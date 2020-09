Adembenemende tv over ‘narcist’ Stefano Keizers

‘Ik weet hoe je de emotie van A naar B moet brengen”, hoorde ik ooit Marco Borsato zeggen; het is nog steeds mijn favoriete showbizzcitaat. Ik moest eraan denken bij de seizoensstart van Beste zangers (Avrotros), het liedjesprogramma waarin Nederlandse artiesten elkaar de tranen in de ogen zingen. Alle gevoelens zijn oprecht, maar ze worden zorgvuldig georkestreerd: donderdag wist de camera precies wanneer tijdens het optreden van Stef Bos de ogen van het zangduo Suzan en Freek gezocht moesten worden.

Anderhalf uur later op NPO3 werd de emotie het hele alfabet door gejaagd – en weer terug. Schreeuwend, slaand en schoppend loopt cabaretier Stefano Keizers door zijn kleedkamer. Première-avond. „Het was zwaar kut en ik heb het compleet zitten verpesten. Ik heb mezelf zéér teleurgesteld.” Terwijl zijn regisseur („je hebt voor de spanning iets te langzaam gespeeld”) en zijn vriendin zuchtend het vertrek verlaten, tiert Keizers door. „Laten we wél in die depri-stemming blijven!”

Het is gefilmd voor Mijn naam is Stefano Keizers, een documentaire (BNNVARA) van de jonge Lavinia Aronson over de totstandkoming van Keizers’ tweede voorstelling Sorry baby. Keizers filmen is achter Keizers aanrennen, wat de kijkers van zijn geweldige wetenschapsquiz Experimensen niet zal verbazen. Het tv-fenomeen raapt natte kranten op, trekt gekke bekken, hupst in de stijl van de Vieze Man, raakt verstrikt in touwen, gaat liggen, springt op, zwaait met een stok. Alles gebeurt met zo’n manische kracht dat je vreest dat hij ook ineens stuk kan gaan. „Je ontwijkt mijn vraag”, roept Aronson hem achterna, „Nee! Ik ben hem vergeten!” Later: „Of alles wat ik doe een rol is? Ik weet het echt niet meer.”

„Ik vind mezelf het schoolvoorbeeld van een narcist”, zegt Keizers terwijl hij in de tram zijn gezicht hard tegen een paal duwt. Het bijzondere van Mijn naam is Stefano Keizers is dat hij in die clowneske achtbaan van onzinnigheden in getemde zinnen probeert zorgvuldig over zichzelf te praten.

Als Stefano Keizers een clown is, is hij de ernstigste clown van Nederland. Hij vertelt dat hij op school dagelijks gek stond te doen op het podium in de aula en dan met stuivers werd bekogeld. „Ik kon het niet hebben dat een ander niet van veraf kon ruiken dat ik iets speciaals had.”

Keizers reflecteert onophoudelijk op de verhouding tot zijn publiek. Hij wil de aandacht van véél mensen: „Ik doe het niet meer in een kelder voor 30 intellectuelen. Ik doe het op tv.” Maar nadat hij zich in een live talkshow schijndood van een stoel heeft laten vallen, zegt hij: „Het was een scène die Jeroen Pauw wilde uitvoeren. Ik heb er misschien wel spijt van omdat het mijn praktijk als kunstenaar bezoedeld heeft. Ik heb het zo niet bedacht.” Aan de andere kant: het trekt mensen naar zijn voorstelling.

Fenomenaal is de scène waarin Aronson hem meeneemt naar een boksschool om een potje te sparren. Zij kan veel beter boksen dan hij en ze gaat al slaand door met interviewen. Keizers probeert de klappen te ontwijken, maar de vragen niet. Die gaan over zijn angst voor controleverlies, zelfverloochening, de druk om gezien te worden. Uiteindelijk puft hij: „Ik was niet sterk en niet slim. Je gaat niet uit jezelf de droom hebben om op een podium te staan.” Juist omdat dat wél de droom is die veel kinderen uit zichzelf hebben, is dat een veelzeggend antwoord.

Vermoedelijk wordt met Mijn naam is Stefano Keizers het raadsel alleen maar vergroot – maar het heeft een uur adembenemende tv opgeleverd, over een zelfbenoemde narcist die zichzelf en zijn publiek geen minuut rust gunt: „Wat gaat het mij brengen om ergens trots op te zijn?”