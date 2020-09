In Bulgarije is het al maanden onrustig, maar deze weken laaiden antiregeringsprotesten in alle hevigheid weer op. Duizenden mensen demonstreerden woensdag bij het parlementsgebouw in Sofia bij het begin van het nieuwe parlementair jaar na het zomerreces. Bij de rellen die ontstonden raakten tientallen mensen gewond. De protesten zijn gericht tegen de regering van premier Bojko Borissov, die al sinds 2009 aan de macht is. De problemen van Bulgarije en met name de wijdverbreide corruptie in het land wijten de demonstranten aan falend regeringsbeleid. Ze eisen het opstappen van Borissov.

Foto Borislav Troshev / EPA