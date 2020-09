In de Tour gaat de renner door, tenzij hij zijn naam niet meer weet

Wout Poels heeft alle valpartijen weten te ontwijken, en dat waren er nog al wat op dag één van deze Tour, toen de wolken openbraken boven Nice en het asfalt spekglad werd. Het is een prestatie op zich dat hij ongeschonden aan is gekomen op de Promenade des Anglais, waar hij als hij schuin naar rechts kijkt de finish kan zien liggen.

Maar opeens knijpen ze vlak voor hem in de remmen, en vliegt hij over zijn stuur. Voor hij het weet ligt hij op grond, en voelt hij een stekende pijn achter op zijn rug. Hij hoest, en spuwt bloed, krabbelt op, en rijdt rustig naar de finish. Tijdverschillen worden hem niet aangerekend, de klok is gestopt op drie kilometer van het einde.

In de teambus blijft hij bloed ophoesten, en dan begint zelfs Wout Poels (32), notoire positivo, zich een beetje zorgen te maken. Op aanraden van de ploegarts gaat hij naar het ziekenhuis voor een CT-scan en een röntgenfoto.

Thuis in Blitterswijck hebben ze dan nog niks door. Wilhelmien Poels ziet in de gauwigheid wel een renner van Bahrain-McLaren op de grond liggen, maar herkent in hem haar zoon niet. Ook bij broer Norbert gaan geen alarmbellen af als hij de uitslagen bekijkt. Vijf minuten verloren, maar gelukkig is de rit geneutraliseerd. Dan gaat de telefoon. Het is Wout. „Ik lag er ook bij”, klinkt het aan de andere kant van de lijn. „Rib gebroken en blauwe plekken op mijn longen.” Op de familie-app wordt iedereen ingelicht. Ook oom René in de rats. Normaal zou hij nu in Frankrijk zijn, maar dat kan niet door corona. Vreselijk om alleen toe te kunnen kijken. „Wout is verstandig”, zegt hij. „Die gaat niet tot het randje. Maar aan de andere kant: je weet niet wat die verwondingen inhouden.”

Aan Norbert om het slechte nieuws aan zijn moeder te vertellen. Hij weet dat hij het voorzichtig moet brengen. In de Tour van 2012 viel de jongste Poels zo hard dat hij dood had kunnen zijn. Hij scheurde een nier, zijn milt, kneusde zijn longen en brak drie ribben. Met al die bloedingen kroop hij terug op zijn fiets omdat hij de finish in Metz wilde halen. Maar zijn ploegleiders reden hem klem, en verboden hem door te rijden. „Toen Norbert belde was ik gelijk van slag”, zegt Wilhelmien Poels. „Dat ongeluk van acht jaar geleden is altijd blijven hangen. Maar ’s avonds belde hij me al, vanaf de massagetafel. Alles komt goed, mam, zei hij. Ik kan morgen starten.”

Moeder Poels kent haar zoon. Hij is keihard voor zichzelf, „een vechtersbaasje”. Hij zal nooit zomaar afstappen, zeker niet in de Tour. Die wedstrijd is heilig, hij heeft er het hele jaar voor getraind. Wielrennen is Wout zijn leven, zegt ze. En het liefst wil ze dat haar kind gelukkig is. Ze gaat ervan uit dat hij weet wat hij doet. En zo niet, dan vertrouwt ze op de artsen om hem heen. „Die maken de juiste beslissing. Dat hoop ik dan maar.”

Klimmersbenen

De volgende dagen heeft Wout Poels het zwaar. In rit twee verliest hij 25 minuten, in rit vier twintig. Bergop gaat het wel, dan kan hij met zijn klimmersbenen makkelijk bij een groepje mindere goden aanhaken. Maar als het peloton besluit te versnellen, bungelt Poels achteraan. Dan moet hij diep ademhalen en trekken aan zijn stuur, en voelt het alsof er mesjes in zijn rug worden gestoken.

Wout Poels zit op de Promenade des Anglais in Nice. Bij een val liep hij een gebroken rib en blauwe plekken op zijn longen op. Foto Marco Bertorello/AFP

Carlo Guardascione, zijn ploegdokter, doet er alles aan om Poels in koers te houden, in de hoop dat hij herstelt terwijl de Tour voortjakkert en hij in de derde week zijn kopman Mikel Landa nog kan bijstaan. Op de diepe schaafwonden smeert de arts zalf met antibiotica. Hij gebuikt ook een product met hyaluronzuur, een lichaamseigen stof dat bijdraagt aan het herstel van huidcellen. ’s Nachts wordt Poels behandeld met DueDERM-pasta, dat een laagje over de huid vormt zodat zijn wonden sneller genezen. Tegen de pijn bij zijn ribben krijgt hij een lidocaïnepleister en slikt hij paracetamol en ibuprofen. Als het echt niet meer gaat is er nog ketorolac, een ontstekingsremmende pijnstiller. Maar veelvoorkomende bijwerkingen van dat middel zijn slaperigheid, duizeligheid en buikpijn. Niet ideaal in een wielerpeloton.

