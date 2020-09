Williams-familie geeft leiding F1-team definitief uit handen

Claire Williams en haar vader Frank geven de leiding van het Formule 1-raceteam Williams uit handen. Dat heeft de Britse renstal donderdag bekendgemaakt. Daarmee komt er na ruim veertig jaar een definitief einde aan de betrokkenheid van de familie bij het team.

De dagelijkse leiding bij het Britse team lag sinds 2013 bij Claire Williams. Wie haar na de grand prix van Italië komend weekend gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Het vertrek van de familie volgt op de bekendmaking twee weken geleden dat Williams, het enige overgebleven privéteam in de Formule 1, na bijna 750 races in handen komt van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. „Het is met een zwaar gemoed dat ik afstand doe van mijn rol bij het team. Ik had gehoopt mijn functie tot ver in de toekomst voort te zetten en de nalatenschap van de familie Williams te behouden voor de volgende generatie”, schrijft Claire Williams in een verklaring.

Raceteam Williams werd in 1977 opgericht door Sir Frank Williams (78). Het won negen wereldtitels bij de coureurs en zeven bij de constructeurs. De afgelopen jaren kon Williams echter steeds minder meestrijden op de prijzen, met name door het lage budget. In 2019 schreef de renstal een verlies van 13 miljoen euro. Dit jaar verloor het team bovendien hoofdsponsor Rokit en voelt het de impact van de coronacrisis.

Correctie (3 september 2020): Boven een eerdere versie van dit artikel stond per ongeluk een foto van voormalig Williams-testcoureur Susie Wolff. Dat is hierboven aangepast.