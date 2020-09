Redde koehandel in ‘genade’ Grapperhaus?

Als koehandel: zo voelde het Tweede-Kamerdebat woensdag over de positie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) bij vlagen.

De oppositie leek snel bereid de door premier Mark Rutte (VVD) voor zijn minister gevraagde „mildheid en genade” te schenken, nadat Grapperhaus tijdens zijn recente bruiloft zijn eigen coronaregels had geschonden. Maar daar stond wel iets tegenover: afzwakking van de soms wel erg strenge handhaving van die regels. „We willen graag mild zijn, maar we vinden ook dat daarbij hoort dat het kabinet mild is”, zei Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). GroenLinks-leider Jesse Klaver zei het zo: „Moeten we niet af van het criminaliseren van mensen die de regels overtreden, omdat we zien hoe snel het kan gebeuren en dat zelfs de minister van Justitie fouten kan maken?”

Voor wat hoort wat: het is een vertrouwd principe in de politiek. Maar was het ditmaal niet erg wrang? In de afgelopen maanden vroegen politieke partijen herhaaldelijk om een mildere handhaving, maar vonden ze vaak een onwillige Grapperhaus tegenover zich. Woensdag, nadat de minister persoonlijk had ondervonden hoe moeilijk zijn eigen regels soms te volgen zijn, beloofde Grapperhaus „tot het uiterste” te gaan om te kijken of boetes omlaag kunnen en niet tot strafbladen leiden. Het was, in combinatie met een emotioneel mea culpa, genoeg om zijn huid mee te redden.

„Ik heb er een nogal nare nasmaak van”, zegt ‘eenmansfractie’ Femke Merel van Kooten de dag na het debat. Voor Van Kooten, die de minister liever had zien verdwijnen, voelde het als „een stilzwijgende ruil” tussen oppositie en coalitie. „Het was zeker ongemakkelijk”, zegt Michiel van Nispen (SP). „Maar ik kan er niet veel aan doen dat we de minister niet eerder in beweging hebben gekregen. En als zich dan vervolgens de kans voordoet om dat wel voor elkaar te krijgen, kan ik die niet laten lopen.”

Geen fraai beeld

PvdA-leider Lodewijk Asscher sprak woensdag aan het einde van het debat, ruim na middernacht, van een „koehandel” of in ieder geval „de suggestie” dat „verandering van het beleid in ruil voor steun” mogelijk was. „Dat maakt het beeld wat ons betreft niet fraaier.” Mede daarom ook diende Asscher een motie van afkeuring in, het milde broertje van de motie van wantrouwen, die door de oppositie breed werd gesteund, maar het net niet haalde.

„Het probleem in mijn ogen is dat een minister die keihard is naar de samenleving soft is naar zichzelf”, zegt Asscher de volgende dag. „Vervolgens raakte die discussie vermengd met op zich terechte vragen over de handhaving. Maar dan lijkt het wel alsof je zegt: de minister heeft te hard gereden dus we verhogen de maximum snelheid. Het was een afdronk van het debat die mij niet beviel. Het mag zijn dat de politiek zo werkt, maar daarmee is het nog niet in orde.”

Het was een afdronk die de minister, na het knuffelen op zijn huwelijksfeest, bovendien niet geloofwaardiger maakt. Asscher: „In mei werd een motie van Denk om die justitiële aantekeningen te schrappen breed aangenomen, ook door ons. Ik vind het heel ongeloofwaardig als je daar alleen maar op acteert als je zelf gepakt wordt.” Na de publicatie van foto’s van zijn huwelijk moest Grapperhaus door het stof. Grapperhaus had wat betreft de PvdA-leider zelf duidelijker moeten onderstrepen dat hij de twee onderwerpen – zijn eigen misstappen en de discussie over de handhaving – niet wil vermengen.

Grapperhaus worstelde daar woensdag mee. „Het zou zeer fout zijn”, zei hij, „als ik als minister, omdat ik het niet goed heb gedaan met de coronamaatregelen op mijn huwelijk, zou zeggen: ik wijs bij het OM aan dat de boetes voor al die Nederlanders verscheurd moeten worden.” Maar verder toonde Grapperhaus zich welwillend om mee te denken over minder hardvochtige handhaving. Donderdag beloofde hij opnieuw aan de slag te gaan met de eerder die dag unaniem aangenomen Kamermotie over het schrappen van een strafbladaantekening bij coronaboetes.

Volgens Van Nispen was vermenging onvermijdelijk. „Wij hebben geen zaken aan elkaar zitten knopen, maar feit is dat de discussie over handhaving is opgelaaid door de affaire. Daar kun je dan niet omheen.”

„Ik vond dat er een beetje veel werd meegegaan in het medelijden voor de pas getrouwde minister”, zegt Van Kooten. „Maar ik vind het vooral zielig voor al die mensen die voor de strafrechter staan of hebben moeten afzien van een volwaardige begrafenis van een naaste.”

Jesse Klaver verwerpt de suggestie dat er koehandel is gedreven. „Het debat ging allereerst over de geloofwaardigheid van de minister, maar het moest ook gaan over het beleid”, zegt de GroenLinks-leider. De plotselinge welwillendheid van het kabinet overviel hem, met name ook Rutte’s pleidooi voor „mildheid en genade”. „Dat is wel iets waar we het kabinet aan gaan houden.” Jongeren aso’s noemen en dan zelf de regels overtreden kan volgens hem niet langer.