‘Groener’ leven na de crisis’, dat gaat niet vanzelf

Door de coronacrisis zijn we getuige van een radicale gedragsverandering die zich van de ene op de andere dag heeft voltrokken, en wel zo dat we het hebben over de tijd vóór en de tijd ná corona. Door deze radicale verandering voorzien menige opiniemaker en visionair een andere wereld na de coronacrisis. De Italiaanse econoom Mariana Mazzucato pleit bijvoorbeeld voor een andere relatie tussen overheid en private sector en het inzetten op een meer inclusieve en duurzame economie. Haar Britse collega Kate Raworth en andere leden van de Club van Rome zien in de coronavirus-pandemie een aansporing om te stoppen met het overschrijden van de grenzen van de planeet en te investeren in een groene herstart. Ook grote multinationals als Heineken, KLM en Shell roepen op tot een groen herstel na de coronacrisis.

Thomas Dirkmaat, Evelien van de Veer, Aletta Boele, voorzitter en leden Behavioural Insights Netwerk Nederland.

Het lijkt er sterk op dat een deel van de Nederlandse bevolking klaar is voor gedragsverandering. Zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO dat driekwart van de autobezitters minder gebruik wil gaan maken van de auto. Bijna 78 procent wil minder gaan vliegen voor privédoeleinden. 71 procent van de ondervraagden wil vasthouden aan de positieve effecten op het klimaat die voortkomen uit de coronacrisis. Aan de andere kant betwijfelt 68 procent of dit zal lukken.

Niet vanzelf

Die twijfel is niet ongegrond. Het coronacrisisbeleid, dat draait om gedragsverandering van individuele mensen, heeft ons ook geleerd dat er een verschil is tussen wat we zeggen en wat we doen. Getuige bijvoorbeeld de cijfers van juli van het RIVM. 68 procent van de Nederlanders zegt zich te laten testen als ze klachten krijgen, 15 procent laat zich vervolgens ook echt testen bij klachten. In de literatuur heet dit wel de kloof tussen intentie en gedrag. Het vasthouden van de positieve effecten van onze gedragsverandering als gevolg van de coronacrisis voor het klimaat spreekt niet vanzelf.

Groener uit de crisis komen? De gedragsverandering als gevolg van de coronacrisis biedt zeker kansen, al kan er niet blind worden gevaren op wat mensen zeggen dat ze zullen doen. Ze zullen werkelijk een keuze moeten maken.

Gedragsverandering die grotendeels gedreven wordt door extrinsieke motivatie – zoals in het geval van de opgelegde coronabeperkingen – houdt meestal geen stand wanneer die externe omstandigheden wegvallen. Sterker nog, het is goed mogelijk dat mensen juist gaan overcompenseren. Dat ze volgend jaar, als het weer kan, massaal meer verre vliegreizen zullen boeken, met als argument dat we ons zo goed hebben ingehouden. Dus ‘mogen’ we ons van onszelf best even minder duurzaam gedragen is dan de gedachte. Dit fenomeen wordt self licensing genoemd.

Het valt dus te betwijfelen of mensen bij het boeken van een vakantie besluiten om met de trein te reizen, alleen maar door de herinnering aan de schone lucht tijdens de lockdown.

Nu biedt de huidige situatie wel degelijk kansen voor duurzamer gedrag in de toekomst. Vergelijk het met een ingrijpende gebeurtenis als een verhuizing, of het krijgen van een kind. Zulke momenten zijn vaak cruciaal voor het doorbreken van vaste gedragspatronen. Door het bijzondere van de situatie staan mensen open voor nieuwe inzichten. Maar alleen bij gerichte inzet wordt aan die gedragsverandering vastgehouden. Het is doorslaggevend of er een realistisch beeld bestaat van wat dat gedrag veroorzaakte.

Prikkels

Tijdens de coronacrisis is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat teleconferencing een goed alternatief is voor fysiek vergaderen. Daarmee lijkt een reductie van zakelijke reizen haalbaar voor zulke bijeenkomsten. Velen hebben er nu genoeg ervaring mee om die nieuwe gewoonte en norm aan te houden. Bovendien hebben ze gemerkt dat minder reizen ook voordelen biedt. Zo begint een gedragsverandering, maar het vraagt een actieve inzet van werknemers, bedrijfsleven en overheid om aan deze nieuwe norm vast te houden. Hierbij kan gedacht worden aan een organisatiecultuur die thuiswerken gelijk waardeert met op kantoor aanwezig zijn, en die goede alternatieven voor zakenreizen serieus neemt.

Willen we de gedragsverandering vasthouden, dan is het belangrijk dat via gedragsprikkels zoveel mogelijk drempels en barrières worden weggenomen. Bijvoorbeeld voor mensen die, doordat ze nu meer thuis zijn, op termijn hun woning willen isoleren om ook in de wintermaanden comfortabel en betaalbaar te kunnen thuiswerken. Daarin ondersteunt de overheid hen via subsidie van energiebesparing voor het eigen huis.

We hebben de afgelopen maanden veel geleerd over wat mensen drijft, en welke factoren van invloed zijn op hoe zij hun dagelijkse keuzes maken. Wanneer bedrijfsleven en overheid deze inzichten benutten is de kans groter dat duurzame intenties daadwerkelijk zullen leiden tot duurzaam gedrag.

