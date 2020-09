‘Als chef wil ik met alle musici een unieke relatie ontwikkelen’

Het Gelders-Overijssels fusieorkest Phion stelde vrijdag Otto Tausk (49) aan als de eerste chef-dirigent. In zijn nieuwe baan, waarmee hij per direct start, krijgt Tausk feitelijk drie orkesten onder zijn hoede. Phion is een organisatorische samensmelting van het Enschedese Orkest van het Oosten en het Arnhemse Gelders Orkest. Vanuit de twee standplaatsen zal Phion in wisselende samenstellingen het hele achterland bedienen. Bij stukken met echt grote bezettingen – zoals symfonieën van Bruckner of Mahler – vormen alle musici één ensemble. Het fusieorkest telt in totaal zo’n honderdtwintig musici.

Enkele jaren geleden benaderde het Orkest van het Oosten Tausk al voor een chefschap, maar „toen was de timing niet goed”, zegt hij. „Ik was destijds net bezig met het afsluiten van mijn periode in het Zwitserse Sankt Gallen en het beginnen van een nieuwe baan in het Canadese Vancouver.”

Maar het contact bleef sudderen, en toen afgelopen voorjaar een concert met Phion door de coronacrisis geen doorgang kon vinden, raakten de gesprekken plotseling in een stroomversnelling. Het komend seizoen dirigeert Tausk drie programma’s bij Phion, te beginnen woensdag met het Pianoconcert van Joep Franssens en Beethovens Eerste symfonie. Vanaf volgend seizoen staat hij dan tien tot twaalf weken op de bok bij het orkest. Ook blijft Tausk chef-dirigent bij het Vancouver Symphony Orchestra, waar hij afgelopen week voor vier jaar bijtekende.

„In Vancouver ligt het concertleven vooralsnog geheel stil”, zegt hij. „Totdat er een vaccin is, mogen Canadezen met niet meer dan vijftig mensen in één ruimte zijn. We gaan in Vancouver een online-seizoen tegemoet. Wat dat betreft is het mooi dat er plekken zijn, zoals Nederland, waar musici en publiek elkaar wel weer kunnen ontmoeten.”

Gezinsleven

De coronacrisis had ook invloed op zijn keuze voor Phion. „Vanaf maart was ik thuis en zag mijn kinderen dagelijks. Dat gaf me een helderder beeld van wat ik de afgelopen jaren aan gezinsleven heb gemist. Als corona ons iets leert, dan is het dat wat van waarde is zich niet altijd elders bevindt, maar vaak dichtbij. Dat geldt ook voor de muziek. Als gastdirigent flirten met orkesten over de hele wereld blijft leuk en spannend, maar we kunnen met zijn allen niet van hot naar her blijven vliegen. Met Phion zit er om de hoek een groep geweldige musici. Ik merk in Vancouver hoeveel voldoening het geeft om met een orkest een hechte relatie te ontwikkelen en de diepten van de muziek te kunnen opzoeken. Dat is wat ik in Arnhem en Enschede wil doen: met ensembles die beide een eigen stem en karakter hebben, ook nog een gezamenlijke persoonlijkheid ontwikkelen.”

Tausk werkte eerder met een groot fusieorkest. Tussen 2007 en de opheffing in 2012 was hij chef van Holland Symfonia, dat was voortgekomen uit het Nederlands Balletorkest en het Noordhollands Philharmonisch Orkest. „Daar waren toen na vijf jaar de ergste perikelen wel achter de rug. Hier moeten we de richting nu gaan zoeken. Hoe de twee ensembles zich tot elkaar verhouden, en tot mij, dat moet ik nog nader ontdekken. Ik zal niet bij beide dezelfde Otto zijn. Ik ben nu eenmaal geen dirigent met een sjabloon, die eenzelfde aanpak bij alle orkesten gebruikt. Ik wil met iedereen een unieke relatie ontwikkelen.”

Voor concrete toekomstplannen is het nog te vroeg, vindt Tausk. „Nu, tijdens corona, nadenken over grote projecten is sowieso lastig. En ik wil de musici eerst beter leren kennen.”

Over een week keert Tausk voor het eerst sinds maart terug naar zijn tweede vaste orkest in Vancouver, waar de actuele coronamaatregelen een stuk strenger zijn dan in Nederland. „Ik moet verplicht twee weken in quarantaine, wat betekent: geen boodschappen doen, niemand ontmoeten en alleen naar buiten op privéterrein in en om het eigen huis. Wie die regels overtreedt, krijgt een boete van 750.000 Canadese dollar, ongeveer een half miljoen euro.”

Beethoven door Phion o.l.v. Otto Tausk. Concerten op 11/9 (Arnhem), 12/9 (Nijmegen), 13/9 (Enschede). Inl: door Phion o.l.v. Otto Tausk. Concerten op 11/9 (Arnhem), 12/9 (Nijmegen), 13/9 (Enschede). Inl: phion.nl