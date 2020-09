‘Een minister die zich zo gedraagt had in Spanje moeten vertrekken’

Elf keer verloor premier Rutte een bewindspersoon in zijn drie kabinetten sinds 2010. Meestal om ‘vakinhoudelijke’ kwesties – de Fyra, de belastingbeerput – en twee keer wegens een integriteitskwestie, over fabuleren (minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra) en over declareren (staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas).

De zaak rond Ferd Grapperhaus – de minister van Justitie en Veiligheid die deze week even het twaalfde slachtoffer leek te worden – is een geval apart: een perfect storm van dossier en privé. Is de minister van coronaregels nog geloofwaardig als hij er zelf een loopje mee neemt?

Wat een minister in de thuissfeer doet is zelden aanleiding tot politieke controverse, laat staan de roep om aftreden. Toch overkwam het Grapperhaus. Maar dat er bij zijn huwelijksfeest iets fout was gelopen, kon hij met succes aanvoeren als verzachtende omstandigheid. Hij had het afstand houden nog zo goed voorbereid, maar liet zich meeslepen door zijn emoties. Een minister is ook maar een mens.

Daar was van meet af aan veel begrip voor. „We zijn allemaal geen heiligen”, echoode premier Rutte. En ook in het Kamerdebat regende het sympathiebetuigingen. „Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, klonk Johannes 8:7 bij monde van SGP-leider Kees van der Staaij, die staatsrechtelijk meestal niet bij de rekkelijken zit. „Je hebt dingen die in de wet staan omdat ze fout zijn [zoals stelen]. En je hebt dingen die fout zijn omdat het zo in de wet staat”, zei Van der Staaij later zelfs nog tegen NRC.

Begrip voor een uitglijder door een dienaar van de kroon? Alsof je een Kamerlid hoort zeggen: ach ja, we sjoemelen allemaal wel eens met onze reisdeclaraties, of: ik jok ook wel eens over een bezoek aan Poetins datsja.

Het liet vooral zien hoe het rigide anderhalvemetergebod alles vertekent en omkeert wat normaal is. Zodat een vrolijke huwelijksreceptie een illegale samenscholing wordt. Zodat de premier zijn moeder niet bezoekt op haar sterfbed. En zodat de selfie van een Griekse ober met twee BN’ers landelijk nieuws is.

Slecht voorbeeld

Gelijke monniken, gelijke kappen bij de draconische regels. Zo niet, dan is er commotie. Maar de gevolgen wisselen per land. Dominic Cummings, adviseur van de Britse premier Boris Johnson, overleefde een excursie tijdens de lockdown. Phil Hogan, de Ierse EU-commissaris voor Handel, niet. Hij had weliswaar de wet niet overtreden, maar wel het slechte voorbeeld gegeven, zei hij. Een reeks landgenoten op hetzelfde feestje, onder wie de minister van Landbouw, stapten ook op.

Jens Spahn, de Duitse minister van Volksgezondheid, werd in april tijdens een werkbezoek aan een ziekenhuis gefotografeerd in een bomvolle lift (waar iedereen wel een mondkapje droeg). Spahn beloofde voortaan de trap te nemen en heeft zijn baan nog. Datzelfde geldt voor Christian Lindner, leider van de Duitse Liberalen, die zijn innige omarming van een vriendin bij het verlaten van een Berlijns restaurant weet aan „onoplettendheid”, en aanvoerde dat „men nu eenmaal menselijk blijft”.

Grapperhaus overleefde dankzij tranen en berouw, maar vooral omdat de oppositie niet doorduwde en een opening rook naar de mildere handhaving van de coronaregels waar ze eerder tevergeefs bij dezelfde minister om had gevraagd. Nu hij kwetsbaar was, was er beweging mogelijk. „Alsof je zegt: de minister heeft te hard gereden dus we verhogen de maximumsnelheid”, aldus PvdA-leider Asscher, die van cynische „koehandel” sprak.

Beetje kinderachtig

„In Nederland gaat het al snel over aftreden, en elf keer in tien jaar is ook relatief vaak”, zegt Roel Bekker, oud-secretaris-generaal van het ministerie van VWS, emeritus hoogleraar, en auteur van het boek Dat had niet zo gemoeten, over fouten en mislukkingen in de publieke sector.

Het is dwaas om het niet naleven van die anderhalve meter zo zwaar te beboeten Roel Bekker oud-secretaris-generaal

De aanleiding voor het debat rond Grapperhaus vindt hij „een beetje kinderachtig” – „een actie van Privé waarin de oppositie meegaat” – maar „gezien zijn eigen harde uitspraken kan Grapperhaus ook weer niet verbaasd zijn dat hij daar nu op wordt afgerekend”.

Het coronabeleid stond al ter discussie, zegt Bekker. „Het is dwaas om het niet naleven van die anderhalve meter zo zwaar te beboeten. Dat wordt door deze affaire versneld aangepast. Staatsrechtelijk is er niets mis, want Grapperhaus heeft uiteindelijk het vertrouwen van de Kamer behouden, zij het marginaal. Maar het telt wel op bij de vervelende dingen in zijn dossier.”

Is het denkbaar dat cultuurverschillen tussen landen de mate van tolerantie voor corona-overtredingen bepalen? Bekker denkt van niet. De zaak-Grapperhaus past volgens hem wel in de bredere trend dat „kleine zondetjes een grotere rol gaan spelen dan slecht beleid of grote uitvoeringsfouten, vooral in landen met een parlementair systeem”.

Miquel Ekkelenkamp, een Nederlandse arts die romans schrijft als Miquel Bulnes, leeft met één been in Spanje, het land van zijn moeder. Hij ziet geen aanwijzing dat een zuidelijk land als Spanje minder strikt zou omgaan met coronaregels.

Spanjaarden hebben volgens hem een gepolariseerdere politieke cultuur, waarin ministers om voor Nederlanders onbegrijpelijke redenen soms het veld moeten ruimen. Anderzijds accepteren Spanjaarden ook meer van politici, zegt hij. „Wat ze absoluut niet begrijpen is dat een staatssecretaris zou moeten opstappen als hij de dienstauto voor een privéreis gebruikt.”

Maar corona is een „pijnlijke” categorie apart, denkt Ekkelenkamp. „Spanje heeft enorm geleden, onder Covid-19 én onder de maatregelen. Als nota bene de minister van Justitie zich op een bruiloft zo gedraagt, denk ik dat hij in Spanje had moeten vertrekken. En veel Spanjaarden konden evenmin aan het sterfbed van hun ouders zitten. Ik denk niet dat ze het daarom afkeurden dat Rutte zijn moeder niet bezocht; misschien zijn ze eerder verbaasd dat een politicus zich aan de regels hield.”

