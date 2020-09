Wedstrijd Jong Oranje in Minsk gaat door, ‘veiligheid is niet in het geding’

Gezien de onrust in Wit-Rusland kon de timing niet beroerder zijn. Toch vertrok er donderdagmiddag ‘gewoon’ een vliegtuig vol jonge Nederlandse voetballers naar Minsk, om vrijdagavond de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Wit-Rusland te spelen.

Een schande, klonk het op sociale media. „Doe het alsjeblieft niet”, zei een in Nederland wonende Wit-Russische vrouw in het AD. Zij en anderen nemen het de KNVB kwalijk dat Jong Oranje gaat voetballen in een land dat in brand staat, waar dictator Alexander Loekasjenko journalisten uitzet, demonstranten martelt en verkiezingen vervalst.

Blij met het duel zijn ze dan ook niet bij de KNVB. Tegelijk weten ze in Zeist dat morele verontwaardiging in internationale voetbalkringen geen reden is om van een wedstrijd af te zien. Niet zolang de UEFA een ‘inclusieve’ voetbalbond is, een palet van 55 aangesloten bonden die elk mogen meedoen aan Europese wedstrijden, van het EK tot de Champions League, ongeacht de politieke situatie in het land.

Hiddink

Het Nederlands elftal speelde al vijf keer een kwalificatiewedstrijd in Wit-Rusland. De eerste keer in 1995, een jaar nadat president Loekasjenko aan de macht was gekomen, toen bondscoach Guus Hiddink zijn elftal met 1-0 zag verliezen in een mistig Minsk.

Net als de UEFA volgen ook andere sportbonden een ander moreel kompas. Max Verstappen scheurt door de straten van Azerbeidzjan, Nederlandse olympiërs gingen voor goud op de Spelen in China en Rusland. Het scheelde weinig of het Nederlands elftal had in 1978 het WK in Argentinië gewonnen, voor het oog van generaal Jorge Videla.

De evenementen zijn van een andere orde, maar de mechanismen erachter zijn dezelfde. Zolang overkoepelende bonden als de UEFA niet ingrijpen, komt het aan op de daadkracht van een bond als de KNVB zelf. Hoe graag wil de KNVB de UEFA tegen zich in het harnas jagen door de onlusten aan te wenden als reden om niet in Wit-Rusland te willen voetballen?

De veiligheid van de spelers is namelijk niet in het geding, heeft de KNVB te horen gekregen. „Volgens de Nederlandse ambassade in Minsk kunnen we gewoon spelen”, zei een bondswoordvoerder woensdagmiddag. Er geldt geen reisverbod vanuit de overheid en ook de Wit-Russische voetbalbond stelt dat er gespeeld kan worden. „We hebben de situatie van dag tot dag gemonitord en op dit moment staan alle seinen op groen.”

Charter

Voor de zekerheid verblijft Jong Oranje korter dan gebruikelijk in Wit-Rusland, reist er een veiligheidscoördinator mee en vliegt de ploeg per charter. Ook het coronavirus vormt geen reden om thuis te blijven. Wit-Rusland is weliswaar oranje gebied (alleen noodzakelijke reizen), maar profvoetballers hoeven na hun reis niet in quarantaine. Omdat zij veelvuldig worden getest en in een ‘bubbel’ leven, heeft de overheid een uitzondering voor hen gemaakt.

Dit alles neemt niet weg dat de KNVB vrij is om het regime in Wit-Rusland af te keuren, net als de jeugdinternationals van Jong Oranje dat zouden kunnen doen op Instagram of Facebook.