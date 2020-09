Een sponsor en zendtijd op tv – krijgt de Vrouwen Eredivisie vleugels?

De vraag was of het geen stap terug is, haar transfer van de Spaanse club Atlético Madrid naar PSV. Sari van Veenendaal (30) lacht wat ongemakkelijk. „Terugkeren naar de competitie waar ik vijf jaar geleden mijn laatste wedstrijd speelde is een grote stap. Maar een stap terúg? Nee. PSV was niet mijn enige optie, ik had meerdere aanbiedingen. Maar al tijdens mijn eerste gesprek in Eindhoven was ik verrast over de techniek, het spelinzicht en de handelingssnelheid, ook bij de jonkies. De Nederlandse competitie is misschien niet de beste ter wereld, maar ik zie veel mogelijkheden.”

Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar: een Nederlandse international, uitgeroepen tot beste keeper van de wereld, die de Primera Division verruilt voor de Vrouwen Eredivisie. „Want wie volgde nou de Nederlandse competitie”, zegt de 30-jarige verdediger Mandy van den Berg. „Wedstrijden werden niet op tv uitgezonden, op social media was er weinig aandacht voor. De Eredivisie was niet zichtbaar, dus kon je je er weinig bij voorstellen. Dan denk je al snel: Spanje verruilen voor Nederland? Da’s gek.”

Maar ook oud-international Van den Berg keerde deze zomer na acht jaar terug uit het buitenland. Net als Van Veenendaal is ze positief over het niveau bij de koploper van vorig seizoen. Dat PSV Vrouwen sinds begin dit jaar een eigen cao heeft, speelde zeker ook mee bij haar keuze. „Een goed salaris, goede arbeidsomstandigheden, goede faciliteiten en een goede ploeg – wat wil je als voetballer nog meer?”

De terugkeer van Van Veenendaal, Van den Berg, maar ook international Stefanie van der Gragt (die na twee jaar FC Barcelona weer voor Ajax gaat spelen) staat niet op zichzelf. Eind vorige maand maakte de KNVB bekend dat ING als eerste Nederlandse bedrijf de Vrouwen Eredivisie gaat sponsoren – voor twee seizoenen. De competitie krijgt een eigen website (vrouweneredivisie.nl) en eigen social media-accounts. En elke zondag zendt Fox Sports een wedstrijd live uit. NOS Studio Sport brengt ’s avonds een samenvatting, als 800.000 kijkers ‘met het bord op schoot’ zitten. Overigens is dit weekend al het duel PSV - VV Alkmaar uitgesteld wegens coronabesmettingen.

De afspraken zijn een uitvloeisel van het commerciële convenant dat de KNVB en de Vrouwen Eredivisie – waaronder alle acht clubs vallen – in juni sloten. Doel: een sponsor en een uitzendpartner vinden. Dat het in een paar maanden tijd is gelukt, tijdens de financieel onzekere coronacrisis, is opmerkelijk. „De KNVB kwam met een duidelijk verhaal dat voor ons als sponsor interessant was, ook omdat wedstrijden op televisie worden uitgezonden”, zegt Steven Sedee, manager sportsponsoring bij ING. „We investeren al in de Oranje Leeuwinnen en in het amateur-meidenvoetbal. Dit was het moment om de stap naar de Vrouwen Eredivisie te maken”,

Hij wil niet zeggen welk bedrag ING betaalt als eerste sponsor. „Het gaat hierbij natuurlijk nog niet om bedragen die we in het mannenvoetbal betalen, maar deze competitie moet zich nog ontwikkelen. We willen daarom andere bedrijven enthousiast maken om in de Vrouwen Eredivisie te stappen”, zegt Sedee. „Dat doen we normaal gesproken niet als bedrijf. Maar bij de Vrouwen Eredivisie is het nu een kwestie van de competitie laten groeien en elkaar helpen, zodat we daar allemaal profijt van hebben.”

Stabielere competitie

Sarina Wiegman, bondscoach van Nederland, ziet het niveau elke keer groeien als ze haar spelers bij elkaar heeft. Dat komt volgens haar voor een deel doordat de Vrouwen Eredivisie een steeds stabielere competitie wordt. „Sinds een aantal jaar is er een goed prestatieklimaat bij veel clubs in de competitie. Er zijn hoger gekwalificeerde trainers, de faciliteiten bij de clubs zijn verbeterd, er zijn betere programma’s voor talentvolle spelers. Dat is een megastap in de ontwikkeling van de Oranje-internationals. Nu is het zaak om die ontwikkeling door te zetten”, zegt Wiegman.

De Vrouwen Eredivisie is een competitie die het niet makkelijk heeft gehad. Sinds de oprichting in 2007 waren er twee reorganisaties, veel clubs stopten met hun vrouwenteam omdat het financieel te onaantrekkelijk was en het lukte lange tijd niet om serieuze sponsors aan te trekken. Tot diep in het vorige seizoen was er onenigheid met de NOS over televisie-uitzendingen, waardoor er veel minder vrouwenvoetbal op tv kwam dan de clubs hadden gehoopt.

Lees ook: de vrouwenvoetballers hadden op meer tv-aandacht gehoopt.

