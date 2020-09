Eerste resultaten Russisch vaccin: wekt antistoffen op, geeft weinig bijwerkingen

Vaccinonderzoekers van het Russische instituut Gamaleya hebben vandaag de resultaten gepubliceerd van de eerste twee kleine studies naar Sputnik V, hun kandidaatvaccin tegen het coronavirus. Het gaat om een gecombineerde fase 1- en fase 2-studie waarbij de veiligheid en werking van het vaccin in een kleine groep zijn onderzocht. Het is voor het eerst dat Russische onderzoekers in het openbare publicatie de werking van het vaccin beschrijven.

De onderzoekers hanteren voor hun vaccin de strategie van een tweetrapsraket. De vaccinatie bestaat uit twee inentingen met vaccins die zijn gebaseerd op twee verschillende virale dragers – onschuldige, verzwakte verkoudheidsvirussen (adenovirussen) met daarin een stukje genetische code van het SARS-CoV-2 coronavirus.

In het onderzoek, verschenen in het medische tijdschrift The Lancet testten ze de veiligheid en de werking van de vaccintypes afzonderlijk, en daarna in de combinatie na elkaar. Ze vergeleken ook nog twee verschillende opslagvormen: ingevroren en gevriesdroogd. Die laatste vorm is stabieler en hoeft alleen gekoeld te worden, en is daardoor makkelijker te gebruiken in moeilijk bereikbare gebieden. Elke studie omvatte 38 proefpersonen.

Weinig bijwerkingen

De proefpersonen hadden weinig bijwerkingen. Kortdurende koorts, hoofdpijn en malaise werden het meeste genoemd. Alle deelnemers in de fase 2-studie maakten na twee prikken antistoffen tegen het coronavirus aan die het virus neutraliseerden. Ook zagen de onderzoekers bij allemaal een reactie van de cellulaire afweer, schrijven ze.

Het onderzoek was klein, duurde slechts een ruime maand, en de deelnemers waren overwegend mannen tussen 20 en 40 jaar. Uit een grote fase 3 studie met 40.000 proefpersonen moet blijken of Sputnik V ook een immuunrespons opwekt bij een grotere en bredere leeftijdsgroep, of het op lange termijn veilig is, en of het beschermt tegen een corona-infectie. Die studie is op 26 augustus gestart. De Russische regering heeft ondertussen het vaccin al wel onder bepaalde omstandigheden goedgekeurd voor gebruik.

De eerste inenting bestaat uit een vaccin op basis van een zogenoemd type 26 (rAd26-S), de tweede prik is van het type 5 (rAd5-S). Het idee achter de tweetraps-strategie is dat na de eerste injectie het immuunsysteem niet alleen antilichamen tegen het coronavirus heeft gemaakt, maar ook ongewenste antistoffen tegen de eerste drager, type 26. Die kunnen na een tweede vaccinatieronde het vaccin inactiveren voordat het zijn werk kan doen. Door voor de tweede vaccinatie een ander type te gebruiken, hopen de Russen dit te omzeilen.

Veel andere vaccinontwikkelaars gebruiken ook dergelijke dragers: het kandidaatvaccin van Janssen (Johnsson&Johnsson) is ook gebaseerd op een type 26 adenovirus, dat van het Chinese bedrijf CanSino op een type 5 adenovirus.