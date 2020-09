Wit-Russen kijken met spanning naar toekomst

Terwijl hij de eigen burgerbevolking dreigt met nóg harder ingrijpen en zelf met wapens begon te zwaaien, werd de toon van de Wit-Russische president de afgelopen dagen richting Moskou steeds onderdaniger. „Poetin en ik hebben conclusies getrokken”, zei Loekasjenko woensdag tegen journalisten. „Hoeveel lawaai er ook klinkt op onze pleinen, wij zullen ons gezamenlijke vaderland bewaren. Ons vaderland, waar twee volkeren leven met dezelfde wortels. Eén vaderland, van Brest tot Vladivostok.” De Russische premier Misjoestin, donderdag op bezoek in Minsk, viel Loekasjenko driftig bij in diens ontkenning dat de Russische oppositieleider Navalny niet vergiftigd kan zijn, zoals Duitsland woensdag bekendmaakte.

Minsk en Moskou voerden de afgelopen dagen koortsachtig overleg over de toekomst van Wit-Rusland. Nu de aanhoudende protesten en de beroerde economische situatie Loekasjenko steeds verder met zijn rug tegen de muur drukken, zit er voor hem weinig anders op dan een politiek model te accepteren waar president Poetin al jaren op hamert: de zogeheten Uniestaat, een vergaande integratie tussen beide landen met een gezamenlijk douane-, energie- en defensiebeleid.

Het was Loekasjenko zelf die daartoe als jonge president eind jaren negentig een verdrag sloot met zijn toenmalige ambtgenoot Boris Jeltsin. Maar later hield hij de boot af. Na de Oekraïne-crisis werd zijn houding naar Rusland in 2014 steeds grilliger.

Die tijd van schipperen tussen Moskou en het Westen lijkt nu voorbij. Terwijl er steeds alarmerender berichten over martelingen naar buiten komen, moet de EU het nog eens moet worden over sancties. De Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) hekelde eerder deze week de „destructieve westerse kritiek” op het Wit-Russische regime, en beloofde een „ferme en waardige” reactie op iedere poging de situatie te „destabiliseren”. Het blijft nog even druk op de route tussen Moskou en Minsk. Deze vrijdag reist de Wit-Russische defensieminister naar Moskou, volgende week zal president Loekasjenko naar verwachting zelf de reis aanvaarden.

Daria Afanasjeva (25) ‘We geven niet op tot Loekasjenko weg is!’

Daria Afanasjeva blogt naast haar baan als personeelsmedewerker over feminisme en vrouwenrechten. De 25-jarige uit Minsk ging de afgelopen weken vrijwel dagelijks de straat op. Tegen Loekasjenko en voor democratie en gelijke rechten voor vrouwen. „We droegen witte jurken en bloemen en lieten zien dat ook wij vrouwen een stem hebben".

Zelf stemde ze bij de verkiezingen van 9 augustus op de inmiddels gevluchte oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Maar, zegt Afanasjeva in een chatgesprek, „het gaat er nu om tégen wie we opstaan, niet welke kandidaat we steunen”. Voor Afanasjeva belichaamt president Loekasjenko een systeem waarin vrouwen slechts als broedkippen worden gezien, veel minder salaris ontvangen en bepaalde beroepen niet mogen uitoefenen. „Maar we zijn niet gebroken, we laten zien hoe sterk en moedig we zijn. En vergis je niet, vrouwen van alle generaties gaan de straat op.”

Door het politiegeweld – ze kreeg eerder deze maand een traangasgranaat naar zich gegooid – is ze voorzichtiger geworden. „Eerder wisten we niet hoe er wordt gemarteld in de gevangenissen, nu hebben we gezien in welke toestand mensen daarvandaan komen.” Bang is ze niet, wel vastberaden. „We blijven demonstreren om niet de rest van ons leven in angst te hoeven doorbrengen”, schrijft ze.

Hoe de opstand zal eindigen? Ook Afanasjeva weet het niet, al hoopt ze uit alle macht dat Russisch ingrijpen, waarmee president Poetin eerder dreigde, uit zal blijven. „Het is te vroeg om over de toekomst te speculeren. We strijden nu om het minste: dat de vervolgingen en het geweld stoppen, dat politieke gevangenen worden vrijgelaten en dat de regering vertrekt, zodat er ruimte komt voor democratische verkiezingen.”