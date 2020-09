Een coronaproof kinderfeestje, zo ziet dat eruit

Je bent jong en jarig in coronatijd. Hoe vier je dat? Je ouders kunnen een groene taart bestellen in de vorm van een coronavirusdeeltje met stekels. Ze hangen een slinger op met de tekst: happy corona birthday. Je krijgt een flesje handgel dat je aan je sleutelbos kunt hangen, met een hondje of varkentje erop. En in de klas deel je kindermondkapjes met vrolijke smileys uit.

Dat laatste deed Elias Celik (net 7 jaar) uit Den Haag in elk geval vorige week. Zijn moeder had de mondkapjes op vakantie in Frankrijk bij de Action gevonden. Samen met een fluitje, een dino-armband en een twistlolly, had ze de mondkapjes in dertig vrolijke zakjes gedaan. Helemaal coronabestendig. „Ik had mijn nietmachine meegenomen op vakantie, dus daar kon mama de zakjes mee dichtnieten.”

Het RIVM heeft geen regels wat betreft uitdelen van traktaties op school in coronatijd. Maar veel onderwijsinstellingen hebben die wel; soms mag er niet uitgedeeld worden, soms mogen alleen non-foodtraktaties, maar meestal mag eten wél, mits het voorverpakte snacks zijn. Dus geen zelfgemaakte cupcakes in de vorm van unicorns of een krokodil van courgette met spiesjes van kaas en worst in zijn rug.

Ouders kunnen op tal van sites ideeën opdoen om coronaproof te trakteren. Neem de site Lady Lemonade, waar rozijnendoosjes, verpakte koekjes, zakjes snoep en doosjes Smarties de basis vormen voor allerlei creatieve knutsels. De koekjes in plastic kunnen bijvoorbeeld op de bodem van een kartonnen bekertje, daarbovenop leg je watten en je steekt er een rietje met regenboogjes in.

Lees ook: Status, gezondheid, religie; trakteren op school is een hoop gedoe.

Ook op suuskinderfeestjes.nl staan allerlei uitdeelsuggesties. Zoals een Nijntje gemaakt van een rozijnendoosje met een wit papiertje eromheen, oogjes en snorharen getekend met een zwarte stift en oren van papier bevestigd met lijm. Eigenaar Susanne Tomasovic (49) uit Middenbeemster ziet dat veruit de meeste bezoekers van haar site het artikel over de leukste coronaproof verpakte traktaties lezen. „Eindelijk kunnen kinderen weer trakteren, maar omdat er restricties zijn, zoeken ouders tips om het toch zo leuk mogelijk aan te kunnen pakken.”

‘Je moet wel durven’

Naast het trakteren op school moet er natuurlijk ook een coronaproof kinderfeestje komen. Ook daarbij helpt Tomasovic. In haar webshop zijn kant-en-klare kinderfeestjes te koop. Compleet met draaiboek, knutselspullen, speurtochten, uitnodigingen en versiering. En met verschillende thema’s, zoals politie-, jungle- en pizzafeestjes.

Ze heeft niet meer bezoekers op haar site dan voor de coronacrisis, maar het trekt wel weer aan. „De avond dat de versoepelingen werden aangekondigd, liep het aantal bezoekers direct op.” Veel ouders die normaal iets anders hadden gedaan – denk aan klassiekers als de bioscoop en ik-zeg-niet-wat-we-gaan-doen-maar-neem-je-zwemkleren-mee – willen vanwege corona het feestje toch liever thuis vieren, zegt ze. „Maar ze weten niet hoe en zijn bang het fout te doen, met als gevolg dat daar op het schoolplein over gesproken gaat worden.”

Het ontbreekt ouders vaak aan tijd, vindingrijkheid en lef, zegt Tomasovic. Als je bijvoorbeeld kinderen ontvangt voor een Italiaans kookfeestje, doe dat dan verkleed als Italiaanse kok. Zet via Spotify een Italiaans muziekje op, teken een snor, zet een koksmuts op je hoofd en meet jezelf een accent aan. „Dan heb je gelijk een goeie sfeer te pakken. Maar je moet wel durven.”

Illustratie Ike Schulte Illustratie Ike Schulte Illustratie Ike Schulte Illustraties Ike Schulte

Hoe geef je een leuk feestje thuis én hou je je aan de coronaregels? Daar heeft Jessica Lauret (43) uit Tilburg antwoord op. Ook haar bedrijf (vankaat.nl) is gespecialiseerd in kinderfeestjes. Zij verkoopt pakketten, met thema’s als professorfeestje, parfumfeestje, challengefeestje of reis-om-de-wereld-feestje. Het pakket dat je thuisgestuurd krijgt voor het professorfeestje bevat een draaiboek, een labjas en haarnetje voor elk kind. Verder: proefjes, inclusief azijn en maizena, en een speurtocht.

Op haar website geeft ze tips: vier het feestje het liefst in de tuin (bij slecht weer onder een partytent bijvoorbeeld) houd 1,5 meter afstand tot de kinderen. En dat laatste kan lastig zijn, zegt ze. „Bij het zeemeerminnenfeestje knutselen de kinderen een zeemeerminnenstaart. Jonge kinderen die nog niet zo goed met een schaar overweg kunnen, kun je nu niet helpen. Dus is het beter om zelf alvast de staarten uit te knippen.” Verder zegt ze: bak geen taart en haal voorverpakte etenswaren.

Polonaise met ballonnen

Zelf doet ze dat ook in de pakketten: zakjes met gepofte gekleurde rijst (unicornpoep), of schelpjes met snoep (voor in de schatkist) dat in de fabriek al is voorzien van een cellofaantje. „Denk er ook aan dat de tafel al van tevoren gedekt is, je kunt niet over de kinderen heen hangen om ze iets te serveren.”

Ook belangrijk: ouders mogen niet binnenkomen. Lauret: „Dus spreek af hoe laat de kinderen buiten worden opgehaald. Of, als de kinderen in de buurt wonen: loop in een polonaise met ballonnen naar de huizen van de gasten.”

Voor corona verkocht ze feestje voor minimaal acht kinderen. Nu willen ouders liever voor zes vriendjes of vriendinnetjes een feestje geven. „Of mensen willen het zelf klein houden, of de ouders van de uitgenodigde kinderen zien het niet altijd zitten, een kinderfeestje in deze tijd.” Dus heeft ze de pakketten aangepast. In juni, toen de regels soepeler werden, zag ze een stijging van het aantal verkochte pakketten. „Ouders wilden de verjaardagen inhalen die ze niet hadden kunnen vieren.”

Wie het niet ziet zitten om kinderen thuis uit te nodigen, kan het ook online vieren. Kinder-dj Blijwin organiseert feestjes waarbij alle kinderen achter de laptop in hun eigen slaapkamer zitten. De dj geeft optredens, hij houdt een muziekquiz en een tekenwedstrijd.

En wat doet Elias Celik met zijn verjaardag? „Wij gaan naar de ballenbak, dat kan gewoon, zegt mama.”