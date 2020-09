Het coronavirus verdeelde Britse scholieren in (kans)arm en (kans)rijk

Ik scroll op mijn telefoon door de monsterbestelling die ik plaats bij warenhuis John Lewis, terwijl mijn oudste dochter op de bank stuitert zoals meisjes van tien dat doen. Drie asgrijze plooirokken, vier hemelsblauwe vestjes, zes witte poloshirts, zes paar witte kniekousen met ruches. Ik reken een nieuw paar stevige zwarte stappers af. Mijn dochter staat erop dat ze een laklaagje hebben. De schoenen die ze droeg toen ze voor het laatst voet in het schoolgebouw zette waren maat 33. Nu is ze toe aan maat 36.

Drie schoenmaten. Zo lang is de school van mijn dochters gesloten geweest, door het coronavirus en vooral door de Britse reactie op de pandemie.

Op 20 maart haalde ik haar voor het laatst op. „Mate. Ik zie je, als ik je weer zie. Hopelijk”, zei de hulpmeester toen. Tijdens de wandeling naar huis legde ik uit waarom de school dichtging. Weet ik toch, zei mijn dochter van vijf. „It is coronaaaaaviruuuuss”, zong ze hinkelend. Mijn dochter van tien, gevoeliger voor veranderingen, vroeg: „Hoe lang denk je dat de school dicht is?”

Als ik ze maandag voor het eerst weer aan de poort aflever, kan haar een antwoord geven: vijf maanden en drie weken.

Dat het onderwijs zo lang stil lag, is het gevolg van hoe hard de corona-epidemie het Verenigd Koninkrijk trof. In de lentemaanden stierven in het land 65.000 mensen meer dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar. Nergens in Europa was de oversterfte relatief en absoluut zo groot.

Maar er is meer aan de hand. Tijdens de lockdown sprak koningin Elizabeth II de natie moed in. „Samen bestrijden wij deze ziekte”, zei de vorstin. „Ik wil u verzekeren dat wij dit zullen trotseren als wij verenigd en resoluut blijven.” Daar ging het mis.

De Britten klapten wel zij aan zij voor de artsen, verpleegkundigen en schoonmakers aan de ‘frontlinie’ in de zorg, maar ze bestreden verdeeld het virus, met verkavelde solidariteit, waar deelbelangen de boventoon voerden en een discussie over wat precies het algemeen belang was ondersneeuwde.

Ik merkte dat op de school van mijn dochters. Het is een typisch Londense binnenstadschool: openbaar, extreem gemengd in afkomst en inkomen. Er zitten kinderen van bankiers op, maar ook jongens en meisjes wier ouders de afgelopen maanden op de klassenapp vroegen welke voedselbank het beste is.

Het trieste is dat het juist zo’n leuke school is omdat het Britse eigenschappen etaleert die ik koester: vindingrijkheid, relativerende zelfspot en het vermogen een groepsgevoel te creëren met oog voor individuele ruimte.

Een sociaal-maatschappelijke utopie

Het kersttoneel is een voorbeeld. Afgelopen jaar werd het geboorteverhaal omgekat tot een modern Londens drama. Jozef en Maria moesten vanuit Noord-Londen de Theems oversteken naar het ongerepte Zuiden om in het NHS Bethlehem-ziekenhuis te bevallen. Op de brug kwamen zij klem te zitten in een demonstratie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Het echtpaar werd gered door drie wijze Uber-chauffeurs. De hoofdrollen werden mede gespeeld door een islamitische jongen en een hindoemeisje. Zij konden toevallig het beste acteren. Ze genoten van hun tijdelijke sterrenstatus.

Om de schadelijke effecten op te vangen van austerity, het decennium van overheidsbezuinigingen na de financiële crisis, richtten de school en betrokken ouders een investeringsfonds op. Met dat geld zijn de kleuterklassen opgeknapt en is een nieuwe bibliotheek gebouwd.

Er wordt om de haverklap geld ingezameld, via cabaretavonden en sponsoren, vaak de advocatenkantoren en banken waar een deel van de moeders en vaders werkt. Het is ook een vorm van noblesse oblige. De ouders die het zich kunnen permitteren en over belangrijke vaardigheden beschikken, delen die. Daar profiteren de kinderen uit sociaal-maatschappelijk zwakkere gezinnen weer van, ongeveer eenderde van de leerlingen.

Zo hebben mijn dochter en haar klasgenootjes wekelijks voorschools coding club. Van een Indiase IT’er en een Britse softwareontwikkelaar leert ze programmeren. De staat heeft al lang geen geld meer over om deze vaardigheden mee te geven, dus moeten ouders en scholen het zelf regelen.

De sociaal-maatschappelijke utopie die de school wenst te zijn, brokkelde in coronatijd snel af. Ik merkte hoe het Britse onderwijsstelsel de hoeksteen is van de klassenmaatschappij.

Dat begon half april, een paar weken na sluiting. Bij mij groeide het chagrijn dat de leraren amper iets van zich lieten horen. Onregelmatig mailden zij een lijstje met werkblaadjes — rekenen en taal — waar weinig structuur en nul uitleg bij zat. Mijn dochters hadden geen idee waarom ze die werkjes moesten doen, en ik eigenlijk ook niet. Er waren geen videolessen of instructiefilmpjes. Er was vooral stilte.

Bang voor beeldbellen

De National Education Union, de lerarenvakbond, adviseerde haar 450.000 leden niet mee te werken aan vervangend digitaal onderwijs. Lessen via een livestream waren potentieel gevaarlijk. „Videoplatforms als Zoom geven alle deelnemers toegang tot de woningen van leerlingen en leraren. Als er een incident is, kan dit de leraar en de school in de problemen brengen”, aldus de bond in een advies aan leden.

De bond vreesde dat door videolessen woon- of slaapkamers van leerlingen en leraren geen safe space meer waren. Kinderen konden gepest worden omdat hun ouders geen nieuwe bank konden betalen. Kinderen konden digitaal screengrabs van de woningen van leraren verspreiden, een inbreuk op hun privacy.

Het gedrag van de bond is verklaarbaar. Britse scholen worden door de onderwijsinspectie snoeihard afgerekend op safeguarding, al het beleid dat te maken heeft met het voorkomen van pesten, verwaarlozing of misbruik. Als van scholen jarenlang verwacht wordt dat ze de juiste procedures minutieus volgen, kan je misschien niet eisen dat ze zich met videolessen op terra incognita begeven.

Het gevolg is meer ongelijkheid. Veel privéscholen doceerden wel het volledige curriculum via Teams of Zoom. Zij moesten wel. Ouders betalen jaarlijks twintig- tot veertigduizend pond. Geen lessen staat gelijk aan geen inkomsten.

Begin april bleek uit een snel onderzoek dat slechts 2 procent van de openbare scholen gebruik maakte van video-onderwijs, tegen 30 procent van de privéscholen. In mei genoot 80 procent van leerlingen op privéscholen een vorm van digitaal onderwijs, blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Nuffield Foundation.

De geprivilegieerde leerlingen bleven tijdens corona bij, terwijl de leerlingen van staatsscholen achterstanden opbouwden. Alle beleidsinitiatieven van de afgelopen jaren om de achterstand van kansarme kinderen weg te vegen zijn teniet gedaan door de sluiting, waarschuwen meerdere Britse onderwijsdenktanks.

Bijles als noodzaak

Ik droeg ook bij aan die ongelijkheid. Zoals veel ouders die het kunnen betalen, regelden wij privéles.

Mijn oudste dochter deed voor corona al eens per week aan tutoring. Eens per week kwam Allen langs, eerst om haar Engels bij te spijkeren, later om haar voor te bereiden op de toelatingsexamens voor de betere middelbare staatsscholen in oktober.

Allen is een Brits-Jamaicaanse dertiger, die na een loopbaan in de krijgsmacht leraar is geworden. Hij doceert op een middelbare school in een lommerrijke buitenwijk en verdient bij met bijlessen. Op louter een lerarensalaris in Londen wonen is onmogelijk geworden.

Bijles is met 40 pond per anderhalf uur prijzig, maar ik merk dat mijn dochter meer leert van een sessie met Allen dan een lange les in een klas met dertig kinderen. Voor ouders met minder geld zijn er commerciële tutoringcentra, waar kinderen achter computers met koptelefoons voor de helft van het geld bijles krijgen van een softwaresysteem.

