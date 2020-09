Held of ballast

De alternatieve troonredes zijn vroeg dit jaar. Donderdagmiddag was er een emotionele redevoering van een Haagse verpleegster, Anique Landzaad, in een vakbondstent op het protestveld van de Koekamp. Veel van haar collega’s kampten nog steeds met psychische klachten na de coronahorror. De werkdruk was te hoog. Helden waren het. Die meer verdienden dan applaus. Minstens 2,25 miljard erbij.

Als ik verderop de echte Troonrede aan het schetsen was, zou ik nu zeggen: oké, laten we de zorg een paar miljard extra geven. En dat halen we weg bij cultuur. Nee? Bij de politie dan. Ook niet? De horecasteun? De sport, het onderwijs?

Op onze basisschool speelden we het ‘ballondebat’: drie beroemdheden, bungelend aan een neerstortende luchtballon, moesten de klas met hun levensverhalen overtuigen van hun onmisbaarheid. Wie moest overboord om de rest te redden? Ik was Beethoven. Ik verloor van Michael Jackson en Florence Nightingale.

Al vóór half maart was het Malieveld op zo’n luchtballonmandje gaan lijken en hierna werd het pas echt persen. Iederéén was onmisbaar, iederéén stond het water aan de lippen. Noodklokinflatie. Zaterdag is er opnieuw een grote actiedag voor alle zorghelden, vanaf datzelfde Malieveld.

Dat ballondebat was pedagogisch gezien best een dubieus format. Een Jules Verne-achtige voorloper op de Big Brothershows. Of het de meest geëigende formule is om een samenleving mee in te richten valt te bezien.

Beroepen rangschikken in een schaal van onmisbaar naar nutteloos, van held tot ballast, te bepalen in stembusrondes: het klinkt erg als de wereld van vóór 2020. Het is hetzelfde neoliberale rendementsdenken waar de ‘bonus’ uit voortkomt die ons kabinet zorgmedewerkers wil geven. Een bónus? Dat hele concept staat precies voor wat ons deze eeuw van de ene crisis naar de volgende sleurde.

Stel, straks in de Tweede Golf krijg je als zorgmedewerker een bonus van 1.000 euro als je bereid bent het soort maanpakkenwerk te doen dat het tv-programma Frontberichten haalt. Waag je aantoonbaar je eigen leven, dan verhoogt het ministerie dat naar 5.000.

Als dat niet is wat we willen, dan moeten we misschien eens vraagtekens zetten bij het hele onderliggende systeem, de maatschappij als arena waarin iedereen onophoudelijk met elkaar in concurrentie is.

We zitten allemaal in hetzelfde rieten mandje en willen iets zinvols bijdragen. Natuurlijk moet er in de salarisverdeling een basale rechtvaardigheid zitten, maar alleen sukkels laten zich leiden door geld. Of er bij al die beroepsgroepen op het Malieveld structureel wat bij moet, is de vraag. Een billijker verdeling tussen top en vloer brengt je mogelijk al een heel eind. Stap één is ophouden onze samenleving op te vatten als een arena.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.