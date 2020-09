CDA is er nu toch van overtuigd dat seks kopen strafbaar moet worden

Voor welke vrouwen in de prostitutie moet de overheid staan en beleid maken? Voor de minderheid die zegt vrijwillig haar lichaam te verkopen? Of voor de meerderheid die dat doet onder dwang?

CDA’er Anne Kuik stelde de vraag donderdag tijdens een Tweede Kamerdebat over de prostitutie. Een retorische vraag waarmee ze wilde uitleggen waarom haar partij nu vindt dat betalen voor seks strafbaar gesteld moet worden. „En als dat betekent dat de vrouwen die het vrijwillig doen, daardoor niet legaal aan de slag kunnen, dan is dat een keuze die ik maak omdat ik de bescherming van de vrouwen en meisjes die kwetsbaar zijn, vooropstel”, zei ze.

Dat standpunt is nieuw voor het CDA, dat zich tot nu toe richtte op het aanpakken van misstanden in de prostitutie, maar niet op een verbod. In 2000 werd het bordeelverbod afgeschaft en sinds 2009 is er een wet in de maak die de branche verder moet reguleren, door vergunningen verplicht te stellen voor seksbedrijven en individuele prostituees. Ook heeft het kabinet in het regeerakkoord afgesproken het pooierverbod, dat tegelijk met het bordeelverbod werd geschrapt, opnieuw in te voeren.

Maar de legalisering van de prostitutie heeft in twintig jaar tijd niet gebracht wat het CDA ervan had gehoopt. Nog steeds is er een illegaal circuit en worden prostituees uitgebuit. Dus is het volgens het CDA tijd „om een stap verder te gaan”.

Burgerinitiatief

Het plan voor de strafbaarstelling, dat de Kamer besprak, was niet ingebracht door het CDA zelf, maar door een beweging van jonge activisten. Zij verzamelden meer dan 40.000 handtekeningen om het op de agenda te krijgen, een zogenoemd burgerinitiatief. Natasja Bos, voorzitter van de Stichting Exxpose, mocht het toelichten. Zij vertelde over haar ontmoetingen met kwetsbare jonge vrouwen in de prostitutie. „Waar mijn maag van omdraait, is dat wij om deze vrouwen heen een legale markt hebben gecreëerd.” Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan Zweden, Noorwegen, Ierland, Frankrijk en Israël, die seks kopen al strafbaar hebben gemaakt, zei Bos. „Of vinden we het belangrijker dat mannen in Nederland seks kunnen kopen?”

Kuik had zich al voor het debat laten overtuigen. Ze verkondigde het nieuwe standpunt van het CDA ’s ochtends in het AD. „Prostitutie betekent per definitie ongelijkwaardigheid”, zei ze. Ze wil dat Nederland het Zweedse model overneemt, waarbij klanten van prostituees worden vervolgd, de prostituees zelf niet.

ChristenUnie en SGP, al jaren voorstander van een verbod op betaalde seks, uitten hun waardering voor de ommezwaai. Kuik benadrukte wel dat voor haar partij het christelijke argument dat seks alleen is toegestaan binnen het huwelijk geen rol speelt.

Vergelijkend onderzoek

De andere partijen wilden niet verder gaan dan een vergelijkend onderzoek naar de prostitutiepraktijk in verschillende landen. Staatssecretaris, Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) zegde dat toe.

Met name D66 en GroenLinks gaven het CDA tegengas. Zij vrezen dat het zicht op de prostitutie slechter wordt als het kopen van seks strafbaar wordt gesteld. „Mannen en vrouwen verdwijnen zo compleet uit het zicht”, zei Achraf Bouali (D66). „Het criminaliseren kan hele grote negatieve gevolgen hebben en dat kan echt niet de bedoeling zijn.”

De andere partijen hopen dat de nieuwe Wet regulering sekswerk misstanden zal verbeteren. Met enig ongeduld vroegen de Kamerleden waarom die wet zo lang op zich laat wachten. Broekers-Knol legde uit dat het concept pas half juli naar de Raad van State is gestuurd. Eerder kon niet, want de raad had het druk met spoedadviezen in verband met corona. Toch hoopt de staatssecretaris de wet nog door het parlement te loodsen voor er een nieuw kabinet aantreedt.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven