Carrière van spinnenbioloog hangt aan zijden draadje

‘Teruggetrokken. Geen mooie manier om 2020 te beginnen”, zo schreef de Amerikaanse spinnenonderzoeker en gedragsecoloog Jonathan Pruitt – werkzaam bij de Canadese McMaster University – op 17 januari in een bericht op Twitter. Hij lichtte daarin toe dat er per abuis een duplicatie van data in een artikel was ontdekt, en dat daarop was besloten om het artikel terug te trekken: „Better safe than sorry.”

Maar zo makkelijk kwam hij er niet van af: inmiddels zijn zes van zijn artikelen teruggetrokken op verdenking van datafraude en heeft Pruitt een advocaat in de arm genomen, die verdere terugtrekkingen probeert te voorkomen. Nog altijd zijn er nieuwe ontwikkelingen – zo zien co-auteurs van Pruitt nu zelfs af van hun auteurschap bij een publicatie.

En dat terwijl de reacties onder het Twitter-bericht in januari aanvankelijk nog enthousiast waren: „Goed dat je dit publiekelijk doet! Een mooi voorbeeld voor iedereen die meeleest” en „Je bent een bewonderenswaardig persoon omdat je zo open bent! Fouten gebeuren.”

Maar eind januari sloeg de toon om: „Het is moeilijk om de open brief van je co-auteur te lezen en niet te concluderen dat je waarschijnlijk een deel van de data in drie papers hebt gecopy-pasted (of gedeeltelijk hebt vervalst).” En: „Dude, you’re a fraud.”

Een nieuwe wending

Wat was er aan de hand? Kate Laskowski, gedragsecoloog aan de universiteit van Davis, Californië, had fouten ontdekt in twee papers die ze samen met Pruitt had gepubliceerd. De papers werden teruggetrokken.

Eind augustus kreeg de zaak een nieuwe wending: vier Amerikaanse wetenschappers distantieerden zich van een paper over spinnengedrag dat in 2016 was verschenen in Proceedings of Royal Society B. Pruitt was co-auteur van dat paper en de overige vier auteurs wilden het terugtrekken, maar daarmee stemde de redactie van het tijdschrift niet in – in hoeverre de advocaat van Pruitt hierbij een rol speelde is onduidelijk. Daarop besloten de vier om zichzelf dan maar van de publicatie te distantiëren. Pruitt krijgt nu van het tijdschrift de kans om de data opnieuw te analyseren en vervolgens een correctie te plaatsen.

Volgens een bericht in Science had een van die vier co-auteurs – Daniel Bolnick – op internet aanvankelijk een spreadsheet gedeeld met als doel om van al Pruitts papers de integriteit te anaylseren. Die heeft hij later weer weggehaald. Of dat op last van de advocaat is gebeurd, blijft onduidelijk.

