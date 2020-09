‘Het is ergens toch topsport, wat wij bedrijven’

Merlin: „Ik kom uit een lerarengezin, met veel belangstelling voor andere culturen. Mijn zus is arts, mijn broer is paradontoloog. Ik werd uitgeloot voor diergeneeskunde en kreeg de kans om in Amerika beurzen af te gaan met een ondernemer. Daar leerde ik ‘netwerken’ en is het zaadje geplant voor wat ik nu doe. Na Amerika kreeg ik een goede baan aangeboden bij een textielbedrijf en kwam ik Remt tegen.”

Remt: „Ik werkte als inkoper bij Vroom & Dreesmann. Merlin kwam iets verkopen.”

Merlin: „Ik heb mezelf verkocht, haha. Daarna zijn we persoonlijk gefuseerd. Laatst waren we 25 jaar getrouwd, toen zeiden we: zullen we dan maar voor 40 jaar bijtekenen? We hebben het altijd heel gezellig samen.”

Remt: „Ontbijten doen we altijd samen, daarna laten we de hond uit. De een vertrekt om kwart voor acht en de ander om acht uur. De ene keer werk ik in Almere, de andere keer in Amsterdam.”

Merlin: „Ik sleur de hond mee naar Amsterdam, want bij mij zitten veertien mensen op kantoor die staan te trappelen om hem uit te laten. Het concept voor mijn bedrijf, een netwerk voor bedrijfseigenaren en directieleden heb ik samen met aantal zakelijke relaties bedacht.

„Tien jaar geleden zaten we in mijn huidige kantoor aan het Vondelpark aan de koffie, dat was toen nog het kantoorpand waar Remt zijn bedrijf in vermogensbeheer had. Ik was altijd al bezig met mensen verbinden, omdat ik dat leuk vind. Door jou krijgen we veel handel in onze schoot geworpen, zeiden ze. Moet je niet wat met die kaartenbak doen? Iemand die erbij zat, had een IT-bedrijf en die heeft de eerste website gemaakt. Toen heb ik in een jaar tijd vijfhonderd van mijn zakenrelaties in een netwerk verenigd. ”

In het kort Merlin Melles (54) had haar eigen bedrijf in de textielindustrie. Op haar 44ste begon ze het Founders Carbon Network, waarmee ze bedrijfseigenaren en directieleden van bedrijven verbindt. Zij en Remt keren zichzelf samen acht keer modaal uit, daarnaast hebben ze vermogen uit de verkoop van eerdere bedrijven. Ze wonen in Hilversum. Remt Melles (58) begon als inkoper bij Vroom & Dreesmann en groeide uit tot textielmagnaat. Daarnaast leidde hij reorganisaties bij Miss Etam en MS Mode. Nu werkt hij voor autodealer A-Point. Ze zijn ouders van Russell ( 27), Lynndell (25) en Denzell (22).

Ontbijten in de Hermitage

Remt: „Merlin en ik hebben allebei ’s avonds veel te doen. Het is vaak persoonlijk, maar ook zakelijk. Dat houdt in: veel etentjes, openingen van bijvoorbeeld een tentoonstelling, concerten of borrels. We proberen dingen te combineren.”

Merlin: „Leden betalen 2.795 euro per jaar, daarvoor mogen ze naar tientallen events. Dat kan variëren van een bezoek aan Bavaria tot een ontbijt in de Hermitage. Ik bespreek hun wensen, kijk welke mensen elkaar moeten ontmoeten, die zet ik naast elkaar tijdens de lunch. Ik nodig hen uit op handelsmissies naar het buitenland, stel ze aan elkaar voor. Daar komt handel uit voort, waar leden mijn bedrijf ook nog naar eigen inzicht een bedrag voor betalen.

