversum hier opgebouwd. Ik had de voorzitter van de sociëiteit erbij, de voorzitter van de voetbalclub, de baas van het theater. Allemaal geweldige keuzes. Dat gaat nu weer lukken met 50Plus. Het gedoe begon toen Geert Dales een brief stuurde waarin hij Corrie van Brenk een ‘matennaaier’ noemde.” Volgens Dales betrof dit een vertrouwelijke notitie, eerst aan Henk Krol en vervolgens aan de rest van de fractie, die is uitgelekt.

Waarom komt u weer terug op Geert Dales? Was hij de kwade genius?

„Ik ga dat woord niet gebruiken, en jouw suggestieve vragen niet beantwoorden. Ik leg je uit dat er een ongekend groot conflict was tussen Dales en de fractie waar ik niks mee te maken had.”

U reflecteert graag op uw goede daden, maar lijkt moeite hebben met zelfkritiek.

„Jullie hebben het alleen maar over dingen die verkeerd gingen. Ik heb als tv-maker grote prijzen gewonnen. In Monte Carlo voor mijn reportage over het Vietnamese napalm-meisje, dat was het beste informatieve tv-programma van Europa. Met Het Zwarte Schaap won ik het Gouden Beeld. Ik ben erevoorzitter van de partij, heb een Gouden Speld van de gemeente voor mijn verdiensten. Ik ben ridder in de orde van Oranje Nassau. Dan heb je toch een staat van dienst, maar het is er nog geen seconde over gegaan.”

Wat is in uw lange loopbaan de rode draad?

„Het idee van gelijke kansen voor iedereen. Ik kom uit een Amsterdamse arbeidersbuurt, het Mercatorplein. Niemand ging naar het voortgezet onderwijs en meisjes kregen twee jaar huishoudschool, ze zouden toch moeder worden. De rijke kinderen konden wél studeren. Ik kwam onder invloed van Joop den Uyl en zijn ideeën van spreiding van kennis, macht en inkomen. Opkomen voor mensen die onrecht aangedaan wordt, daar gaat het om. Dat is nu zo bij ouderen. Geen enkele groep is er zo op achteruit gegaan. De pensioenpotten zijn verdubbeld, we kunnen de pensioenen voor veertig jaar garanderen. Toch wordt er niet geïndexeerd en gaan ouderen erop achteruit.”

De reële lonen van veel mensen zijn ook al jaren niet gestegen.

„Mensen met lage lonen hebben geen loonsverlaging gehad, maar de pensioenen zijn wel verlaagd. Ouderen zijn er écht op achteruit gegaan.”

Wat is de prijs geweest van uw politieke leven geweest, van altijd ‘ja’ zeggen als u gevraagd werd?

„Dat ik voor mijn grote hobby schaken te weinig tijd heb gehad. Misschien kunnen we zo even in de prijzenkast kijken, in mijn woonkamer. Al in 1980 werd ik parlementair kampioen, twee jaar geleden opnieuw. En laatst won ik tijdens een online toernooi de prijs voor mooiste aanval. Ik had ook te weinig tijd voor m’n gezin. Het gaat allemaal zo razendsnel, ik kijk ernaar uit om vier weken met mijn kleinkinderen op vakantie te kunnen. En op bepaalde gebieden heb je je ontwikkeling verwaarloosd. Boeken lezen alleen tijdens vakantie, zelden naar het theater.”

En toch heeft u weer ‘ja’ gezegd.

„Ik heb uitgelegd waarom, het is voor een korte periode. Ik heb er geen moeite mee volgend jaar echt met pensioen te gaan. Ik zou er wél moeite mee hebben om te zien dat het verkeerd gaat met de partij en te denken: potverdorie, waarom heb ik niet meegedaan?”