Sinds vorig jaar is het verboden om tramadol te gebruiken, een morfineachtige stof die desoriënterende effecten kan hebben. „Ik schrijf nooit medicijnen voor die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen”, verzekert Guardascione. „Mijn eerste taak is om pijn te bestrijden. En als een renner hard is gevallen, check ik of zijn mentale toestand normaal is. Is dat zo, dan mag hij van mij door. Maar als ik twijfels heb, haal ik hem van de weg. Zonder discussie. Er zijn grenzen.”

Die grenzen blijken nogal vaag. Toen Philippe Gilbert in de Tour van 2018 in een afdaling over een muurtje viel, omhoog klom en weer doorging, werd ter plekke gevraagd of hij zich kon herinneren waar hij was en hoe hij heette. Toen hij correct antwoordde, kreeg hij het sein veilig. Aan de finish bleek hij zestig kilometer met een gebroken knieschijf te hebben gefietst.

Guardascione: „Wat wel en niet kan is in deze sport soms lastig te bepalen. Bij koorts en ernstige diarree is het duidelijk. Dan moet een renner stoppen. Maar sommigen willen ten koste van alles doorgaan. Ze kennen hun eigen grenzen niet, denken niet aan de toekomst. De adrenaline in hun lichaam is de beste pijnstiller die er bestaat. Daarom kunnen we tijdens de koers soms geen juiste beslissing maken.”

Zeven minuten verlies

Wout Poels lijdt, zeker in de rit van Gap naar Privas, op woensdag, als Team Ineos probeert Jumbo-Visma te verschalken door keihard tegen de wind in te boren. Poels moet steeds een gat laten, vindt dan weer aansluiting, maar verliest uiteindelijk zeven minuten. In de ogen van zijn moeder staan tranen. „Dan zie ik hem zo achteraan fietsen, en dan weet ik dat hij pijn heeft. Dat doet mij ook pijn. Maar hij zal wel weten wat hij doet.”

Omdat er de hele dag geen renner op kop heeft gereden, maar er wel eentje alle zeilen bij moest zetten om de etappe te finishen, krijgt hij de prijs voor de strijdlust toebedeeld. De gehavende renner wordt op het podium gehuldigd als martelaar van de sport, en draagt de volgende dag rode rugnummers. Een beetje beschamend, vindt Poels zelf. Maar het is niet voor het eerst dat een gewonde renner voor zijn doorzettingsvermogen wordt geëerd. De ogen van Jean Montois, een Franse journalist van het persbureau AFP, beginnen te glinsteren als hij in zijn geheugen zoekt naar lijdende renners uit het verleden. Hij bepaalt elke dag wie de rode rugnummers mag dragen. „In 2015 volbracht Michael Matthews met gebroken ribben de Tour. En vorig jaar haalde Lawson Craddock Parijs met een gebroken schouderblad. Lijden hoort nu eenmaal bij de wielersport.”

Oud-renner Steven Rooks vraagt zich bij de Limburgse omroep L1 af waarom Poels niet uit koers wordt gehaald. Al was het maar uit voorzorg, zodat hij later in het seizoen nog presteren kan. Het lijkt erop dat er in de Tour een mechanisme ontbreekt om een gewonde renner tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Niet overrulen

Florence Pommmerie, al tien jaar koersdokter in de Tour, zegt dat zij slechts kan adviseren, niet kan overrulen. „De renner bepaalt, tenzij er iets heel geks gebeurt, en hij zijn eigen naam niet meer kent. Ik zie deze renners maar één maand per jaar. De meesten hebben een enorm hoge pijngrens. Ik kan niet voelen wat zij voelen. Bovendien zijn ze gezond, ze genezen razendsnel. Je moet beseffen dat dit geen normale mensen zijn. De Tour is een ongewone wedstrijd, met ongewone mensen.” Het is veelzeggend dat ze in al die jaren nog nooit een renner naar huis heeft gestuurd.

Donderdagnamiddag komt Poels op zijn gemak boven op de Mont Aigoual, een half uur na de winnaar. Weer een dag overleefd. Hij wordt al wat mobieler, ’s ochtends opstaan gaat beter. Maar hard fietsen zit er niet in. Bij zijn ploeg hebben ze hem verzekerd dat doorgaan niet nog meer schade veroorzaakt. Anders was hij natuurlijk meteen afgestapt. „Maar ik wil niet nog twee weken zo doorbollen.”

Een dag later is het onderweg naar Lavaur oorlog in het peloton, voor het eerst deze Tour. Als Norbert Poels dat hoort, zet hij gauw zijn televisie aan. Hij vreest dat het weer een hele zware dag wordt voor zijn broertje. Maar Wout haalt de finish, een kwartier na winnaar Wout van Aert. In het klassement staat hij nu 168ste, van de 172. Daarvoor is hij niet naar de Tour gekomen. Hij zou ritten proberen te winnen.

Norbert heeft Wout deze dagen al eens een spiegel voorgehouden. „Ik vroeg: ‘Wat als je nu stopt? Wat zou daarvan de consequentie zijn?’ Sporters willen daar niet over nadenken. Het is zijn eigen keuze. Maar hij komt zichzelf elke dag tegen.”