Je zou nu Stasja Köhler zijn of Joy Goedkoop, Verona van de Leur of Petra Witjes of een van de indieners van de meer dan honderd klachten die nu bij de turnbond KNGU liggen. Klachten van huidige en oud-turnsters over mishandelingen die ze doorstonden tijdens de trainingen. Mishandelingen die ze al jaren aankaarten, ook in boeken, interviews en documentaires, mishandelingen waartegen kleine meisjes beschermd hadden moeten worden. Je zou een van die turnsters zijn die al die tijd meemaakte dat met al die aanklachten niets gedaan werd en die moest toezien hoe jaar na jaar meisje na meisje de turnzaal in gedreven werd.

Je zou een van die turnsters zijn die in juli de krant opensloeg en las dat trainer Gerrit Beltman bekende dat er inderdaad sprake is van grensoverschrijdend gedrag, ook door nog actieve trainers. Je zou een van die turnsters zijn en 29 juli naar de persconferentie van de KNGU kijken en horen dat alle trainers van TeamNL op non-actief werden gezet.

Ook die ene die het meisje dat jij ooit was uitschold, kleineerde en vernederde. Jij was nog geen tien, hij was een volwassen vent. Voor de tv moet een schreeuw je ontsnapt zijn, misschien een onbedaarlijke lach en toen je mascara in je handen uitgelopen was, kwam je dochtertje de kamer in en zei mama, wat is er. Niks meisje, mama is blij. Mama heeft goed nieuws gekregen. Mama brengt haar kleine naar bed en haar beste vriendin brengt mama champagne.

Je zou een van die turnsters zijn, toen afgelopen dinsdag de KNGU bekendmaakte dat alle trainers weer de hal in mogen met hun pupillen. Ook die ene die jou uitschold en vertrapte. Jij een meisje van nog geen tien jaar, hij die toen al kalend was en die weer met alles door mag gaan.

Volgens hun cao mogen die griezels niet meer dan twee keer twee weken op non-actief worden gezet. Je hoort het allemaal aan, oud verraad in nieuwe woorden. Die vier weken zijn voorbij. De bond moet die kerels hun zogenaamde werk laten hervatten of tot ontslag overgaan.

„Ontsla ze dan!” roep je tegen de tv. Je dochter komt de kamer in terwijl jij die dolk nog in je rug hebt. Ze kruipt tegen je aan en kijkt naar de televisie.

„Wat betekent KNGU mama?”

„Koninklijke Nederlandse Griezel Unie.”

Ze lacht en jij doet mee want zolang jullie samen lachen, kan zij die dolk niet zien.

„Wanneer mag ik op turnen?”

Het is de vraag die je het vaakst omzeilt, begraaft of afwendt. Turnen wil ze, net als mama. Je kunt haar niet uitleggen waarom niet. Nog niet.

Je zou een van die turnsters zijn als je dochter voor je uit fietst op weg naar een willekeurige sportvereniging. Voetbal, hockey, tennis. Het maakt jou niet uit. Al is het diepzeeduiken of ravijnen springen. Als het maar geen turnen is, want jij gaat ze niet de kans geven haar aan te doen wat ze het meisje dat jij ooit was aandeden. Zij zal niet een van die turnsters zijn.

Carolina Trujillo is schrijfster.