Unicef: welzijn van Nederlandse jeugd het beste, maar pas op voor impact coronacrisis

Kinderen en jongeren groeien in Nederland het beste op, vergeleken met andere welvarende landen. Dat concludeert VN-kinderorganisatie Unicef in de jaarlijkse rapportage over het welzijn van kinderen in de 41 meest welvarende landen. Voor het opstellen van de ranglijst wordt gekeken naar mentaal welzijn, lichamelijke gezondheid, sociale- en leervaardigheden.

Negen op de tien Nederlandse vijftienjarigen zijn tevreden met hun leven. In twaalf van de onderzochte landen gaf minder dan 75 procent van die leeftijdsgroep dat antwoord. De Nederlandse kinderen onder de 18 jaar zijn als groep net iets gelukkiger dan de jeugd in Denemarken en Noorwegen. Chili, Bulgarije en de Verenigde Staten staan onderaan de ranglijst. Wie opgroeit in een welvarend land, heeft niet automatisch een gelukkige jeugd, stelt Unicef. Zo bleek afgelopen juni dat leerlingen in Nederland veel stress ervaren op school. Die prestatiedruk kwam ook naar voren uit de resultaten van het Unicef-onderzoek.

Nederland kwam bij de drie verschillende peilers telkens uit in het hoogste segment, maar in veel landen werd per onderwerp gevarieerd gescoord. De onderzoekers bespraken met kinderen verder zaken als obesitas, pesten en suïcide. Bij deze editie van de welzijnsranglijst speelde ook de coronacrisis een belangrijke rol. Maatregelen als het sluiten van scholen hebben invloed op de mentale en fysieke gesteldheid van de jeugd, schrijft Unicef, dat waarschuwt voor toenemende ongelijkheid tussen welvarende en arme gezinnen in de ontwikkelde landen. Unicef raadt aan extra te letten op het welzijn van de jeugd.

Lees ook: School is dé stressfactor in het leven van veel jongeren