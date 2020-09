Hoe zijn ontgroening student Sanda Dia fataal werd

Connecties voor later, dat was waarschijnlijk de reden dat Sanda Dia lid wilde worden van de elitaire Leuvense studentenclub Reuzegom. Dia, zelf niet uit een welgesteld milieu en met een vader van Senegalese afkomst, had het van jongs af aan ingepeperd gekregen, vertelde zijn vader afgelopen weekend in De Morgen. „Je zult het moeilijker hebben dan je vrienden. Je ouders zijn niet welgesteld, je hebt hier geen grootouders die voor je kunnen zorgen. Maar als je hard genoeg werkt, kom je er altijd.”

Dia dacht wellicht dat lid zijn van Reuzegom, vol kinderen van invloedrijke Belgische families, meer deuren zou openen, denkt zijn vader nu.

In december 2018 sloot de 20-jarige ingenieursstudent aan de Katholieke Universiteit (KU) Leuven zich aan bij Reuzegom. De beruchte ontgroening van de club liep zo uit de hand dat die Dia uiteindelijk fataal werd. De zaak bracht een schok teweeg in België. Ernstige misstanden, zoals een coma-geval, waren wel eerder voorgekomen bij ontgroeningen. Maar een overlijden in de recente geschiedenis niet.

Over de dagen en uren voorafgaand aan Sanda Dia’s dood was nog weinig bekend, totdat afgelopen maand, in de aanloop naar een mogelijke rechtszaak, meer details uitlekten in Vlaamse media. Daaruit komt het beeld naar voren van niets minder dan een marteling. Een marteling die de betrokken leden van de studentenclub bovendien zouden hebben proberen te verdoezelen. Vrijdag bepaalt een Belgische rechter of de achttien betrokken leden vervolgd zullen worden. Een onderzoeksrechter, die de zaak heeft geleid, legt hun dood door schuld, opzettelijke toediening van schadelijke stoffen, onterende behandeling en schuldig verzuim ten laste. De studenten riskeren celstraffen tot vijftien jaar.

Extreme rituelen

Belgische studentensteden kennen net als Nederland tal van verenigingen met hun eigen ontgroeningsrituelen, waar regelmatig controverse over ontstaat vanwege vernederingspraktijken en drank- en machtsmisbruik. Dat Reuzegom, opgericht in 1946, er extreme rituelen op nahield, was geen geheim. Nieuwe leden moesten een paar jaar geleden een heel academisch jaar een konijn onderhouden, om het daarna te doden en op te eten. In 2009 zouden leden een biggetje ontsmettingsmiddel hebben gevoerd en hem hebben doodgeschoten. De Belgische krant Het Laatste Nieuws maakt melding van studenten die met brandwonden in het ziekenhuis belandden omdat ze tabasco op hun penis en anus moesten aanbrengen.

Het jaar waarin Sanda Dia toetrad, moest pas echt een „gestoord bruut jaar” worden, zou de verantwoordelijke voor de aspirantleden volgens Vlaamse media in een toespraak hebben beloofd. De ontgroening heet in Vlaanderen ‘studentendoop’. Op 4 en 5 december werden Dia en twee andere ‘schachten’ (aspirant-leden) gedoopt met liters drank en een ijskoud bad, schreef Het Nieuwsblad in een reconstructie. Op de eerste dag was het „de bedoeling om de schachten comateus te krijgen”, tekent de krant op uit politieverklaringen. Tegen het eind van de avond waren de drie „knock-out van de drank”, terwijl er op ze geürineerd werd.

Op dag twee waren alle kranen in Dia’s studentenhuis afgeplakt, zodat de kater niet weg kon worden gedronken. ’s Ochtends vertrok de groep naar een plek buiten Leuven voor het vervolg: een gat graven in de grond, dat vullen met ijskoud water en daar uren halfnaakt in gaan zitten. Dia was op dat moment, volgens een gelekt bericht uit de Reuzegom-WhatsAppgroep, „al rijp voor de vuilbak”, maar toen moesten ze nog de kop afbijten van een levende aal, een levende goudvis inslikken en visolie drinken tot ze hem weer zouden uitkotsen.

Pas ruim een uur nadat op WhatsApp een foto van een uitgetelde Sanda Dia gedeeld werd, en terwijl in de keuken nog een levende muis door de ‘schachtenpap’ gemixt werd, haalden de ontgroeners Dia uit het gat. Even na negen uur ’s avonds werd hij binnengebracht in het ziekenhuis. Hij had een extreem hoog zoutgehalte in zijn lichaam, was zwaar gedehydrateerd en had een lichaamstemperatuur van 27 graden. Hij raakte in een coma en overleed twee dagen later.

‘Klassejustitie’

De dood van Dia heeft in België een fel debat doen ontbranden over de studentendopen. Rector Luc Sels van de KU Leuven riep studenten aan het begin van het nieuwe collegejaar op na te denken over een alternatief: „Een stoet over de grond kruipende besmeurde jongvolwassenen is niet meer van deze tijd.” Leuven had, net als veel Belgische studentensteden, al langer een ‘doopcharter’, waarin regels zijn vastgelegd voor ontgroeningen. Maar de Leuvense studentenclubs, onafhankelijke verenigingen zoals Reuzegom, wilden dat nooit ondertekenen. Pas maanden na Dia’s dood ging het Seniorenkonvent Leuven, het overkoepelende orgaan voor de studentenclubs, akkoord.

Het aangescherpte charter bepaalt dat een ontgroening altijd vooraf moet worden gemeld bij de lokale politie en de universiteit. Er moet een goedgekeurd draaiboek zijn en de ‘schacht’ mag alcohol weigeren. De burgemeester van Leuven liet onlangs weten dat de politie strenger op de studentendopen zal toezien. Maar bij de doop zelf is geen toezicht aanwezig, en het is de vraag hoe moet worden gecontroleerd als clubs geen melding doen of – zoals in Dia’s geval – een afgelegen gebied opzoeken.

Na de reconstructie is in België geprotesteerd onder de hashtag #JusticeforSanda. Een petitie werd bijna twintigduizend keer ondertekend. De enige straf die de betrokken studenten tot nu toe kregen, vonden sommigen te laag: de KU Leuven gaf ze een taakstraf van dertig uur en ze moesten een paper schrijven. „Klassenjustitie”, zei Dia’s vader. De universiteit zou niet harder hebben durven straffen omdat het om zonen van advocaten, ondernemers en een rechter gaat. De universiteit werpt tegen dat de lage straffen te maken hebben met de gebrekkige informatie die ze destijds had. De KU Leuven was simpelweg „niet in de mogelijkheid om, zoals de recherche, onderzoeksdaden te stellen”, aldus een woordvoerder.

Het weerhoudt de advocaat van Dia’s vader, die ook wijst naar het feit dat een van de betrokken leden de zoon van een rechter is, er niet van in de media te spreken van een „Vlaamse elite” die „de rangen sluit”.

Na de gebeurtenissen in 2018 schakelden de betrokkenen direct advocaten in. Tegen de tijd dat de politie arriveerde, waren alle sporen gewist. De put was gedempt, de WhatsApp-groep opgedoekt, foto’s en filmpjes verwijderd nog voor Dia overleden was. Plannen voor een excuusbrief aan zijn familie werden door de advocaten tegengehouden. Reuzegom werd kort na Dia’s dood ontbonden.

