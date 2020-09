Europa als ondernemersfeestje

Klaas Knot zei dinsdag tijdens zijn HJ Schoo- lezing van alles dat pikant en politiek omstreden mag worden genoemd. Zo waarschuwde hij voor een nieuwe eurocrisis als Europese lidstaten niet bereid zijn soevereiniteit in te leveren en hun economisch beleid meer af te stemmen op elkaar – een idee dat bij grote delen van de Tweede Kamer en het halve kabinet een spontane allergische reactie oproept, maar volgens Knot wel nodig is.

En hij wees er op dat de landen met sterke economieën profiteren van de gemeenschappelijke munt, terwijl de zwakke economieën er juist last van hebben. Een aspect dat vaak vergeten wordt als het gaat over hoe ‘wij’ opdraaien voor problemen in Zuidelijke lidstaten die te weinig hervormen en hun financiën onvoldoende op orde brengen. Knot beaamt dat er te weinig is hervormd, maar de andere kant van het verhaal is dat Nederlandse bedrijven profiteren van de zwakke koers van de euro. Als we de gulden nog hadden, waren onze exportproducten veel duurder geweest en hadden we er minder van verkocht. Daar profiteert onze schatkist weer van, via belastingen. Zo groeien de sterke en zwakke landen verder uit elkaar.

Precies in dat deel van zijn analyse trok iets anders mijn aandacht. Ook binnen Nederland is het profijt van de euro scheef verdeeld, volgens Knot. De president van De Nederlandsche Bank zei het onomwonden: bedrijven profiteren meer dan burgers van de euro, de interne Europese markt en de globalisering. „De afgelopen decennia is het besteedbaar inkomen van huishoudens namelijk minder hard gegroeid dan de economie als geheel.” Daar moet de politiek wat aan doen, want als een groot deel van de burgers „‘Europa’ vooral als een ondernemersfeestje gaat beschouwen waarvan zij de voordelen maar beperkt in de eigen portemonnee terugzien, dan gaat dat het draagvlak voor het Europese project ondermijnen.”

Over hoe dat scheve profijt rechter kan worden getrokken was Knot helder: doe wat aan de kwetsbare positie van flexwerkers en zzp’ers en aan het belastingstelsel. Belast werk minder zwaar. En verklein het verschil in belastingdruk tussen werknemers in loondienst en zzp’ers. Zodat werkenden sterker staan en meer van de koek naar zich toe kunnen trekken via hogere lonen en lagere belastingen.

Knot is niet de eerste die hiervoor pleit. Politieke partijen schrijven op dit moment hun verkiezingsprogramma’s en ze weten zich omsingeld door een ramsterke consensus onder economisch adviseurs, ambtelijke werkgroepen en adviescommissies. Het belastingstelsel is zo krom als een banaan. En de arbeidsmarkt is de zwakke plek van de economie.

Dit voorjaar concludeerden ambtenaren van het ministerie van Financiën dat werken zwaar wordt belast, en vermogen juist licht vergeleken met andere landen. Als een nieuw kabinet niets doet, stijgt de lastendruk voor huishoudens automatisch, berekenden de ambtenaren. Dat komt door hogere uitgaven aan de zorg. Er is dus een „forse lastenverlichting op arbeid nodig als tegenwicht voor stijgende zorgpremies”.

Het belastingstelsel zal een van de grote, taaie dossiers worden bij de formatie van een nieuwe kabinet: superingewikkeld maar zeer belangrijk voor het functioneren van de economie én voor het humeur onder burgers. Het mooie is: om in te zien dat hier iets aan moet veranderen, maakt het niet uit of je eurosceptisch of eurofiel bent.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020