Je best doen in de klas is niet meer genoeg om een goede toekomst te hebben

Toen ik bij mij in de buurt zo’n centrum bezocht, zag ik alleen kinderen met een migratieachtergrond zwijgzaam zwoegen. Ik wist niet of ik het doorzettingsvermogen van hun ouders („mijn kind zal in dit land slagen”) bewonderde of cynisch werd van het idee dat een bedrijf een verdienmodel peurde uit het tanende openbare onderwijs. Je best doen in de klas is niet meer genoeg om een goede toekomst te hebben.

Tijdens de coronamaanden schroefden wij de Zoom-lessen met Allen op. Zo behield mijn oudste dochter een ritme en een kans om straks in oktober te slagen voor de toetsen.

Wij zijn niet de enigen. Uit onderzoek van Nuffield Foundation blijkt dat rijkere ouders twee keer zo vaak bijles regelden tijdens de lockdown als minder kapitaalkrachtige Britten.

Hoe langer scholen dicht zijn, hoe meer de kloof tussen kansarm en -rijk onoverbrugbaar wordt, waarschuwden schoolhoofden, leraren en politici van Labour. En toch kwamen juist zij massaal in verzet toen premier Boris Johnson in mei aankondigde dat staatsscholen in Engeland vanaf 1 juni weer open konden voor de jongste en oudste basisschoolleerlingen.

Keir Starmer, de toen kersverse oppositieleider, zei dat „school hervat moet worden zodra het kan”. Hij verweet Johnson dat zijn regering alleen maar oekazes afvuurde zonder gedetailleerde plannen hoe alles veilig diende te verlopen.

Alles behalve een gelijkmaker

Ik kreeg een brief van ons schoolhoofd. Ze had besloten de openingsdatum van 1 juni te negeren. Ik was daar boos over. Kinderen horen op school. Ik zag mijn dochters lijden, hoorde de huilbuien uit het niets, suste steeds vaker ruzies onderling. Ze misten hun klasgenootjes, het voorspelbare ritme en het leren. Ik merkte dat ik ook met de dag kribbiger tegen ze werd.

Later onderbouwde het schoolhoofd haar redenering. Een aanzienlijk deel van de leerlingen komt uit een Black, Asian or Minority Ethnic-gezin. „En de wetenschap laat zien dat zij vaker getroffen worden door het virus”, mailde ze. De veiligheid van alle leerlingen en de gehele gemeenschap op school staat voorop, zei ze. De kinderen waren volgens haar een potentiële bedreiging voor haar leerkrachten, voor elkaar en voor de families van de leerlingen.

Ze heeft een punt. Uit onderzoek van het Institute for Fiscal Studies blijkt dat het sterftecijfer onder Britten van Afrikaanse komaf 3,7 keer hoger lag dan verwacht. Voor Britten van Pakistaanse komaf lag het sterftecijfer 2,9 keer hoger dan verwacht en voor Britten van Caribische komaf 1,8 keer hoger. Een Brit met een donkere huidskleur heeft 1,9 keer zo veel kans te sterven aan Covid-19 dan een Brit met een witte huidskleur. Hoe dat komt wordt nog nader onderzocht, maar Britten met een BAME-achtergrond wonen vaker dicht op elkaar in binnensteden, met meerdere generaties in een appartement en zij kampen relatief vaker met andere gezondheidsklachten (zoals overgewicht).

Nog steeds vind ik het moeilijk niet boos te zijn over haar weigerachtige houding. Mijn vrouw en ik zijn gezond en behoren niet tot de risicocategorie. Mijn kinderen ook niet. En zij zijn de dupe. Tegelijkertijd bewonder ik het schoolhoofd dat zij wel opkomt voor een groep Britten waar te weinig aandacht voor is. Johnson noemde corona „een grote gelijkmaker”, terwijl duidelijk is dat het virus dat absoluut niet is.

Politiek gezien vernauwde de discussie tot een stammenstrijd. Conservatieven waren voor opening en werden gesteund door loyale media, zoals The Daily Telegraph. Labour en de bonden waren tegen en werden in de pers gesteund door The Guardian. Zo verving het coronadebat naadloos de Brexit-ruzie.

Verdeeldheid is inmiddels de natuurlijke staat van zijn in het Verenigd Koninkrijk. De saamhorigheid waar de koningin een beroep op deed is alleen mogelijk als er een gezamenlijke vijand is. De virusdeeltjes zouden dat moeten zijn, maar de man made-gevolgen van de pandemie worden gezien als een grotere bedreiging dan de ziekte zelf.

