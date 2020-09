Was het nou discriminatie of niet?

Zesenhalf jaar later, om precies te zijn 2.361 dagen na het voornaamste voorval zal het gerechtshof van Den Haag een oordeel vellen. Deze vrijdagmiddag bepaalt het rechtscollege of verdachte Geert Wilders zich op 19 maart 2014 heeft schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. Mocht het hof tot die conclusie komen dan moeten de rechters ook besluiten welke straf gepast is voor de parlementariër die zijn joelende aanhangers destijds in Grand Café De Tijd in Den Haag na een oproep beloofde te gaan „regelen” dat er „minder Marokkanen” in Nederland zouden komen.

In magistratelijke kringen waagt niemand zich aan een voorspelling over de langverwachte afloop van de feitelijke behandeling in dit proces tegen de PVV-leider. De drie raadsheren hebben alle zittingsdagen met professionele pokergezichten uitgezeten. Ze deden er alles aan te voorkomen dat de verdachte opnieuw een wrakingsverzoek tegen de rechters zou indienen wegens vermeende vooringenomenheid. Twee jaar geleden gebeurde zo’n wraking door de advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, met succes. De wrakingskamer oordeelde toen dat de drie raadsheren vervangen moesten worden omdat ze „te summier” een verzoek van de verdachte hadden afgewezen.

Te beknopt is dit hof in ieder geval nooit geweest. „De rechters waren bang de indruk te wekken dat Wilders in zijn verdediging niet alle ruimte kreeg”, zegt een ervaren strafrechter. De behandeling van de strafzaak is volgens hem „door steeds weer nieuwe verzoeken van de verdediging de spuigaten uit gelopen”. Niet eerder duurde een strafzaak over een niet echt ingewikkeld feitencomplex zo lang. Nadat eerder de Haagse rechtbank tien zittingsdagen had uitgetrokken voor dit discriminatieproces, heeft het gerechtshof in totaal zo’n 25 zittingsdagen aan de strafzaak besteed. Er zijn liquidatieprocessen of omvangrijke drugszaken met heel wat minder procesdagen.

Lees ook: Hoe spontaan kwam Wilders met zijn ‘minder Marokkanen’?

Opvallend coulant

Onder de advocaten die mensen bijstaan uit de groep van bijna 6.500 personen die in 2014 aangifte deden tegen Wilders wegens discriminatie bestaat verbazing dat het gerechtshof zo opvallend coulant is geweest voor de verdachte, die zelf de andere procesdeelnemers met aanmerkelijk minder respect behandelt.

De rechters die de zaak in eerste aanleg behandelden, vormden volgens Wilders „een neprechtbank” van D66’ers die het vonnis al hadden klaarliggen. Nadat hij in 2016 door de rechtbank schuldig was verklaard zonder oplegging van straf, noemde hij de rechters „knettergekke PVV-haters”. De aanklagers kunnen ook op weinig waardering rekenen van de politicus. Wilders noemde de leden van het Openbaar Ministerie via Twitter (819.000 volgers) bij herhaling „schorriemorrie”.

„Mijn cliënten hebben grote behoefte aan afronding van dit proces”, zegt advocaat Göran Sluiter die drie personen en een migrantenorganisatie bijstaat die aangifte deden en schadevergoeding vragen.

Mocht het OM gehoopt hebben door de vervolging de verdachte te bewegen tot milder taalgebruik ten aanzien van mensen van Marokkaanse komaf dan is dit niet echt gelukt. Op Twitter heeft de leider van de oppositie de afgelopen weken voortdurend geklaagd over „het Marokkaanse straattuig” dat de straten zou regeren. „We moeten onze wijken en straten schoonvegen en deze criminele ratten denaturaliseren en naar Marokko uitzetten. Allemaal”, aldus Wilders op 15 augustus.

Geert Wilders heeft tijdens het proces, dat om veiligheidsredenen niet in Den Haag maar in de extra beveiligde raamloze rechtbank bij Schiphol werd gehouden, betoogd dat het hof helemaal niet toekomt aan een oordeel over de verweten gedragingen. Het OM moet volgens hem niet-ontvankelijk worden verklaard. Uit documenten die via onder meer Wob-verzoeken van RTL aan het dossier werden toegevoegd is volgens Wilders gebleken dat zijn vervolging een zuiver politieke aangelegenheid is, een streek van toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten die een concurrent zou hebben willen uitschakelen.

Lees ook: Bemoeide justitie zich met de vervolging van Wilders?

Het OM heeft steeds gezegd na een eigenstandige afweging te hebben besloten Wilders te vervolgen. Uit de ambtelijke e-mails en documenten die zijn vrijgegeven blijkt weliswaar dat een aantal ambtenaren graag meedacht over de vervolging, maar er zijn geen stukken gevonden die aantonen dat het OM zich daar veel aan gelegen liet liggen. Laat staan dat blijkt dat de officieren van justitie departementale marsorders kregen.

Vrijspraak in 2011

Het vorige Wilders-proces dat op verdenking van discriminatie tegen hem werd gevoerd, eindigde in 2011 in vrijspraak. De rechtbank Amsterdam meende dat Wilders zich in interviews „kwetsend en schokkend” had uitgelaten, maar achtte dit „toelaatbaar”, omdat Wilders zijn islamkritische uitspraken als politicus deed in een periode waarin in Nederland „veel en intensief” werd gedebatteerd over de multiculturele samenleving. Mocht Wilders nu opnieuw worden vrijgesproken dan is de kans klein dat het OM ooit nog zal proberen een politicus in de rechtszaal tot de orde te roepen.

Advocaat Sluiter zegt dat het „bijzonder zorgelijk” zou zijn als Wilders wordt vrijgesproken „in deze periode met hernieuwde aandacht voor de voor bestrijding van racisme en discriminatie. Want deze strijd verdient ook juridische steun. Vrijspraak zou een stap achteruit zijn en inhoudelijk onbegrijpelijk”. Het is een standpunt dat het OM ook uitsprak in haar requisitoir. „Bestrijding van discriminatie via het strafrecht is van cruciaal belang. Het waarborgt het bestaansrecht van mensen.”

Uitlatingen ‘Minder Marokkanen’ Wilders stelt drie vragen aan het publiek. De eerste gaat over de Europese Unie, de tweede over de PvdA. Dan zegt hij: „Maar voordat ik ga, zou ik van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen. Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij, de PVV, definiëren. En de eerste vraag is: willen jullie meer of minder Europese Unie? (hierop roept het publiek herhaaldelijk ‘Minder!’ en er wordt geklapt). En de tweede, de tweede vraag is misschien nog belangrijker, willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? (hierop roept het publiek herhaaldelijk ‘Minder!’ en er wordt geklapt). „En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan, en misschien zijn er zelfs D66-officieren die je een proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?” Vervolgens scandeert het publiek zestien maal „Minder!” Daarna sluit Wilders af met de tekst: „Nah, dan gaan we dat regelen.” „Belangrijkste is toch voor de mensen hier op de markt de Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers zoals Léon dat altijd netjes en terecht noemt. Voor die mensen doen we het nu. Die stemmen nu op een veiliger en een socialer en in ieder geval een stad met minder lasten en als het even kan ook wat minder Marokkanen.”