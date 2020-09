80 procent zorgpersoneel vreest tweede coronagolf

75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies

Ondanks de extra steunmaatregelen tijdens de coronacrisis komt een forse groep huishoudens na het verlies van inkomen snel in de financiële problemen. Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer dragen. Voor 73.000 huishoudens geldt dat al na drie maanden. Dat blijkt vrijdag uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de instellingen is er mogelijk aanvullende ondersteuning nodig om te voorkomen dat deze huishoudens zich in de schulden steken.

Vooral zelfstandigen zijn kwetsbaar. Voor hen is het risico om snel in financiële problemen te komen tien keer zo groot als voor werknemers. Dankzij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft de overheid dit kunnen terugbrengen, maar lopen zzp'ers nog altijd vier keer zoveel kans om in de problemen te komen als hun inkomen wegvalt.

Volgens het CPB en de AFM komen juist de kwetsbaarste huishoudens het snelst in de problemen, zoals mensen met een laag inkomen, alleenstaanden, alleenverdieners en jonge mensen. Een deel van hen heeft „structureel te weinig inkomen om financiële reserves op te bouwen", schrijven de instellingen. Voor deze „werkende armen” zou extra ondersteuning geregeld moeten worden, bepleiten AFM en CPB. „Daarnaast heeft deze groep baat bij scholing en begeleiding naar passend werk.”