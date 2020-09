Zakenman vrijgesproken van betrokkenheid bij moord op Slowaakse journalist Kuciak

Marian Kocner, de louche zakenman die in Slowakije bekend staat als spil tussen de onder- en bovenwereld, is donderdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en diens verloofde. Volgens de rechters in Pezinok valt niet te bewijzen dat Kocner de opdracht heeft gegeven om hen in februari 2018 in hun eigen huis te laten doodschieten.

Tegen Kocner en twee andere verdachten was een celstraf van 25 jaar geëist. Een van de twee andere verdachten kreeg die straf ook opgelegd van de rechters. Eerder werden een tussenpersoon en de ingehuurde schutter na bekentenissen al veroordeeld tot respectievelijk 15 en 23 jaar.

Vijf vragen over de politieke gevolgen van de moord Kuciak

De moord leidde in 2018 tot de grootste maatschappelijke protesten sinds 1989 en het aftreden van de toenmalige premier Robert Fico. Het onderzoek naar de dood van Jan Kuciak en Martina Kusnirova (beiden 27) opende een beerput aan corruptie, belangenverstrengeling en machtsmisbruik binnen het justitie-apparaat en de regering van Fico’s Smer-partij. Er lekte niet alleen uit hoe Kocner Kuciak vanwege diens journalistieke onderzoek naar de mafia had bedreigd, maar ook hoe de zakenman officieren van justitie, rechters en politici aanstuurde. Als gevolg daarvan koos het Midden-Europese land in 2019 een progressieve president en afgelopen voorjaar een alternatieve regering. Kocner (57) was ondertussen al veroordeeld voor fraude. Hij heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen het vonnis voor moord.