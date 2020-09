Interview met Het Virus (3)

Kon ik Het Virus de afgelopen maanden nog te spreken krijgen op enkele geheime locaties, ditmaal was hij zo vriendelijk mij zelf op te bellen. Het was laat op de avond en ik hoorde in zijn nabijheid een tv waarop een man hortend en stotend uit zijn woorden probeerde te komen. „Ik heb een deuk opgelopen… moet uitdeuken…”

„Hoor je het ook?” kraaide Het Virus. „Het komt allemaal door mij!”

„Ik heb ’m net uitgezet”, zei ik. „Ik kon het niet langer verdragen.”

„Ben jij nou columnist?” smaalde hij. Voor het eerst tutoyeerde hij me – een hele eer. „Dit is nota bene een van de hoogtepunten van mijn bestaan! Een minister van Justitie en Veiligheid die staat te snikken omdat hij zijn eigen maatregelen tegen mij met voeten heeft getreden. De ironie ten top!”

„Toch heb ik met hem te doen”, zei ik. „Het is geen slecht maar een zwak mens, net als wij bijna allemaal. En ik gun hem dat huwelijk.”

„Begin jij ook al met die kleffe smoesjes”, zei Het Virus. „Jullie deugen allemaal niet, daarom zijn jullie zo dol op dat boek van Rutger Bregman. Grapperhaus doet alsof hij deugt, maar hij snauwt het volk af en maakt vervolgens precies dezelfde fouten. Op die manier krijgen jullie mij nooit klein.”

„Grapperhaus zal nu extra gemotiveerd zijn om zijn beleid uit te voeren.”

„Ben je gek! Hij mist voortaan geloofwaardigheid en gezag. Jullie oppositie had dat goed gezien, van Wilders en Baudet tot Asscher en Klaver. Geef het maar toe! Maar dat wil je niet omdat je een hekel aan Wilders en Baudet hebt.”

„Wat zou het voor zin hebben om hem nu weg te sturen? Het kost een nieuwe minister máánden voor hij zich heeft ingewerkt.”

Het Virus proestte het uit van het lachen.

„Ik kan merken dat jij geen boa bent. Die arme boa’s! Wat dacht je dat ze tot gek wordens toe op straat te horen zullen krijgen als ze willen bekeuren? Om het publiek in bedwang te houden hebben jullie straks geen boa’s nodig, maar boa constrictors!”

„Over die grap heb je te lang nagedacht”, zei ik misprijzend, „heb je niks beters te doen?”

„Ik praat nooit over mijn plannen. Maar voorlopig ben ik, zwak uitgedrukt, een tevreden virus. In korte tijd heb ik veel meer bereikt dan ik voor mogelijk had gehouden. De hele wereld lijkt wel één grote bonje geworden. Na Grapperhaus is nu ook Nancy Pelosi in opspraak omdat ze zonder mondkapje naar de kapper ging. Overal staan virusgelovers tegenover virusontkenners. Het geweld neemt toe, zie Berlijn, waar tienduizenden mensen op de been waren om mij te steunen. Willem Engel doet het voortreffelijk in Nederland, mede dankzij Baudet die hem op mijn verzoek achter de schermen steunt. Baudet is helaas zo stom geweest om dat zelf te vertellen. Hoe meer viruswaanzin hoe beter! Intussen stijgen de besmettingscijfers weer en slaat in allerlei landen de paniek toe. Ik hoef me er nauwelijks meer mee te bemoeien, jullie nemen me al het werk uit handen.”

„Je bent een schoft”, zei ik. Het ontglipte me. „Dat je zelfs een bruiloft achteraf verpest om je zin te krijgen…”

„Hoho!” riep hij bijna verontwaardigd. „Op den duur zal blijken dat ik een huwelijk heb gered. Wat brengt twee mensen nou dichter bij elkaar dan een wereld die zich tegen hen keert?”