En als er één sportwet is die in het huidige tijdperk opgaat dan is het deze: zonder televisie geen sponsoren en zonder sponsoren geen geld om een volwassen competitie op te bouwen. Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij voetbalbond KNVB: „Zichtbaarheid doet zó veel. Het is echt belangrijk dat jonge kinderen vrouwelijke rolmodellen kunnen zien op televisie. Zo gaan bijvoorbeeld meer meiden voetballen, maar ook voor sponsoren is het aantrekkelijker om in te stappen.”

Van de Ven is voormalig Oranje-international en speelde in Zweden toen ze in Nederland niet kon rondkomen van het voetbal. „In Nederland is het nu soms ook mogelijk om fullprof te worden. Dat is mooi, want er is talent verloren gegaan doordat vrouwen moesten kiezen tussen een baan en een leven als voetballer.”

Suzanne Giesen (27) besloot dit jaar te stoppen bij FC Twente, ook omdat voetbal steeds moeilijker te combineren was met haar werk als projectleider bij een postbezorger en koeriersdienst. „Ik werkte van acht tot twee en ging dan meteen door naar de training. Vijf of zes keer per week. Dat waren pittige dagen”, vertelt ze. Giesen verdiende wel iets als voetballer, maar ze móést wel werken om na haar voetbalcarrière nog een maatschappelijke carrière op te bouwen. Giesen: „Zodra je stopt met voetballen, houden je inkomsten op. Ik bouw geen buffer op.”

Ajax-aanvoerder Marjolijn van den Bighelaar (29) kan nu leven van het voetbal. Dat was tien jaar geleden, toen ze begon bij de Amsterdammers, wel anders. „Ik woonde in Brabant en speelde in Amsterdam. Af en toe werkte ik als nagelstyliste, maar negen van de tien keer was ik zó moe na de trainingen, dat werken eigenlijk geen optie was. Het was altijd haasten en vliegen. Soms was het ook andersom: dan was ik te moe om me te focussen op de training.”

Lees ook: ‘Oranje Leeuwinnen’ gaan evenveel verdienen als de mannen

Bij de Amsterdamse club is veel veranderd, zegt Liza van der Most, die er al zeven jaar voetbalt. „We hebben een cao, het is mogelijk een schoenencontract te hebben, de meeste meiden hebben een autootje van de club.” Dat geldt natuurlijk niet voor alle clubs, zegt ze, maar er zijn echt verbeteringen. „Het competitieniveau wordt steeds beter. Je ziet minder wedstrijden in 10-0 eindigen, omdat het niveauverschil tussen de top en de mindere ploegen kleiner wordt.”

Toch is het gat met buitenlandse vrouwencompetities nog groot, vertelt Suse van Kleef, Groot Brittannië-correspondent van de NOS en vorig jaar vaste sidekick bij de dagelijkse WK-talkshow Studio France. „Engeland is het beloofde land voor vrouwenvoetbal. Spelers verdienen een minimumsalaris, waardoor iedereen fullprof is. Naast hun clubsalaris krijgen internationals ook salaris van voetbalbond FA. Zelfs bij kleinere clubs krijgen spelers vaak een appartement en soms een auto.”

Bondscoach Wiegman vertrekt volgend jaar, na de Olympische Spelen van Tokio, naar dat ‘beloofde land’ – ze wordt er bondscoach van de Lionesses. De successen van het Nederlands efltal – Europees kampioen in 2017 en WK-finalist in 2019 – zorgden ervoor dat miljoenen Nederlanders op televisie naar vrouwenvoetbal gingen kijken. Wiegman hoopt dat die kijkers – veel families – ook enthousiast raken voor de tv-uitzendingen van de Vrouwen Eredivisie. „Dat is noodzakelijk voor de groei van de competitie. We moeten meegaan met de ontwikkelingen in het buitenland. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Deze ontwikkeling is niet meer te stoppen.”

Blikvangers in de Eredivisie Quinty Sabajo (21) Veel aandacht zal bij de start van het nieuwe Eredivisieseizoen uitgaan naar haar ploeggenoot Stefanie van der Gragt, die na twee jaar FC Barcelona terugkeert bij Ajax. Middenvelder Quinty Sabajo , die overkwam van sc Heerenveen, mag veel minder bekend zijn bij het grote publiek, zij viel wel op in nationale jeugdteams – vorig jaar verving zij Joëlle Smits bij Oranje onder 23. Bij Ajax tekende ze deze zomer een contract voor één jaar.

Fenna Kalma (20) Een van de uitblinkers bij FC Twente. Wordt vaker als de opvolger van spits Vivianne Miedema gezien, al wil ze daar zelf niets van weten. „Ik beschouw het als een mooi compliment als mensen me met haar vergelijken, maar ik ben natuurlijk nog lang niet zover als Vivianne”, zei ze vorig jaar tegen de Leeuwarder Courant. In 2017 scoorde ze negen keer voor Oranje-onder 19 in twee EK-kwalificatiewedstrijden, in drie dagen tijd.

Joëlle Smits (20) Rappe spits van PSV, topscorer met 25 doelpunten. Bij de club uit Eindhoven voelt ze zich thuis, zei ze vorig jaar tegen het Brabants Dagblad. „Iedereen doet gewoon normaal en praat met elkaar. Dat past bij mij.’’ Maakte vorig jaar haar debuut in Oranje en lijkt toe aan een transfer naar het buitenland. Wie weet kan ploeggenoot Sari van Veenendaal wat tips geven. Die speelde voor Arsenal en Atlético Madrid. Smits is the woman to watch.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 september 2020