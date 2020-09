Vijf overleden kinderen gevonden in Duitse woning

De Duitse politie heeft donderdag in een appartement in het plaatsje Solingen, op een uur rijden van de Nederlandse grens, de lichamen van vijf kinderen gevonden. Dat meldt de Duitse website Focus. De vijf kinderen, tussen de 1 en 8 jaar, zouden door een misdrijf om het leven zijn gekomen.

Over de precieze doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De straat waarin het huis staat is afgezet en er wordt onderzoek gedaan door de politie. De hulpdiensten die als eerste ter plaatse kwamen, zouden hebben geprobeerd de kinderen te reanimeren. Er wordt later op de dag een persconferentie verwacht met meer details over de zaak.

Persbureau dpa meldt dat er aanwijzingen zouden zijn dat de 27-jarige moeder van de kinderen de dader is. Zij zou later op het station van Düsseldorf zwaargewond zijn geraakt bij een botsing met een trein.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.