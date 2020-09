Venetië in de frontlinie tussen virus en beschaving

Een laboratorium, noemde directeur Alberto Barbera de 77ste editie van oudste filmfestival ter wereld op het Lido van Venetië. Hier vinden we de komende tien dagen uit hoe dat moet, een Covid-proof filmfestival. Maar als dit Barbera’s lab is, wat zijn wij dan?

Veel proefkonijnen heeft Barbera niet, zo lijkt het. Terwijl het persbureau ontwijkend doet over bezoekcijfers („overmorgen misschien”) ogen de palazzo’s, pleinen en tuinen van het festival akelig leeg.

Toch moeten filmfestivals ooit weer beginnen, dus waarom niet op het Lido? Als etalage, lanceerplatform, markt, trefpunt en incubator voor jong talent spelen festivals een vitale rol in de filmindustrie. En met mondkapjes, handgel, thermoscanners, uitputtende registratie en een rode loper verstopt achter een schutting is dat veilig. Of niet.

Mondkapjesbroei stimuleert het kijkgenot ook niet, zo bleek

Woensdagavond opende het festival met gepassioneerde steunbetuigingen voor de bioscoopbeleving („waar onbekenden de duisternis delen”) van juryvoorzitter Cate Blanchett en actrice Tilda Swinton, die een ere-Gouden Leeuw ontving. „Dit is een strijd voor beschaving en cultuur”, stelde directeur Barbera, die met zeven collega-directeuren een manifest van soortgelijke strekking presenteerde. Londen, San Sebastian en Rotterdam zullen benieuwd rondkijken hoe Venetië het aanpakt: zij bereiden ook ‘echte’ festivals voor.

Kuchjes

Smoking, avondjurk, mondkapje: Het was nog wat onwennig in de frontlinie tussen virus en beschaving. Van de te reserveren stoelen bij de persvoorstelling van openingsfilm Lacci was woensdagochtend geen derde bezet, maar toch zat men - door de online-reservering - op een kluitje in het midden van de zaal. Van stoel wisselen mocht eigenlijk niet: de organisatie wil bij besmettingen precies weten wie waar zat.

’s Avonds zat bij Park Hoon-Jungs hyperintense Koreaans gangsterfilm Night in Paradise de zaal wel vol naar Venetiaanse norm: één meter afstand, één stoel ertussen. Is een kuchje in de bioscoop normaliter irritant, nu was het meteen aanleiding voor existentiële overpeinzingen en leek het mij al snel van ondergeschikt belang hoe het met filmgangster Tae-gu zou aflopen op het eiland Jeju. Mondkapjesbroei stimuleert het kijkgenot ook niet, zo bleek.

In een jaar dat Hollywood en Netflix het laten afweten, opende Venetië niet met opwinding; het Italiaans relatiedrama Lacci (‘Banden’) van Daniele Luchetti bleek een scherpe, maar diep deprimerende anatomie van een hels huwelijk. Vanda, ooit voor bekend radio-intellectueel Aldo naar Napels verhuisd, neemt het niet als hij begin jaren tachtig zijn gezin verlaat voor de sprankelende Lidia. Eerst zien we de zaken door Vanda’s ogen, dan door Aldo’s: Vanda’s scènes, Aldo geschipper, kinderen als kanonnenvoer, zelfmoordpoging. En ontdekken we halverwege dat het koppel zich alsnog verzoende en samen oud werd, dan blijkt dat het ergste wat dit gezin kon overkomen. Soms houdt niet liefde, maar rancune, schuld en schaamte mensen bijeen.

Lees ook: Dit jaar geen gillende fans bij rode loper op filmfestival Venetië

Karremans

Over schaamte gesproken: de filmcompetitie trapte donderdag af met Quo vadis, Aida? van de Bosnische regisseur Jasmila Zbanic. Het betreft een aangrijpende en pijnlijk accurate reconstructie van de val van moslimenclave Srebrenica in juli 1995.

Tolk Aida - vermoedelijk gebaseerd op de met de Nederlandse staat procederende tolk Hasan Nuhanović - tracht haar man en twee zonen van een massagraf te redden. Dutchbat, daar om de moslimbevolking te beschermen, figureert als bleke jochies in korte broekjes, overweldigd en overbluft. Tegen bullebak Mladic maakt de slappe leverancier van loze beloftes, overste Thom Karremans (Johan Eldenburg, met druipsnor) geen schijn van kans. Maar de echte schurk hier is majoor Franken (Raymond Thiry), een kille dienstklopper. Nog meer schaamte als deze film niet snel in Nederland is te zien.