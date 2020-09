Hoe corona de ‘YouTube-stijl’ introduceerde bij de reguliere tv

Ron en Riet zouden een patatkraam in Spanje beginnen, maar door de corona zijn ze gestrand in Brabant, wat ze geheim proberen te houden voor Rons moeder. De meeste tv-series moesten door de corona worden uitgesteld, maar sommige halen juist inspiratie uit de pandemie. Zo is de nieuwe Avrotros-comedy Ron en Riet vertrekken niet! in mei bedacht door Diederik Ebbinge (Luizenmoeder, Promenade), in drie warme augustusweken opgenomen, en vanaf 17 september te zien.

Ander voorbeeld van snelle, goedkope corona-tv: Beau blijft binnen. Via Skype, met één cameraman en een mengpaneel trok Beau van Erven Dorens zomaar 600.000 kijkers op de zaterdagavond op RTL4. Hij interviewde mensen die op de een of andere manier met corona waren geconfronteerd. Vanuit zijn eigen huiskamer. Ook Frontberichten, het dagelijkse programma waarin zorgmedewerkers via hun telefoons verslag deden van hun werk, had niet het budget van een gewone actualiteitenrubriek. Het BNNVARA-programma was niet veel meer dan een verzameling filmpjes en wat visuele vormgeving.

Deze uit nood geboren en goedkope manier van tv-maken heeft veel weg van onlinevideo. De budgetten van YouTubers en vloggers zijn veel lager dan tv. Beau blijft binnen kost een tiende van wat een studiovariant zou kosten. Zal deze op het eerste gezicht amateuristische manier van tv-maken beklijven in het nieuwe seizoen nu de budgetten in Hilversum slinken? Urgentie en persoonlijkheid lijken cruciaal.

Gelikte programma’s

De genoemde programma’s effenen het pad voor soortgelijke lowbudget-tv, denkt directeur Bert Huisjes van omroep WNL. „Je moet creatief omgaan met budgetten. Mede door de crisis komt er minder geld binnen van de adverteerder.” Zowel minister Slob (Media, CU) als onderzoeksbureau Nielsen meldde inkomstendalingen van tientallen procenten.

Huisjes stelt dat de coronacrisis een gevoel van urgentie geeft waardoor mensen minder ‘gelikte’ programma’s accepteren. „Frontberichten is een mooi voorbeeld. Tv is duur als je een programma in een studio maakt of een cameraploeg laat reizen. Dat hebben ze nu goed opgelost. Net na het uitbreken van corona werd dat zo gemaakt omdat het praktisch was. Straks gaat het zo omdat de budgetten dalen.”

Kijkers hadden in hun hoofd dat schokkerige beelden alleen kunnen bij Funniest Home Videos, zegt Huisjes. „Maar door actuele programma’s als Beau en Frontberichten zijn ze er nu aan gewend. Bovendien kan je tegenwoordig heel goed filmen met een smartphone.” Huisjes denkt dat kijkers die lagere kwaliteit óók accepteren bij minder urgente thema’s. „Ik kan me voorstellen dat er een ‘Frontberichten’ komt met bijvoorbeeld boswachters die 24 uur filmen. Zo kan iets wat uit noodzaak is geboren, uitgroeien tot een succes.”

FC Afkicken

Op een goedkope manier tv-maken gebeurt natuurlijk al langer online. Op YouTube is zo’n simpele Skypeverbinding helemaal geen noviteit.

Neem voetbaltalkshow FC Afkicken. Oprichter Neal Petersen en zijn voetbalvrienden maken al jaren hun onlineprogramma dat lijkt op Beau’s thuistalkshow. Ze zitten op een bank in een huiskamer en spreken voetballers of bestuurders via de telefoon of Skype. Een talkshow die „bijna niks kost”, aldus Petersen.

„Ik zie de ontwikkeling wel, waarbij lineaire-tv-makers naar ons kijken.” Maar, benadrukt hij ook, zijn kijkers accepteren de lagere kwaliteit vooral omdat FC Afkicken die compenseert met een intense liefde voor hun gespreksonderwerp, het voetbal. En die zie je volgens hem niet altijd op de gewone tv. Petersen: „Onze manier van tv-maken hoort bij de onlinewereld waar andere wetten gelden. Wij bedienen een publiek van duizenden mensen dat ons waardeert om onze liefde voor het voetbal en dat is véél belangrijker dan de kwaliteit van het maken.”

Zo ging het ook tijdens de KNVB-vergadering van 24 april waarin de afwikkeling van het voetbalseizoen werd bepaald. Terwijl het bij grote zenders als Fox en NOS relatief stil was, had FC Afkicken een direct lijntje met de bestuurders van de betrokken clubs. Er keken 81.000 mensen naar het programma. Naar een recent schakelprogramma van de Bundesliga op Fox 1 keken 61.000 mensen.

Katalysator

Deniz Alkaç, eigenaar van productiebedrijf Bruut Amsterdam, werkt veel voor de onlinewereld. Hij weet hoe je relatief goedkoop tv maakt. Alkaç produceerde recentelijk het onlineprogramma Zwijgrecht met JayJay Boske en Niels Oosthoek.

Verwacht hij dat de lineaire tv-wereld de manier waarop onlinevideo wordt gemaakt overneemt? „Zeker. Een realityprogramma als Chateau Meiland is gewoon een paar YouTube-video’s. De productie verschilt niet veel van Enzo Knol.” Met bijna 2,5 miljoen volgers op YouTube is Knol een van de populairste onlinevideomakers van Nederland.

Je komt weg met een goedkopere productie, stelt Alkaç, als een ‘persoonlijkheid’ een programma kan dragen. „Wat Beau deed, was geniaal. Hij maakte het heel erg eigen en daardoor stoorde dat kleinere budget niet. Dat is wat op YouTube al jaren gebeurt. Het programma is de persoonlijke missie van de maker.”

Alkaç verwacht dat de budgetten van onlinevideo en traditionele tv naar elkaar toe groeien. Als online meer publiek trekt, willen adverteerders meer betalen en nemen de budgetten toe. Die beweging is omgekeerd bij de reguliere tv: zenders trekken minder (en ook oudere) kijkers en die zijn voor adverteerders minder geld waard.

Zo is ‘corona’ de katalysator van een nieuwe manier van tv-maken. Maar het geheim is meer dan goedkope camera’s en simpele verbindingen. Het gaat om de urgentie van Frontberichten of de persoonlijkheid van Beau.