„Naast het verbinden bied ik bijzondere diensten aan: ik koppel leden aan contacten in de zorg, de zakelijke advocatuur of ze krijgen tips voor een restaurant of hotel, bijvoorbeeld in Shanghai. Sommige leden wilden die diensten ook aan hun eigen klanten bieden. Daarom heb ik die diensten samengebracht in een apart bedrijf, Pearl Card Services, daar kunnen ook niet-leden tegen betaling gebruik van maken.”

Remt: „Haar enthousiasme, dat maakt waarom ze zo goed is in wat ze doet. Je moet je beloften natuurlijk wel waar kunnen maken. Dat heeft Merlin de afgelopen jaren wel gedaan.”

Hakken in de hoek gegooid

Melles: „Ik heb een heel strak schema, negen afspraken per dag, het loopt als een tierelier.”

Remt: „Ik houd me overdag bezig met de omslag in de autowereld. Over tien jaar rijdt de helft van onze auto’s elektrisch. Dat vergt een ander verdienmodel voor dealers en dat proces begeleid ik.”

Merlin: „Tijdens corona heb ik mijn hakken in de hoek gegooid en mijn wandelschoenen aangedaan. Regelmatig liep ik een rondje Vondelpark als ik een afspraak had. Dat wandelen is gebleven. Vrijwel al mijn afspraken zijn nu weer fysiek. Er staat een polsthermometer in de hal. Als je binnenkomt, wordt je temperatuur gemeten.”

Remt: „We zijn best wel veel avonden van huis. Natuurlijk is dat werk, maar we doen het ook omdat we het gezellig vinden.”

Merlin: „Een event van mijn bedrijf, een concert, een opening, en we doen heel veel met de kinderen. De oudste, Russell, zit ook bij mij op kantoor. Hij is medeoprichter van het Managers Carbon Network, een vergelijkbaar netwerk voor managers en kleine zelfstandigen. Wij zijn echt een heel hecht gezin. In het weekend komen ze vaak langs met aanhang, dat is gewoon zalig.”

Remt: „Zakelijk en persoonlijk loopt bij ons door elkaar.”

Merlin: „Van de zeven avonden zijn we er normaal gesproken vier op uit. Als ik reis of op handelsmissie ben, gaat hij vaak met mij mee. Toen Remt nog op zakenreis ging, ging ik vaak met hem mee. We golfen graag samen, we skiën graag. Ik probeer wel altijd zelf te koken als we thuis zijn, dat vind ik heerlijk. Ik nodig ook graag mensen uit. Dan kook ik keukentafeldiners. De tafel dek ik zo mooi dat het bij wijze van spreken niet meer uitmaakt of het eten een hoogstandje is.”

Remt: „Twaalf uur, half een gaan we naar bed. We drinken vijftien minuten een kop thee, dan praten we even na. We drinken bewust maar een of twee glazen alcohol, anders houd je het niet vol. Het is ergens toch topsport wat wij bedrijven.”

Merlin: „Het geeft ons heel veel rust dat wij zo’n warme stabiele relatie hebben. Daardoor kunnen wij zakelijk excelleren.”

Remt: „De kunst is om altijd on speaking terms te blijven, ook als je het een keer niet met elkaar eens bent.”

Merlin: „En humor, dat helpt ook.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Zo doen zij het Opstaan Remt: „Zeven uur gaat de wekker.” Rond half acht zitten ze met elkaar te ontbijten. Boodschappen Online. Daarnaast gaat Merlin in het weekend geregeld adresjes af in Londen, Hilversum, Kortenhoef en Amsterdam. Huisdieren Hond Pacha, een labradoodle, is vernoemd naar een club op Ibiza. Remt kocht de hond als troost voor de kinderen nadat ze hun huis op het eiland hadden verkocht. Hulp Twee keer in de week komt er drie uur hulp in de huishouding en ze hebben nog een tuinman. Wonen Een villa in Hilversum en een vakantiehuis in de Haute-Savoie bij het meer van Annecy. Iedere Kerst gaan ze er met het hele gezin en aanhang naartoe. Naar bed Rond half een gaan Merlin en Remt naar bed.