Een debat over weging van risico’s of wetenschappelijk onderzoek naar de rol van jonge kinderen in het oplopen en verspreiden van het virus bleek onmogelijk. Opeens bleek hoe machteloos Boris Johnson eigenlijk was.

Het lukte Johnson ook niet het openbare onderwijs, een bastion van Labour, te overtuigen. Zijn populistische slogan-politiek („Get Brexit Done”) resulteerde afgelopen december in een machtige verkiezingsoverwinning en een imposante meerderheid van tachtig zetels in het Lagerhuis. Maar politieke macht vertaalt zich niet automatisch naar bestuurlijke effectiviteit.

Zeker niet als de machthebber een dogmatische groep ministers aanstelt op basis van de juiste Brexit-visie in plaats van ervaring met hun portefeuilles. Op Onderwijs zit Gavin Williamson. Hij heeft die plek te danken aan zijn loyaliteit. Williamson steunde vorig jaar al snel Boris Johnson en runde zijn campagne om partijleider te worden. Eerder was hij minister van Defensie, maar werd door Theresa May ontslagen omdat hij naar de pers had gelekt uit vertrouwelijk overleg in de Nationale Veiligheidsraad over de vraag of Huawei het 5G-netwerk mocht aanleggen.

Als de Britse variant van de coronacrisis iets heeft aangetoond, dan is het dat de overtuigingskracht en zeggenschap van een one issue-regering gering is. Johnson kan zeggen dat scholen veilig zijn omdat het Britse test-en-volgsysteem „world-beating” zal zijn, er is geen schoolbestuurder die dat serieus neemt — en terecht.

Zonder volgsysteem en zonder werkelijke controle op het virus gaat de school in september weer open. Starmer verwijt Johnson dat hij de zomerperiode „compleet heeft verspild”. Als gevolg is de kramp nog lang niet verdwenen.

Geen finest hour

Onze school heeft de studiedagen voor leerkrachten in de eerste week gepland, om de opening op te schuiven van 2 naar 7 september. Zo kan de school de opening alsnog uitstellen als blijkt dat het de afgelopen dagen elders in het land mis ging.

Als ik naar de school van mijn dochters kijk, zie ik een gebouw dat de schokken van allerlei maatschappelijke omwentelingen fier heeft doorstaan. Op de gevel pronkt het jaartal van oprichting: 1881. Met hoge ramen, galmende trappenhuizen en puntdaken is de school een monument uit de Victoriaanse tijd.

De school heeft meegemaakt dat jongens die er door de poort hadden geschuifeld stierven in de modderpoelen aan de Somme. De school was er toen bommen van de Blitz neerdaalden op de buurt, toen tijdens de wederopbouw de eerste grote groepen Caribische, Indiase en Pakistaanse arbeidsmigranten overkwamen. De school was er toen de buurt in de jaren zeventig achteruitholde en ook toen in de jaren negentig bankiers en beurshandelaren opeens de statige herenhuizen opkochten.

De coronacrisis was zeker niet het finest hour want dit keer liet de school het afweten, net als de regering, politici en bondsbestuurders.

Terwijl ik bij een afhaalpunt de nieuwe schooluniformen oppik, ploft een reeks mails van de school in mijn inbox. Er zit een ‘therapeutisch verhaaltje’ tussen dat mijn dochters moet helpen „hun gevoelens te ontdekken over de terugkeer naar school tijdens de coronapandemie”. Het is een sprookje over een elfje dat bang is naar school te gaan, totdat een specht hem in het bos de magische bloemen van Hoop en Durf laat zien. Safeguarding in de praktijk.

Mijn dochters moeten ook een eed afleggen om zich aan de nieuwe coronaregels te houden. Leerlingen moeten niezen in hun elleboog en mogen geen eigen rugzak mee. Op school krijgen ze voor hun spullen een doorzichtige plastic tas die makkelijk ontsmet kan worden met een reinigingsmiddel.

De schoolleiding heeft een tekst geformuleerd: „Ik zal mijn best doen deze regels te volgen. Ik weet dat ik naar huis gestuurd word als ik dat niet doe en pas kan terugkeren als ik geleerd heb mij veilig te gedragen.” Na zes maanden crisis, blamages, ruzies en jijbakken is de schoolleiding eruit wie verantwoordelijk is voor het temmen van het virus: de kinderen.