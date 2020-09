Erwin de Boer was vroeger altijd bezig met ‘geld, status, succesvol zijn’

‘Ik groeide op in het Friese dorpje Langweer. Ons huis stond aan het meer, de Langwarder Wielen. Mijn moeder was kapster, mijn vader beheerder van het bankfiliaal. Als ik boos was, klom ik op het dak en keek uit over het water tot ik tot rust kwam.

„Op mijn zeventiende ging ik studeren. Ik werd uitgeloot voor de kunstacademie, toen werd het de School voor Informatiesystemen in Utrecht. Die studie was door het bedrijfsleven opgezet. Er was een enorme honger naar IT’ers in die tijd.

„Ik ging los in Utrecht. Langweer werd te klein. Utrecht was te groot. Het was een leven van feesten, playstation, zeilen, alle drugs uitproberen en tussendoor een beetje studeren. De studie heb ik niet afgemaakt. Dat maakte ook niet uit, als IT’er kwam je makkelijk aan het werk.

„Op mijn negentiende ging ik werken bij een e-commerce start-up. Veel bedrijfjes van toen zijn ter ziele gegaan. Maar toen leek de sky the limit.

„Rond die tijd kreeg ik verkering met Mieke. Haar vader was topman bij een groot verzekeringsbedrijf. Hij zei: ‘Erwin, wat praat je goed Engels voor een havist.’ Zij hadden allemaal gymnasium gedaan. Ik werd een beetje baldadig van de vele messen en vorken die naast het bord lagen in de restaurants waar we gingen eten, maar ik werd ook uitgedaagd. Ik wilde laten zien wat ik kon.

„Op mijn eenentwintigste ging ik werken bij een klassiek dienstverlenend IT-bedrijf. Het sollicitatiegesprek was in de showroom; kon je meteen een lease-auto uitzoeken. In de jaren erna werd ik regelmatig geheadhunt. Ik was bezig met geld en status, met een volgende, nóg mooiere leaseauto. Met succesvol zijn.

Je ontdekt dat de leaseauto toch het verschil niet maakt. De dure vakanties moesten ook steeds gekker om effect te hebben

„Mijn relatie met Mieke liep na negen jaar stuk en ik werd verliefd op Annick. Zij hield van perfect gesneden maatpakken en mooie kapsels. Ze zorgde ervoor dat ik er piekfijn uitzag en ik liet me dat graag aanleunen. We trouwden op Curaçao en gaven in Nederland een feest in een trendy beachclub. We waren levensgenieters. Was er een nieuw hip restaurant of club, dan gingen wij er naar toe. We voelden ons een succesvol stel en zo zag de buitenwereld ons ook.

„Ergens kwam er een omslagpunt, maar niet van de ene op de andere dag. Je ontdekt dat de leaseauto toch het verschil niet maakt. Dat het leuk is als mensen je dure horloge mooi vinden, maar dat je daar niet gelukkiger van wordt. De dure vakanties moesten ook steeds gekker om effect te hebben.

„Ik zat, begin dertig, weer bij een ander, groot IT-bedrijf. Daar ging ik in de overdrive. De klanten en de contracten werden steeds groter. Ik was al een keer overspannen geweest, dat gebeurde bijna weer. Ik dacht: er klopt iets niet. Maar wat? Ik voelde me te druk, te gestresst, te onhandig.

„Ik zocht hulp en bleek adhd te hebben. Ik kreeg medicijnen, werd rustiger en kon me beter concentreren. Ze hadden eigenlijk hetzelfde effect als cocaïne. Maar ik voelde me doodongelukkig. Ik ging in groepstherapie. Allemaal adhd’ers bij elkaar, we vonden het heerlijk. Behalve de therapeut, die werd gek van het gekakel. Langzaam kwam ik erachter dat het constant aanpassen aan een leven dat niet bij me past, voor de onrust zorgde.

„Weer belde een headhunter. Ze konden zich niet meer onderscheiden met leaseauto’s dus bood dit bedrijf een coach aan. Renée was een niet-zakelijk persoon in een zakelijke omgeving. Zij vroeg naar mijn gevoel, mijn innerlijk. Ze zei: Dat ding onder je nek dient ergens voor. Ik vond toen nog dat je hoofd het allerbelangrijkst was.

„Ik droeg niet meer elke dag een maatpak. Mijn werk verlegde zich van hardcore IT naar de softere kant. Ik ging in de ondernemingsraad. Er moesten mensen ontslagen worden en dat was naar. Maar het praten met mensen over andere wegen, andere kansen, andere opties, bleek me goed af te gaan. En ik vond het ook leuk. Ik had het gevoel dat ik er als persoon toe deed.

‘Mijn hip-en-happeningleven gaf uiteindelijk geen voldoening meer. Na vijf jaar, ik was halverwege de dertig, strandde de relatie met Annick. Ik kreeg met haar een prachtige dochter: Puck. Zij is bijna elf.

„Ik kreeg een relatie met Joyce, een ander type vrouw, niet geïnteresseerd in leaseauto’s of luxe. Een auto die goed rijdt, was voor haar voldoende. Met haar kreeg ik een tweede prachtige dochter, Sylke, van nu vier.

„Ik ben een opleiding tot coach gaan doen. Ik coach een op een maar ook groepen. Binnen een organisatie bijvoorbeeld. Vaak wordt er heel hard gewerkt, maar vooral langs elkaar heen. Dan werkt het goed als mensen elkaar beter leren kennen. En weten hoe ze kunnen overbrengen wat ze nodig hebben. Ik heb ook een eigen trainingscentrum.

„Mijn vakanties zijn niet meer aan de andere kant van de wereld maar in de stacaravan op de camping in Friesland. Mét mijn meisjes. Ik loop op mijn blote voeten door het gras en heb niet meer nodig voor een mooie dag.

„Het vergt moed om een ander pad in te slaan, je moet ook afscheid nemen. Tijdens je leven moet je uitvinden waar je naar toe wilt. Sommigen weten het vroeg, anderen komen er nooit. Mijn leven is nu veel grilliger dan vroeger, maar ik zie overal kansen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020