Topeconomen: burger hoeft voorlopig niet te vrezen voor bezuinigingen

De steun die de overheid tot dusverre heeft verleend aan de economie is ruimhartig en terecht. De staatsschuld is nog steeds op een aanvaardbaar niveau, en bezuinigingen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen mogen vooral niet te snel plaatsvinden of kunnen zelfs grotendeels achterwege blijven.

Dit vinden tien topeconomen die door het Economisch Bureau van ING zijn geraadpleegd.

De economen zijn het onderling eens dat de ‘coronarecessie’ uniek is omdat deze niet uit de economie zelf voortkwam, maar is veroorzaakt door overheidsingrijpen waarbij de bedrijvigheid ‘op slot’ is gedaan om verspreiding van het virus te voorkomen. De huidige recessie is óók uniek omdat onduidelijk is hoe lang deze zal duren. Dit hangt samen met het verloop van de pandemie, dat vooralsnog onvoorspelbaar is.

Onder economen bestaat ook vrijwel consensus over de economie ná de coronacrisis. Die zal in wezen fundamenteel weinig afwijken van daarvoor. De meeste bedrijven hadden een goed zakelijk model, en er zijn hooguit versnellingen van ontwikkelingen die sowieso al plaatsvonden, zoals digitalisering.

Bestaansrecht

Een meerderheid van de ondervraagde economen verwacht dat de economie na de coronacrisis haar oude groeitempo hervat, zij het dat tijdens de recessie wel eenmalig welvaart verloren ging.

Vorige week kondigde de het kabinet aan dat de steun aan de economie wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar. Geschatte kosten: 11 miljard euro. Wel worden de voorwaarden ervoor langzaam strenger en wordt de steun gaandeweg ook minder genereus.

De door ING ondervraagde economen zijn verdeeld over de duur van extra steun. Een deel vreest dat bij langdurige ondersteuning bedrijvigheid overeind wordt gehouden die het bestaansrecht aan het verliezen is. Een ander deel maakt zich zorgen dat bij te snelle reductie van steun bedrijven worden getroffen die in wezen gezond zijn en bestaansrecht hebben.

De meeste economen zijn het erover eens dat een oplopende staatsschuld geen probleem is, tenzij de rente in de toekomst oploopt. Daarom wordt een staatsschuld van 70 tot 90 procent van het bruto binnenlands product als maximum beschouwd.

De helft van de economen vindt het niet nodig in de toekomst de staatsschuld actief terug te dringen door overschotten op de begroting te bereiken. De economische groei zorgt ervoor dat de schuldquote vanzelf afneemt, en bovendien trekken na de coronacrisis de belastinginkomsten weer aan en vallen de steunuitgaven weg.

De andere helft van de economen denkt wel dat de staatsschuld actief moet worden teruggedrongen, maar dat daarmee wél moet worden gewacht tot de economie weer op eigen benen kan staan. Actief terugbrengen van de staatsschuld is volgens hen nodig om weer een buffer te hebben voor een volgende crisis.

ING is er al met al van overtuigd dat de burger zich geen zorgen hoeft te maken over fors snoeien in de overheidsfinanciën.

Acht van de door ING ondervraagde topeconomen zijn Nederlanders: Roel Beetsma, Frank den Butter, Casper van Ewijk, Bas Jacobs, Lex Hoogduin, Clemens Kool, Coen Teulings, Harry Verbon en Sweder van Wijnbergen. Paul de Grauwe is Belg. Willem Buiter is Brits-Amerikaans.